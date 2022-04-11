https://ria.ru/20220411/turoperator-1782920373.html
Российский туроператор рассказал об условиях переноса отмененных путевок
Российский туроператор рассказал об условиях переноса отмененных путевок - РИА Новости, 11.04.2022
Российский туроператор рассказал об условиях переноса отмененных путевок
Компания TEZ Tour объявила об условиях переносов туров за рубеж, отмененных из-за санкций в отношении России. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:39
2022-04-11T17:39
2022-04-11T17:39
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Компания TEZ Tour объявила об условиях переносов туров за рубеж, отмененных из-за санкций в отношении России.Например, для отмененных вылетов в Турцию с 1 апреля по 31 мая компания предлагает перебронирование на осенние даты или на аналогичные туры 2023 года.Туристы, которые планировали в 2022 году отправиться в Болгарию или на Кипр, могут перенести путешествие на лето 2023 года с учетом сдвига дня недели, но с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты, за исключением отелей региона Дюны (DUNI) в Болгарии.Если путешественник собирался в Грецию или Египет, то, как сообщает туроператор, "согласуются варианты альтернатив с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты". Дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время.В компании уточнили, что если туристы не определятся до 19 апреля включительно, заявка будет автоматически перебронирована на аналогичную дату 2023 года с учетом сдвига дня недели, а также с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты.
https://ria.ru/20220404/tury-1781214455.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, кипр, греция, египет, турция, болгария, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Российский туроператор рассказал об условиях переноса отмененных путевок
Компания TEZ Tour предлагает россиянам перенести некоторые туры за рубеж на лето 2023 года
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Компания TEZ Tour объявила
об условиях переносов туров за рубеж, отмененных из-за санкций в отношении России.
Например, для отмененных вылетов в Турцию с 1 апреля по 31 мая компания предлагает перебронирование на осенние даты или на аналогичные туры 2023 года.
Туристы, которые планировали в 2022 году отправиться в Болгарию или на Кипр, могут перенести путешествие на лето 2023 года с учетом сдвига дня недели, но с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты, за исключением отелей региона Дюны (DUNI) в Болгарии.
Если путешественник собирался в Грецию или Египет, то, как сообщает туроператор, "согласуются варианты альтернатив с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты". Дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время.
В компании уточнили, что если туристы не определятся до 19 апреля включительно, заявка будет автоматически перебронирована на аналогичную дату 2023 года с учетом сдвига дня недели, а также с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты.