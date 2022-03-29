https://ria.ru/20220329/turoperatory-1780610126.html

Туроператорам могут дать отсрочку по возврату средств клиентам

Туроператорам могут дать отсрочку по возврату средств клиентам - РИА Новости, 29.03.2022

Туроператорам могут дать отсрочку по возврату средств клиентам

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил властям меры для помощи туроператорам, в числе которых отсрочка до 31 РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:12

2022-03-29T11:12

2022-03-29T11:12

туризм

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дмитрий чернышенко

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил властям меры для помощи туроператорам, в числе которых отсрочка до 31 декабря 2023 года по возврату средств за несостоявшиеся путешествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена.Там рассказали, что Титов направил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко письмо, где положительно оценивается решение по обнулению ставки НДС для гостиниц и иных средств размещения. Но одной лишь этой меры недостаточно, отмечает Титов.Так, уполномоченный предложил предоставить туроператорам возможность отсрочки по возврату средств по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года, – на срок до 31 декабря 2023 года, с правом последующего продления или выкупа задолженностей государством.Титов также попросил власти предоставить возможность использовать для возврата средства из персонального фонда туроператора, сформированного при ассоциации "Турпомощь". Кроме того, Омбудсмен попросил расширить действие программы кешбэка за туры по территории России со 2 июля по 31 декабря 2022 года и предложил увеличить объем субсидирования внутренних перевозок на 2022 и 2023 годы до четырех миллиардов рублей в год.

https://ria.ru/20220328/oteli-1780410946.html

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Лана Баева

туризм, дмитрий чернышенко, россия, новости - туризм, туристы, санкции в отношении россии