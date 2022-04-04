https://ria.ru/20220404/tury-1781214455.html

Деньги не вернут — поедем в Сочи: что делать с отменой тура или рейса

Деньги не вернут — поедем в Сочи: что делать с отменой тура или рейса - РИА Новости, 04.04.2022

Деньги не вернут — поедем в Сочи: что делать с отменой тура или рейса

Почти 120 тысяч россиян вывезли из-за рубежа. Но есть и самостоятельные путешественники: рейсы отменили, билеты дорогие, а деньги за "сгоревшие" выплачивают не... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T08:00

2022-04-04T08:00

2022-04-04T09:23

туризм

туризм

проблемы - туризм

владимир путин

россия

европейская юридическая служба

azur air

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Почти 120 тысяч россиян вывезли из-за рубежа. Но есть и самостоятельные путешественники: рейсы отменили, билеты дорогие, а деньги за "сгоревшие" выплачивают не сразу. Многие лишились запланированного отдыха: за границу практически не отправляют, да и средства за неиспользованные путевки отдают неохотно. О том, как вернуть потраченное, на что заменить несостоявшуюся поездку и поможет ли суд, — в материале РИА Новости.Ваучер вместо билета, Сочи вместо Египта"Ситуация меняется каждую минуту. И до самого последнего момента нет ясности, летит кто-то куда-то или не летит, — рассказывает фотограф Александр Андреев, застрявший в Египте. — Усложняет ситуацию то, что некоторые авиакомпании продают места на рейсы, которые совершенно точно не полетят. Это знают не все, велик шанс купить недорогой билет, получив ваучер взамен".По его словам, авиакомпания "Победа" через неделю после второго запроса на возврат отправила письмо, что "деньги придут в течение месяца". "Далеко не у всех достаточно свободных средств, чтобы играть в эту игру", — говорит россиянин.Его тезка Александр Курлыков провел на отдыхе два дня и пока не уверен, что вернет деньги за неиспользованное время: "Две семьи, с которыми мы ездили в Египет, отправили заявление на возврат, ждут ответа. Прошло больше десяти дней, туроператор тянет".По его словам, средства лежат на депозите и, если их не вернут, придется ехать, например, в Сочи.Но даже такой вариант доступен не всем. "Большинство туроператоров пока приостановили возвраты и оставляют оплаченные туристом деньги в рублях на депозите, — объясняет Наталья Лотикова, генеральный директор компании "Боско Тур". — Еще один важный момент: не все компании разрешают переносить средства с заграничных туров на Абхазию и Россию. Это бы хоть как-то сгладило ситуацию, и путешественники могли бы отправиться на наш Юг".Более того, по словам турагентов, например, ANEX Tour предлагает замену туров лишь на программы с перелетами Azur Air, но перевозчик сейчас в частичном простое.Денег нет, но есть рискиЭксперты поясняют, что у туроператоров зачастую нет денег. Дорого обошелся вывоз туристов, сложно вернуть средства, выплаченные зарубежным партнерам."На данный момент решение такое, его могут пересмотреть, поскольку пока идет оценка рисков. В пандемию разрешали переносить депозиты на Россию, но мы тогда столкнулись со сложностями подтверждения проживания, — рассказывают в компании ANEX Tour. — В некоторых случаях по несколько раз подавали бронирование в разные отели после каждого отказа. Конечно, туристам это весьма волнительно".В компаниях ждут решения властей. "TEZ TOUR рассматривает все запросы от клиентов в индивидуальном порядке. Как только информация о дальнейших действиях туроператоров поступит от правительства, то в компании согласуют и озвучат стратегию возврата денежных средств, переноса дат туров и замены направлений", — говорят сотрудники туроператора.Клиентам пока предлагают перебронировать тур и воспользоваться альтернативным (равнозначным) продуктом в любую страну, с которой работает компания, после окончания действия форс-мажорных обстоятельств. Сумму, оплаченную за аннулированный тур, зачтут за новый в полном объеме.В "Интуристе" также подчеркнули, что ждут решения правительства и будут на него ориентироваться.По словам директора по продажам компании Go Travel Анны Михайловой, ситуация с коронавирусом складывалась иначе: не было таких резких скачков курса валют и весь мир закрыли обоюдно. "Напомню, что постановления по прежним путевкам компании и туристы ждали несколько месяцев", — уточняет она.За билеты — вернут быстро, за туры — вопросКаким будет новый документ, пока сказать сложно. Мнения о возвратах за билеты и туры разнятся. Так, например, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил властям меры для помощи туроператорам. В том числе — отсрочку до 31 декабря 2023-го по возврату средств за несостоявшиеся путешествия с правом последующего продления или выкупа задолженностей государством.