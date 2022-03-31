https://ria.ru/20220331/turisty-1781009620.html

Почти 117 тысяч российских туристов вывезли из-за рубежа

Почти 117 тысяч российских туристов вывезли из-за рубежа - РИА Новости, 31.03.2022

Почти 117 тысяч российских туристов вывезли из-за рубежа

Почти 117 тысяч россиян, испытывающих трудности с возвращением домой, вывезены из-за рубежа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече правительства РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:09

2022-03-31T10:09

2022-03-31T10:09

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Почти 117 тысяч россиян, испытывающих трудности с возвращением домой, вывезены из-за рубежа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей туриндустрии."Правительством предусмотрено оказание поддержки компаниям, в том числе туроператорам, которые вывозят наших граждан из-за рубежа. На эти цели выделено 10 миллиардов рублей. Уже вывезено почти 117 тысяч наших соотечественников, которые испытывали трудности с возвращением домой", - сказал Чернышенко."Таким образом, дополнительно к средствам, предусмотренным нацпроектом из федерального бюджета на первоочередную поддержку туристической отрасли и граждан уже выделена почти половина бюджета всего национального проекта - более 20 миллиардов рублей", - добавил он.

https://ria.ru/20220324/turpomosch-1779863672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, дмитрий чернышенко, туризм, туристы, новости - туризм