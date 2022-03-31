https://ria.ru/20220331/turoperatory-1781082406.html
Туроператоры попросили у государства субсидии и обнуление НДС
Туроператоры попросили у государства субсидии и обнуление НДС - РИА Новости, 31.03.2022
Туроператоры попросили у государства субсидии и обнуление НДС
Туристической отрасли необходимы государственные субсидии для перебронирования зарубежных туров на внутрироссийские, заявил гендиректор туроператора Fun&Sun... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:10
2022-03-31T16:10
2022-03-31T16:10
туризм
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
санкции в отношении россии
туристы
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристической отрасли необходимы государственные субсидии для перебронирования зарубежных туров на внутрироссийские, заявил гендиректор туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия") Тарас Демура на встрече правительства и представителей туриндустрии.Представители отрасли на встрече также попросили обнулить НДС для туроператоров, которые работают на внутрироссийском направлении. "Очень острая проблема — оборотный НДС у туроператоров, работающих на внутреннем рынке. На текущий момент мы единственные участники отрасли, к которым применяется ставка в 20 процентов. При этом налоговой базой считается вся выручка от продажи турпродукта", — сказал гендиректор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.Он отметил, что ввиду того, что поставщиками являются гостиницы и малые предприниматели, имеющие льготы по НДС, вся нагрузка ложится на туркомпании, которые дальше перекладывают ее на потребителя.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, поручил Ростуризму проработать эти вопросы.
https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html
https://ria.ru/20220331/otdykh-1781049656.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), санкции в отношении россии, туристы
Туроператоры попросили у государства субсидии и обнуление НДС
Туроператоры попросили у государства субсидии для перебронирования путевок и обнуление НДС
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристической отрасли необходимы государственные субсидии для перебронирования зарубежных туров на внутрироссийские, заявил гендиректор туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия") Тарас Демура на встрече правительства и представителей туриндустрии.
"Я предлагаю рассмотреть возможность субсидирования перебронирований туроператорами туров из-за границы на внутрироссийские. Зачастую клиенты готовы к замене направления, но в результате снижения курса рубля компании не могут обеспечить предоставление равноценного по качеству продукта", — сказал Демура.
Представители отрасли на встрече также попросили обнулить НДС для туроператоров, которые работают на внутрироссийском направлении.
"Очень острая проблема — оборотный НДС у туроператоров, работающих на внутреннем рынке. На текущий момент мы единственные участники отрасли, к которым применяется ставка в 20 процентов. При этом налоговой базой считается вся выручка от продажи турпродукта", — сказал гендиректор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.
Он отметил, что ввиду того, что поставщиками являются гостиницы и малые предприниматели, имеющие льготы по НДС, вся нагрузка ложится на туркомпании, которые дальше перекладывают ее на потребителя.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, поручил Ростуризму проработать эти вопросы.