По его словам, чтобы отрасль понесла минимальные потери, необходимо расширить меры поддержки.Гендиректор туроператора Fun & Sun (бывший "TUI Россия") Тарас Демура на встрече правительства и представителей туриндустрии попросил рассмотреть возможность субсидирования перебронирований туроператорами путевок за границу на внутрироссийские. Дело в том, что из-за скачков курса валюты компании не могут предоставить клиентам равноценный по качеству продукт.При этом президент России Владимир Путин призвал в сжатые сроки обеспечить возврат россиянам денег за отмененные рейсы."Если в прошлые периоды мы выдавали определенные сертификаты, то сейчас сложнее реализовать эту программу. Потому что многие маршруты просто закрыты. Мы ограничим возможности граждан использовать эти сертификаты. Поэтому нужно выдать деньги, я с этим согласен, и прошу правительство в сжатые сроки запустить такой механизм", — подчеркнул президент.Юристы советуют поторопиться"Считаю, что у туроператора, а также у авиакомпании нет правового основания на удержание денежных средств, — уверен Дмитрий Безделин, юрист Европейской юридической службы. — Я бы не стал сравнивать ситуацию с коронавирусом".По его словам, действовать нужно оперативно — ситуация может поменяться. "Предполагаю, что правительство разработает особый порядок возврата/обмена с целью защиты интересов перевозчика и туроператоров, так как удовлетворенные иски потребителей могут привести к банкротству множество компаний", — полагает он.Юрист уточняет, что "если в документах правительства будет фигурировать формулировка: распространяется на договоры, заключенные от даты до даты, то суд, вероятнее, будет это постановление учитывать и возьмет за основу в вынесенном решении".Адвокат Константин Ерохин разъясняет: нужно обратиться с официальной претензией, где необходимо указать срок для возврата денег. В случае отказа — в суд. Потребителей поддержит Роспотребнадзор, считает юрист.Однако, как написала глава Ростуризма Зарина Догузова в телеграм-канале, учитывая положения статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении соответствующего договора, сумма, подлежащая к возврату потребителю, может быть существенно ниже, чем уплаченная. Есть вероятность, что туроператор уже понес какие-либо расходы.Кроме того, как уточнили в АТОР, из-за моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в течение полугода клиенты не смогут взыскать денежные средства со счетов туроператоров по исполнительным листам.Если суд не поможетПравда, как показал опыт во время пандемии, с судом тоже не все просто — тем более если компаниям все же разрешат отсрочку. "Я в прошлом году планировал лететь в Калининград, но за день до рейса подхватил COVID и отменил поездку. При этом я имею право оформить возврат даже невозвратных билетов, это прописано в правилах авиаперевозок, — говорит турист Сергей Сыров. — Однако авиакомпания начала придираться к оформлению справок, и мне пришлось подать в суд".Сергей выиграл, но, как объяснил судья, деньги за билеты вернут в виде депозита в личный кабинет сроком на три года — для совершения авиаперелетов в будущем. "Если я в течение ближайших трех лет не использую этот депозит, только тогда мне вернут деньги. Это регулирует постановление правительства Российской Федерации от 6 июля 2020 года № 991", — уточняет Сысоев.Туристам советуют рассмотреть альтернативные направления, если есть возможность. Например, поменять Египет на Сочи, Калининград, Алтай, Байкал, Дагестан, еще какие-либо туры по России.Другой вариант — использовать депозитные деньги на бронирование отеля, а самим купить авиабилеты. Правда, действовать надо очень внимательно — ситуация меняется быстро, и рейсы могут отложить.Но уже летом, вероятно, получится полностью поменять несостоявшийся тур на другой заграничный. Например, Coral Travel и PEGAS Touristik достигли договоренности с Turkish Airlines о выделении каждой компании по 400 тысяч кресел на рейсах из четырех городов России с конца апреля до октября 2022-го. Правда, сколько придется доплачивать — неизвестно. "Библио-Глобус" снова заявил чартерные туры на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сначала на крыльях Red Wings, потом "России".Зарина Догузова уточнила, что Ростуризм с туроператорами при поддержке Минтранса и Росавиации совместно с зарубежными коллегами ведет работу по выстраиванию новых логистических цепочек. "Надеемся, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной", — добавила она.Эксперты напоминают: важно, чтобы люди больше путешествовали и заряжались на отдыхе положительными эмоциями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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