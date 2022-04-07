https://ria.ru/20220407/putevki-1782227178.html
Туроператоры просят доплачивать за уже купленные путевки в Турцию
Туроператоры просят доплачивать за уже купленные путевки в Турцию - РИА Новости, 07.04.2022
Туроператоры просят доплачивать за уже купленные путевки в Турцию
Некоторые российские туроператоры начали требовать от своих клиентов доплату за замену рейса в составе купленной путевки в Турцию, однако пойти на это готовы... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:17
2022-04-07T11:17
2022-04-07T11:17
туризм
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зарина догузова
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туризм
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Некоторые российские туроператоры начали требовать от своих клиентов доплату за замену рейса в составе купленной путевки в Турцию, однако пойти на это готовы только 10 процентов клиентов компаний, рассказали РИА Новости представители отрасли."Например, Pegas Touristik, который даже на рейсы собственной аффилированной авиакомпании потребовал с заявок доплату — 150 евро с человека. Пересадка туристов на турецких перевозчиков стала еще дороже, но тут можно понять — в пакетные туры входила чартерная перевозка, а турецкие авиалинии — это регулярные рейсы", — сказала гендиректор "ОСА ТУР" Светлана Обоянская.Этот факт подтвердил и директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Он сообщил, что некоторые представители отрасли предлагали доплатить, отменить тур или перебронировать его по новой стоимости.Блинов добавил, что не больше 10 процентов путешественников соглашаются внести доплату за уже купленные туры. Они, как правило, не хотят терять отпуск и ждать возврата денег. В этой ситуации немного легче россиянам, которые оплатили только часть своей поездки. "Сейчас у нас от общего объема есть доля туристов, которые имеют возможность оплаты оставшихся 85 процентов стоимости за две недели до вылета. Речь идет о летних турах. У тех, кто заплатил 100 процентов, ситуация посложнее, а те, кто вносил небольшой аванс или депозит, теряют в деньгах не так много, и у них есть возможность подумать", —уточнил он.Во вторник глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство совместно с коллегами из Турции намерено к майским праздникам восстановить полетные программы в эту страну. О запуске уже объявили "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex Tour.
https://ria.ru/20220401/rosturizm-1781239755.html
https://ria.ru/20220406/turtsiya-1782059038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, зарина догузова, россия, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, цены, туристы
Туроператоры просят доплачивать за уже купленные путевки в Турцию
Туроператоры требуют от россиян доплат за купленные путевки в Турцию, сообщают эксперты
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Некоторые российские туроператоры начали требовать от своих клиентов доплату за замену рейса в составе купленной путевки в Турцию, однако пойти на это готовы только 10 процентов клиентов компаний, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Например, Pegas Touristik, который даже на рейсы собственной аффилированной авиакомпании потребовал с заявок доплату — 150 евро с человека. Пересадка туристов на турецких перевозчиков стала еще дороже, но тут можно понять — в пакетные туры входила чартерная перевозка, а турецкие авиалинии — это регулярные рейсы", — сказала гендиректор "ОСА ТУР" Светлана Обоянская.
Этот факт подтвердил и директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Он сообщил, что некоторые представители отрасли предлагали доплатить, отменить тур или перебронировать его по новой стоимости.
"Мы в этом случае подбираем за эти же деньги альтернативу. Хотя понятно, что на фоне общего роста стоимости по всем направлениям сделать это проблематично", — сказал он.
Блинов добавил, что не больше 10 процентов путешественников соглашаются внести доплату за уже купленные туры. Они, как правило, не хотят терять отпуск и ждать возврата денег. В этой ситуации немного легче россиянам, которые оплатили только часть своей поездки.
"Сейчас у нас от общего объема есть доля туристов, которые имеют возможность оплаты оставшихся 85 процентов стоимости за две недели до вылета. Речь идет о летних турах. У тех, кто заплатил 100 процентов, ситуация посложнее, а те, кто вносил небольшой аванс или депозит, теряют в деньгах не так много, и у них есть возможность подумать", —уточнил он.
Во вторник глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство совместно с коллегами из Турции намерено к майским праздникам восстановить полетные программы в эту страну. О запуске уже объявили
"Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex Tour.