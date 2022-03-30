https://ria.ru/20220330/turtsiya-1780850211.html

Российские туроператоры повезут клиентов в Турцию рейсами Turkish Airlines

Российские туроператоры повезут клиентов в Турцию рейсами Turkish Airlines - РИА Новости, 30.03.2022

Российские туроператоры повезут клиентов в Турцию рейсами Turkish Airlines

Несколько крупнейших российских туроператоров планируют перевозить клиентов на курорты Антальи рейсах Turkish Airlines и уже забронировали для этого блоки... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:58

2022-03-30T14:58

2022-03-30T14:58

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Несколько крупнейших российских туроператоров планируют перевозить клиентов на курорты Антальи рейсах Turkish Airlines и уже забронировали для этого блоки кресел в самолетах, сообщает АТОР со ссылкой на турецкие СМИ.Издания и телеканалы рассказали, что Coral Travel и PEGAS Touristik достигли договоренности с перевозчиком о выделении каждому из них по 400 тысяч кресел на рейсах из четырех городов РФ с конца апреля до октября 2022 года. Также СМИ отмечают, что аналогичные переговоры ведут еще два крупных участника рынка, для которых Турция — важнейшее направление.В PEGAS Touristik подтвердили эту информацию с оговоркой, что сейчас туроператоры ждут окончательного подписания документов, сообщает ассоциация.На сайтах двух названных туроператоров уже есть путевки в Анталью с конца апреля на рейсах Turkish Airlines. Цены на туры с "блочной" перевозкой в отель категории три звезды на "все включено" начинаются от 125,5 тысяч рублей на двоих. Путешествие с перелетом без заранее выкупленной категории мест в самолетах удорожит путевку на 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220330/vulkany-1780444601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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