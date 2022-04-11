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Российский туроператор рассказал об условиях переноса отмененных путевок - РИА Новости, 11.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220411/turoperator-1782920373.html
Российский туроператор рассказал об условиях переноса отмененных путевок
Российский туроператор рассказал об условиях переноса отмененных путевок - РИА Новости, 11.04.2022
Российский туроператор рассказал об условиях переноса отмененных путевок
Компания TEZ Tour объявила об условиях переносов туров за рубеж, отмененных из-за санкций в отношении России. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:39
2022-04-11T17:39
туризм
туризм
новости - туризм
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египет
турция
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Компания TEZ Tour объявила об условиях переносов туров за рубеж, отмененных из-за санкций в отношении России.Например, для отмененных вылетов в Турцию с 1 апреля по 31 мая компания предлагает перебронирование на осенние даты или на аналогичные туры 2023 года.Туристы, которые планировали в 2022 году отправиться в Болгарию или на Кипр, могут перенести путешествие на лето 2023 года с учетом сдвига дня недели, но с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты, за исключением отелей региона Дюны (DUNI) в Болгарии.Если путешественник собирался в Грецию или Египет, то, как сообщает туроператор, "согласуются варианты альтернатив с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты". Дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время.В компании уточнили, что если туристы не определятся до 19 апреля включительно, заявка будет автоматически перебронирована на аналогичную дату 2023 года с учетом сдвига дня недели, а также с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты.
https://ria.ru/20220404/tury-1781214455.html
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туризм, новости - туризм, кипр, греция, египет, турция, болгария, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
17:39 11.04.2022
 
Российский туроператор рассказал об условиях переноса отмененных путевок

Компания TEZ Tour предлагает россиянам перенести некоторые туры за рубеж на лето 2023 года

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажиры регистрируются на рейс в международном аэропорту Антальи в Турции
Пассажиры регистрируются на рейс в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Компания TEZ Tour объявила об условиях переносов туров за рубеж, отмененных из-за санкций в отношении России.
Например, для отмененных вылетов в Турцию с 1 апреля по 31 мая компания предлагает перебронирование на осенние даты или на аналогичные туры 2023 года.
Туристы, которые планировали в 2022 году отправиться в Болгарию или на Кипр, могут перенести путешествие на лето 2023 года с учетом сдвига дня недели, но с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты, за исключением отелей региона Дюны (DUNI) в Болгарии.
Если путешественник собирался в Грецию или Египет, то, как сообщает туроператор, "согласуются варианты альтернатив с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты". Дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время.
В компании уточнили, что если туристы не определятся до 19 апреля включительно, заявка будет автоматически перебронирована на аналогичную дату 2023 года с учетом сдвига дня недели, а также с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмКипрГрецияЕгипетТурцияБолгариятуристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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