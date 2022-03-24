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Авиакомпания Azur Air отправила часть сотрудников в простой - РИА Новости, 24.03.2022
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Туризм
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Авиакомпания Azur Air отправила часть сотрудников в простой
Авиакомпания Azur Air отправила часть сотрудников в простой - РИА Новости, 24.03.2022
Авиакомпания Azur Air отправила часть сотрудников в простой
Крупнейший чартерный перевозчик России Azur Air временно отправил в простой до шести месяцев часть сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:41
2022-03-24T10:41
туризм
azur air
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
самолеты
новости - туризм
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Крупнейший чартерный перевозчик России Azur Air временно отправил в простой до шести месяцев часть сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В связи со сложившейся ситуацией и серьезным снижением пассажиропотока Azur Air временно ввела простой в отношении части персонала, который задействован в производстве и выполнении полетов", — сказали в пресс-службе.Там добавили, что сейчас идет формирование летнего расписания. "Как только ситуация стабилизируется, авиакомпания вернется к прежнему режиму работы", — отметили в пресс-службе. Ранее о том, что отправят сотрудников в отпуск или вынужденный простой, заявили "Уральские авиалинии" и Royal Flight.
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azur air, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, самолеты, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
10:41 24.03.2022
 
Авиакомпания Azur Air отправила часть сотрудников в простой

Крупнейший чартерный перевозчик Azur Air вынужден отправить часть сотрудников в простой

© РИА Новости / Александр Тарасенков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Крупнейший чартерный перевозчик России Azur Air временно отправил в простой до шести месяцев часть сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В связи со сложившейся ситуацией и серьезным снижением пассажиропотока Azur Air временно ввела простой в отношении части персонала, который задействован в производстве и выполнении полетов", — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что сейчас идет формирование летнего расписания.
"Как только ситуация стабилизируется, авиакомпания вернется к прежнему режиму работы", — отметили в пресс-службе.
Ранее о том, что отправят сотрудников в отпуск или вынужденный простой, заявили "Уральские авиалинии" и Royal Flight.
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ТуризмAzur AirФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияСамолетыНовости - ТуризмТуризмтуристыпассажиры
 
 
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