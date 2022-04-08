https://ria.ru/20220408/turtsiya-1782242392.html

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Турцию

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Турцию - РИА Новости, 08.04.2022

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Турцию

Туроператор ANEX Tour рассчитал цены путевок на курорты Турции для полетной программы, которая стартует с 29 апреля 2022 года на рейсах авиакомпании Turkish... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T04:29

2022-04-08T04:29

2022-04-08T04:29

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Туроператор ANEX Tour рассчитал цены путевок на курорты Турции для полетной программы, которая стартует с 29 апреля 2022 года на рейсах авиакомпании Turkish Airlines и продлится до конца октября, сообщает АТОР.Пока доступны программы из четырех городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга в Анталью, Бодрум и Даламан. За неделю с питанием "все включено" и вылетом 29 апреля из Москвы у придется заплатить от 102-155 тысяч рублей, в зависимости от категории отеля (четыре или пять звезд) и курорта.Так, в компании сообщают, что переносы аннулированных туров в Турцию с перелетом AZUR air возможны на рейсы Turkish Airlines с доплатой 276 yсловных единиц за человека. Замену рейсов в заявках агент осуществляет самостоятельно, при согласии туриста на доплату. Оповещение по каждой заявке индивидуальное.В компании также добавили, что перенос аннулированных туров с других направлений на Турцию на сегодняшний день невозможен.

https://ria.ru/20220407/putevki-1782227178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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