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Путин призвал обеспечить возврат россиянам денег за отмененные авиарейсы - РИА Новости, 31.03.2022
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Туризм
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Путин призвал обеспечить возврат россиянам денег за отмененные авиарейсы
Путин призвал обеспечить возврат россиянам денег за отмененные авиарейсы - РИА Новости, 31.03.2022
Путин призвал обеспечить возврат россиянам денег за отмененные авиарейсы
Необходимо в сжатые сроки обеспечить возврат россиянам денег за рейсы, которые отменены, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:58
2022-03-31T18:03
общество
россия
владимир путин
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Необходимо в сжатые сроки обеспечить возврат россиянам денег за рейсы, которые отменены, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения."Многие рейсы, на которые граждане уже купили билеты, отменены. Сейчас тоже только что об этом говорили. Как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера те вопросы с коллегами, безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег. Если в прошлые периоды мы выдавали определённые сертификаты, сейчас это сложнее - реализовать эту программу. Потому что многие маршруты просто закрыты. Мы ограничим возможности граждан использовать эти сертификаты. Поэтому нужно выдать деньги, я с этим согласен и прошу Правительство в сжатые сроки запустить такой механизм", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин, новости - туризм
17:58 31.03.2022 (обновлено: 18:03 31.03.2022)
 
Путин призвал обеспечить возврат россиянам денег за отмененные авиарейсы

Путин: надо в сжатые сроки обеспечить возврат россиянам денег за несостоявшиеся авиарейсы

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Необходимо в сжатые сроки обеспечить возврат россиянам денег за рейсы, которые отменены, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения.
"Многие рейсы, на которые граждане уже купили билеты, отменены. Сейчас тоже только что об этом говорили. Как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера те вопросы с коллегами, безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег. Если в прошлые периоды мы выдавали определённые сертификаты, сейчас это сложнее - реализовать эту программу. Потому что многие маршруты просто закрыты. Мы ограничим возможности граждан использовать эти сертификаты. Поэтому нужно выдать деньги, я с этим согласен и прошу Правительство в сжатые сроки запустить такой механизм", - сказал Путин.
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