https://ria.ru/20220331/turisty-1781009620.html
Почти 117 тысяч российских туристов вывезли из-за рубежа
Почти 117 тысяч российских туристов вывезли из-за рубежа - РИА Новости, 31.03.2022
Почти 117 тысяч российских туристов вывезли из-за рубежа
Почти 117 тысяч россиян, испытывающих трудности с возвращением домой, вывезены из-за рубежа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече правительства РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:09
2022-03-31T10:09
2022-03-31T10:09
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Почти 117 тысяч россиян, испытывающих трудности с возвращением домой, вывезены из-за рубежа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей туриндустрии."Правительством предусмотрено оказание поддержки компаниям, в том числе туроператорам, которые вывозят наших граждан из-за рубежа. На эти цели выделено 10 миллиардов рублей. Уже вывезено почти 117 тысяч наших соотечественников, которые испытывали трудности с возвращением домой", - сказал Чернышенко."Таким образом, дополнительно к средствам, предусмотренным нацпроектом из федерального бюджета на первоочередную поддержку туристической отрасли и граждан уже выделена почти половина бюджета всего национального проекта - более 20 миллиардов рублей", - добавил он.
https://ria.ru/20220324/turpomosch-1779863672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий чернышенко, туризм, туристы, новости - туризм
Почти 117 тысяч российских туристов вывезли из-за рубежа
Вице-премьер Чернышенко: почти 117 тысяч российских туристов вывезли из-за рубежа