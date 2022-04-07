https://ria.ru/20220407/putevki-1782227178.html

Туроператоры просят доплачивать за уже купленные путевки в Турцию

Туроператоры просят доплачивать за уже купленные путевки в Турцию - РИА Новости, 07.04.2022

Туроператоры просят доплачивать за уже купленные путевки в Турцию

Некоторые российские туроператоры начали требовать от своих клиентов доплату за замену рейса в составе купленной путевки в Турцию, однако пойти на это готовы... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:17

2022-04-07T11:17

2022-04-07T11:17

туризм

новости - туризм

зарина догузова

россия

турция

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туризм

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Некоторые российские туроператоры начали требовать от своих клиентов доплату за замену рейса в составе купленной путевки в Турцию, однако пойти на это готовы только 10 процентов клиентов компаний, рассказали РИА Новости представители отрасли."Например, Pegas Touristik, который даже на рейсы собственной аффилированной авиакомпании потребовал с заявок доплату — 150 евро с человека. Пересадка туристов на турецких перевозчиков стала еще дороже, но тут можно понять — в пакетные туры входила чартерная перевозка, а турецкие авиалинии — это регулярные рейсы", — сказала гендиректор "ОСА ТУР" Светлана Обоянская.Этот факт подтвердил и директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Он сообщил, что некоторые представители отрасли предлагали доплатить, отменить тур или перебронировать его по новой стоимости.Блинов добавил, что не больше 10 процентов путешественников соглашаются внести доплату за уже купленные туры. Они, как правило, не хотят терять отпуск и ждать возврата денег. В этой ситуации немного легче россиянам, которые оплатили только часть своей поездки. "Сейчас у нас от общего объема есть доля туристов, которые имеют возможность оплаты оставшихся 85 процентов стоимости за две недели до вылета. Речь идет о летних турах. У тех, кто заплатил 100 процентов, ситуация посложнее, а те, кто вносил небольшой аванс или депозит, теряют в деньгах не так много, и у них есть возможность подумать", —уточнил он.Во вторник глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство совместно с коллегами из Турции намерено к майским праздникам восстановить полетные программы в эту страну. О запуске уже объявили "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex Tour.

https://ria.ru/20220401/rosturizm-1781239755.html

https://ria.ru/20220406/turtsiya-1782059038.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, зарина догузова, россия, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, цены, туристы