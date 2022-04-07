Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры просят доплачивать за уже купленные путевки в Турцию - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220407/putevki-1782227178.html
Туроператоры просят доплачивать за уже купленные путевки в Турцию
Туроператоры просят доплачивать за уже купленные путевки в Турцию - РИА Новости, 07.04.2022
Туроператоры просят доплачивать за уже купленные путевки в Турцию
Некоторые российские туроператоры начали требовать от своих клиентов доплату за замену рейса в составе купленной путевки в Турцию, однако пойти на это готовы... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:17
2022-04-07T11:17
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
турция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95086/30/950863071_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7621a4321f933e4eccd08f44454d9e47.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Некоторые российские туроператоры начали требовать от своих клиентов доплату за замену рейса в составе купленной путевки в Турцию, однако пойти на это готовы только 10 процентов клиентов компаний, рассказали РИА Новости представители отрасли."Например, Pegas Touristik, который даже на рейсы собственной аффилированной авиакомпании потребовал с заявок доплату — 150 евро с человека. Пересадка туристов на турецких перевозчиков стала еще дороже, но тут можно понять — в пакетные туры входила чартерная перевозка, а турецкие авиалинии — это регулярные рейсы", — сказала гендиректор "ОСА ТУР" Светлана Обоянская.Этот факт подтвердил и директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Он сообщил, что некоторые представители отрасли предлагали доплатить, отменить тур или перебронировать его по новой стоимости.Блинов добавил, что не больше 10 процентов путешественников соглашаются внести доплату за уже купленные туры. Они, как правило, не хотят терять отпуск и ждать возврата денег. В этой ситуации немного легче россиянам, которые оплатили только часть своей поездки. "Сейчас у нас от общего объема есть доля туристов, которые имеют возможность оплаты оставшихся 85 процентов стоимости за две недели до вылета. Речь идет о летних турах. У тех, кто заплатил 100 процентов, ситуация посложнее, а те, кто вносил небольшой аванс или депозит, теряют в деньгах не так много, и у них есть возможность подумать", —уточнил он.Во вторник глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство совместно с коллегами из Турции намерено к майским праздникам восстановить полетные программы в эту страну. О запуске уже объявили "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex Tour.
https://ria.ru/20220401/rosturizm-1781239755.html
https://ria.ru/20220406/turtsiya-1782059038.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95086/30/950863071_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_5d1e530a3185da23dfc09b2089866d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, зарина догузова, россия, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, цены, туристы
11:17 07.04.2022
 
Туроператоры просят доплачивать за уже купленные путевки в Турцию

Туроператоры требуют от россиян доплат за купленные путевки в Турцию, сообщают эксперты

© РИА НовостиПрекращение работы туроператора "Асент Трэвел"
Прекращение работы туроператора Асент Трэвел - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Некоторые российские туроператоры начали требовать от своих клиентов доплату за замену рейса в составе купленной путевки в Турцию, однако пойти на это готовы только 10 процентов клиентов компаний, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Например, Pegas Touristik, который даже на рейсы собственной аффилированной авиакомпании потребовал с заявок доплату — 150 евро с человека. Пересадка туристов на турецких перевозчиков стала еще дороже, но тут можно понять — в пакетные туры входила чартерная перевозка, а турецкие авиалинии — это регулярные рейсы", — сказала гендиректор "ОСА ТУР" Светлана Обоянская.
Этот факт подтвердил и директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Он сообщил, что некоторые представители отрасли предлагали доплатить, отменить тур или перебронировать его по новой стоимости.
"Мы в этом случае подбираем за эти же деньги альтернативу. Хотя понятно, что на фоне общего роста стоимости по всем направлениям сделать это проблематично", — сказал он.
Блинов добавил, что не больше 10 процентов путешественников соглашаются внести доплату за уже купленные туры. Они, как правило, не хотят терять отпуск и ждать возврата денег. В этой ситуации немного легче россиянам, которые оплатили только часть своей поездки.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 12:30Туризм
Глава Ростуризма рассказала, как вернуть деньги за отмененные путевки
"Сейчас у нас от общего объема есть доля туристов, которые имеют возможность оплаты оставшихся 85 процентов стоимости за две недели до вылета. Речь идет о летних турах. У тех, кто заплатил 100 процентов, ситуация посложнее, а те, кто вносил небольшой аванс или депозит, теряют в деньгах не так много, и у них есть возможность подумать", —уточнил он.
Во вторник глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство совместно с коллегами из Турции намерено к майским праздникам восстановить полетные программы в эту страну. О запуске уже объявили "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex Tour.
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 13:46Туризм
В Турции подсчитали, сколько россиян приедет в страну в этом году
 
ТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваРоссияТурцияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТуризмЦенытуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала