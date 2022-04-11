https://ria.ru/20220411/turoperator-1782920373.html

Российский туроператор рассказал об условиях переноса отмененных путевок

Российский туроператор рассказал об условиях переноса отмененных путевок - РИА Новости, 11.04.2022

Российский туроператор рассказал об условиях переноса отмененных путевок

Компания TEZ Tour объявила об условиях переносов туров за рубеж, отмененных из-за санкций в отношении России. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:39

2022-04-11T17:39

2022-04-11T17:39

туризм

туризм

новости - туризм

кипр

греция

египет

турция

болгария

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Компания TEZ Tour объявила об условиях переносов туров за рубеж, отмененных из-за санкций в отношении России.Например, для отмененных вылетов в Турцию с 1 апреля по 31 мая компания предлагает перебронирование на осенние даты или на аналогичные туры 2023 года.Туристы, которые планировали в 2022 году отправиться в Болгарию или на Кипр, могут перенести путешествие на лето 2023 года с учетом сдвига дня недели, но с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты, за исключением отелей региона Дюны (DUNI) в Болгарии.Если путешественник собирался в Грецию или Египет, то, как сообщает туроператор, "согласуются варианты альтернатив с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты". Дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время.В компании уточнили, что если туристы не определятся до 19 апреля включительно, заявка будет автоматически перебронирована на аналогичную дату 2023 года с учетом сдвига дня недели, а также с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты.

https://ria.ru/20220404/tury-1781214455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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