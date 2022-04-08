https://ria.ru/20220408/turtsiya-1782242392.html
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Турцию
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Турцию - РИА Новости, 08.04.2022
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Турцию
Туроператор ANEX Tour рассчитал цены путевок на курорты Турции для полетной программы, которая стартует с 29 апреля 2022 года на рейсах авиакомпании Turkish... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T04:29
2022-04-08T04:29
2022-04-08T04:29
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Туроператор ANEX Tour рассчитал цены путевок на курорты Турции для полетной программы, которая стартует с 29 апреля 2022 года на рейсах авиакомпании Turkish Airlines и продлится до конца октября, сообщает АТОР.Пока доступны программы из четырех городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга в Анталью, Бодрум и Даламан. За неделю с питанием "все включено" и вылетом 29 апреля из Москвы у придется заплатить от 102-155 тысяч рублей, в зависимости от категории отеля (четыре или пять звезд) и курорта.Так, в компании сообщают, что переносы аннулированных туров в Турцию с перелетом AZUR air возможны на рейсы Turkish Airlines с доплатой 276 yсловных единиц за человека. Замену рейсов в заявках агент осуществляет самостоятельно, при согласии туриста на доплату. Оповещение по каждой заявке индивидуальное.В компании также добавили, что перенос аннулированных туров с других направлений на Турцию на сегодняшний день невозможен.
https://ria.ru/20220407/putevki-1782227178.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, москва, екатеринбург, turkish airlines, казань, санкт-петербург, анталья (провинция), бодрум, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, турция
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Турцию
Туроператор рассказал, как перенести отмененное путешествие в Турцию и сколько это стоит
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Туроператор ANEX Tour рассчитал цены путевок на курорты Турции для полетной программы, которая стартует с 29 апреля 2022 года на рейсах авиакомпании Turkish Airlines и продлится до конца октября, сообщает
АТОР.
Пока доступны программы из четырех городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга в Анталью, Бодрум и Даламан.
За неделю с питанием "все включено" и вылетом 29 апреля из Москвы у придется заплатить от 102-155 тысяч рублей, в зависимости от категории отеля (четыре или пять звезд) и курорта.
Так, в компании сообщают, что переносы аннулированных туров в Турцию с перелетом AZUR air возможны на рейсы Turkish Airlines с доплатой 276 yсловных единиц за человека.
Замену рейсов в заявках агент осуществляет самостоятельно, при согласии туриста на доплату. Оповещение по каждой заявке индивидуальное.
В компании также добавили, что перенос аннулированных туров с других направлений на Турцию на сегодняшний день невозможен.