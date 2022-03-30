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Российские туроператоры повезут клиентов в Турцию рейсами Turkish Airlines
Российские туроператоры повезут клиентов в Турцию рейсами Turkish Airlines - РИА Новости, 30.03.2022
Российские туроператоры повезут клиентов в Турцию рейсами Turkish Airlines
Несколько крупнейших российских туроператоров планируют перевозить клиентов на курорты Антальи рейсах Turkish Airlines и уже забронировали для этого блоки... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:58
2022-03-30T14:58
2022-03-30T14:58
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Несколько крупнейших российских туроператоров планируют перевозить клиентов на курорты Антальи рейсах Turkish Airlines и уже забронировали для этого блоки кресел в самолетах, сообщает АТОР со ссылкой на турецкие СМИ.Издания и телеканалы рассказали, что Coral Travel и PEGAS Touristik достигли договоренности с перевозчиком о выделении каждому из них по 400 тысяч кресел на рейсах из четырех городов РФ с конца апреля до октября 2022 года. Также СМИ отмечают, что аналогичные переговоры ведут еще два крупных участника рынка, для которых Турция — важнейшее направление.В PEGAS Touristik подтвердили эту информацию с оговоркой, что сейчас туроператоры ждут окончательного подписания документов, сообщает ассоциация.На сайтах двух названных туроператоров уже есть путевки в Анталью с конца апреля на рейсах Turkish Airlines. Цены на туры с "блочной" перевозкой в отель категории три звезды на "все включено" начинаются от 125,5 тысяч рублей на двоих. Путешествие с перелетом без заранее выкупленной категории мест в самолетах удорожит путевку на 30 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, анталья (провинция), турция, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), turkish airlines, coral travel
Российские туроператоры повезут клиентов в Турцию рейсами Turkish Airlines
АТОР: авиакомпания Turkish Airlines поможет перевезти россиян на турецкие курорты
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Несколько крупнейших российских туроператоров планируют перевозить клиентов на курорты Антальи рейсах Turkish Airlines и уже забронировали для этого блоки кресел в самолетах, сообщает
АТОР со ссылкой на турецкие СМИ.
Издания и телеканалы рассказали, что Coral Travel и PEGAS Touristik достигли договоренности с перевозчиком о выделении каждому из них по 400 тысяч кресел на рейсах из четырех городов РФ с конца апреля до октября 2022 года.
Также СМИ отмечают, что аналогичные переговоры ведут еще два крупных участника рынка, для которых Турция — важнейшее направление.
В PEGAS Touristik подтвердили эту информацию с оговоркой, что сейчас туроператоры ждут окончательного подписания документов, сообщает ассоциация.
На сайтах двух названных туроператоров уже есть путевки в Анталью с конца апреля на рейсах Turkish Airlines. Цены на туры с "блочной" перевозкой в отель категории три звезды на "все включено" начинаются от 125,5 тысяч рублей на двоих. Путешествие с перелетом без заранее выкупленной категории мест в самолетах удорожит путевку на 30 тысяч рублей.