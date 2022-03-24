https://ria.ru/20220324/azurair-1779796612.html

Авиакомпания Azur Air отправила часть сотрудников в простой

Авиакомпания Azur Air отправила часть сотрудников в простой - РИА Новости, 24.03.2022

Авиакомпания Azur Air отправила часть сотрудников в простой

Крупнейший чартерный перевозчик России Azur Air временно отправил в простой до шести месяцев часть сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:41

2022-03-24T10:41

2022-03-24T10:41

туризм

azur air

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Крупнейший чартерный перевозчик России Azur Air временно отправил в простой до шести месяцев часть сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В связи со сложившейся ситуацией и серьезным снижением пассажиропотока Azur Air временно ввела простой в отношении части персонала, который задействован в производстве и выполнении полетов", — сказали в пресс-службе.Там добавили, что сейчас идет формирование летнего расписания. "Как только ситуация стабилизируется, авиакомпания вернется к прежнему режиму работы", — отметили в пресс-службе. Ранее о том, что отправят сотрудников в отпуск или вынужденный простой, заявили "Уральские авиалинии" и Royal Flight.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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