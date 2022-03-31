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Туроператоры попросили у государства субсидии и обнуление НДС - РИА Новости, 31.03.2022
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Туризм
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Туроператоры попросили у государства субсидии и обнуление НДС
Туроператоры попросили у государства субсидии и обнуление НДС - РИА Новости, 31.03.2022
Туроператоры попросили у государства субсидии и обнуление НДС
Туристической отрасли необходимы государственные субсидии для перебронирования зарубежных туров на внутрироссийские, заявил гендиректор туроператора Fun&Sun... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:10
2022-03-31T16:10
туризм
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
санкции в отношении россии
туристы
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристической отрасли необходимы государственные субсидии для перебронирования зарубежных туров на внутрироссийские, заявил гендиректор туроператора Fun&amp;Sun (бывший "TUI Россия") Тарас Демура на встрече правительства и представителей туриндустрии.Представители отрасли на встрече также попросили обнулить НДС для туроператоров, которые работают на внутрироссийском направлении. "Очень острая проблема — оборотный НДС у туроператоров, работающих на внутреннем рынке. На текущий момент мы единственные участники отрасли, к которым применяется ставка в 20 процентов. При этом налоговой базой считается вся выручка от продажи турпродукта", — сказал гендиректор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.Он отметил, что ввиду того, что поставщиками являются гостиницы и малые предприниматели, имеющие льготы по НДС, вся нагрузка ложится на туркомпании, которые дальше перекладывают ее на потребителя.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, поручил Ростуризму проработать эти вопросы.
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туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), санкции в отношении россии, туристы
16:10 31.03.2022
 
Туроператоры попросили у государства субсидии и обнуление НДС

Туроператоры попросили у государства субсидии для перебронирования путевок и обнуление НДС

© Фото : Анна ШамаховаТуристы в очереди на посадку в аэропорту Даламан в Турции
Туристы в очереди на посадку в аэропорту Даламан в Турции - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : Анна Шамахова
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристической отрасли необходимы государственные субсидии для перебронирования зарубежных туров на внутрироссийские, заявил гендиректор туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия") Тарас Демура на встрече правительства и представителей туриндустрии.

"Я предлагаю рассмотреть возможность субсидирования перебронирований туроператорами туров из-за границы на внутрироссийские. Зачастую клиенты готовы к замене направления, но в результате снижения курса рубля компании не могут обеспечить предоставление равноценного по качеству продукта", — сказал Демура.

Представители отрасли на встрече также попросили обнулить НДС для туроператоров, которые работают на внутрироссийском направлении.
"Очень острая проблема — оборотный НДС у туроператоров, работающих на внутреннем рынке. На текущий момент мы единственные участники отрасли, к которым применяется ставка в 20 процентов. При этом налоговой базой считается вся выручка от продажи турпродукта", — сказал гендиректор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.
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Он отметил, что ввиду того, что поставщиками являются гостиницы и малые предприниматели, имеющие льготы по НДС, вся нагрузка ложится на туркомпании, которые дальше перекладывают ее на потребителя.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, поручил Ростуризму проработать эти вопросы.
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