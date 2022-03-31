https://ria.ru/20220331/aviabilety-1781142855.html

Путин призвал обеспечить возврат россиянам денег за отмененные авиарейсы

Путин призвал обеспечить возврат россиянам денег за отмененные авиарейсы - РИА Новости, 31.03.2022

Путин призвал обеспечить возврат россиянам денег за отмененные авиарейсы

Необходимо в сжатые сроки обеспечить возврат россиянам денег за рейсы, которые отменены, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:58

2022-03-31T17:58

2022-03-31T18:03

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Необходимо в сжатые сроки обеспечить возврат россиянам денег за рейсы, которые отменены, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения."Многие рейсы, на которые граждане уже купили билеты, отменены. Сейчас тоже только что об этом говорили. Как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера те вопросы с коллегами, безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег. Если в прошлые периоды мы выдавали определённые сертификаты, сейчас это сложнее - реализовать эту программу. Потому что многие маршруты просто закрыты. Мы ограничим возможности граждан использовать эти сертификаты. Поэтому нужно выдать деньги, я с этим согласен и прошу Правительство в сжатые сроки запустить такой механизм", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220331/aviakompanii-1781138498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, новости - туризм