https://ria.ru/20220331/turoperatory-1781082406.html

Туроператоры попросили у государства субсидии и обнуление НДС

Туроператоры попросили у государства субсидии и обнуление НДС - РИА Новости, 31.03.2022

Туроператоры попросили у государства субсидии и обнуление НДС

Туристической отрасли необходимы государственные субсидии для перебронирования зарубежных туров на внутрироссийские, заявил гендиректор туроператора Fun&Sun... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:10

2022-03-31T16:10

2022-03-31T16:10

туризм

туризм

новости - туризм

дмитрий чернышенко

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

санкции в отношении россии

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752116527_164:182:1152:738_1920x0_80_0_0_464beb269bcbc60fec89c5547daba49d.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристической отрасли необходимы государственные субсидии для перебронирования зарубежных туров на внутрироссийские, заявил гендиректор туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия") Тарас Демура на встрече правительства и представителей туриндустрии.Представители отрасли на встрече также попросили обнулить НДС для туроператоров, которые работают на внутрироссийском направлении. "Очень острая проблема — оборотный НДС у туроператоров, работающих на внутреннем рынке. На текущий момент мы единственные участники отрасли, к которым применяется ставка в 20 процентов. При этом налоговой базой считается вся выручка от продажи турпродукта", — сказал гендиректор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.Он отметил, что ввиду того, что поставщиками являются гостиницы и малые предприниматели, имеющие льготы по НДС, вся нагрузка ложится на туркомпании, которые дальше перекладывают ее на потребителя.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, поручил Ростуризму проработать эти вопросы.

https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html

https://ria.ru/20220331/otdykh-1781049656.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), санкции в отношении россии, туристы