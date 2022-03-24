https://ria.ru/20220324/azurair-1779796612.html
Авиакомпания Azur Air отправила часть сотрудников в простой
Авиакомпания Azur Air отправила часть сотрудников в простой - РИА Новости, 24.03.2022
Авиакомпания Azur Air отправила часть сотрудников в простой
Крупнейший чартерный перевозчик России Azur Air временно отправил в простой до шести месяцев часть сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:41
2022-03-24T10:41
2022-03-24T10:41
туризм
azur air
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
самолеты
новости - туризм
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753616934_210:382:2944:1920_1920x0_80_0_0_4b83b6d93e9416d8f9069b482e92e1aa.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Крупнейший чартерный перевозчик России Azur Air временно отправил в простой до шести месяцев часть сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В связи со сложившейся ситуацией и серьезным снижением пассажиропотока Azur Air временно ввела простой в отношении части персонала, который задействован в производстве и выполнении полетов", — сказали в пресс-службе.Там добавили, что сейчас идет формирование летнего расписания. "Как только ситуация стабилизируется, авиакомпания вернется к прежнему режиму работы", — отметили в пресс-службе. Ранее о том, что отправят сотрудников в отпуск или вынужденный простой, заявили "Уральские авиалинии" и Royal Flight.
https://ria.ru/20220323/shrilanka-1779563778.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753616934_250:0:2917:2000_1920x0_80_0_0_dfce6a6d5499fa10a21bb0eb5fc2f4e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
azur air, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, самолеты, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
Авиакомпания Azur Air отправила часть сотрудников в простой
Крупнейший чартерный перевозчик Azur Air вынужден отправить часть сотрудников в простой
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Крупнейший чартерный перевозчик России Azur Air временно отправил в простой до шести месяцев часть сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В связи со сложившейся ситуацией и серьезным снижением пассажиропотока Azur Air временно ввела простой в отношении части персонала, который задействован в производстве и выполнении полетов", — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что сейчас идет формирование летнего расписания.
"Как только ситуация стабилизируется, авиакомпания вернется к прежнему режиму работы", — отметили в пресс-службе.
Ранее о том, что отправят сотрудников в отпуск или вынужденный простой, заявили "Уральские авиалинии" и Royal Flight.