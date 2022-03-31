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Почти 117 тысяч российских туристов вывезли из-за рубежа - РИА Новости, 31.03.2022
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Туризм
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Почти 117 тысяч российских туристов вывезли из-за рубежа
Почти 117 тысяч российских туристов вывезли из-за рубежа - РИА Новости, 31.03.2022
Почти 117 тысяч российских туристов вывезли из-за рубежа
Почти 117 тысяч россиян, испытывающих трудности с возвращением домой, вывезены из-за рубежа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече правительства РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:09
2022-03-31T10:09
туризм
в мире
россия
дмитрий чернышенко
туризм
туристы
новости - туризм
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Почти 117 тысяч россиян, испытывающих трудности с возвращением домой, вывезены из-за рубежа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей туриндустрии."Правительством предусмотрено оказание поддержки компаниям, в том числе туроператорам, которые вывозят наших граждан из-за рубежа. На эти цели выделено 10 миллиардов рублей. Уже вывезено почти 117 тысяч наших соотечественников, которые испытывали трудности с возвращением домой", - сказал Чернышенко."Таким образом, дополнительно к средствам, предусмотренным нацпроектом из федерального бюджета на первоочередную поддержку туристической отрасли и граждан уже выделена почти половина бюджета всего национального проекта - более 20 миллиардов рублей", - добавил он.
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в мире, россия, дмитрий чернышенко, туризм, туристы, новости - туризм
10:09 31.03.2022
 
Почти 117 тысяч российских туристов вывезли из-за рубежа

Вице-премьер Чернышенко: почти 117 тысяч российских туристов вывезли из-за рубежа

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Почти 117 тысяч россиян, испытывающих трудности с возвращением домой, вывезены из-за рубежа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей туриндустрии.
"Правительством предусмотрено оказание поддержки компаниям, в том числе туроператорам, которые вывозят наших граждан из-за рубежа. На эти цели выделено 10 миллиардов рублей. Уже вывезено почти 117 тысяч наших соотечественников, которые испытывали трудности с возвращением домой", - сказал Чернышенко.
"Таким образом, дополнительно к средствам, предусмотренным нацпроектом из федерального бюджета на первоочередную поддержку туристической отрасли и граждан уже выделена почти половина бюджета всего национального проекта - более 20 миллиардов рублей", - добавил он.
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