https://ria.ru/20220404/egipet-1781627819.html

Российские авиакомпании снова начали летать в Египет

Российские авиакомпании снова начали летать в Египет - РИА Новости, 04.04.2022

Российские авиакомпании снова начали летать в Египет

Две российские авиакомпании в минувшие выходные, 2 и 3 апреля, выполнили рейсы в Египет и обратно на самолетах российского и иностранного производства, сообщает РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:33

2022-04-04T11:33

2022-04-04T11:33

туризм

туризм

россия

хургада

интурист

авиакомпания "азимут"

flightradar24

sukhoi superjet

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Две российские авиакомпании в минувшие выходные, 2 и 3 апреля, выполнили рейсы в Египет и обратно на самолетах российского и иностранного производства, сообщает TourDom.Так, "Азимут" в ночь на 3 апреля совершил первый чартерный полет по маршруту Минеральные Воды – Шарм-эш-Шейх на самолете Sukhoi Superjet 100 с номером RA-89080 и собственным именем "Вольный Дон".По данным Flightradar24, полет продолжался 3,5 часа, после чего борт вернулся в Минводы и в течение воскресенья успел слетать также в Тель-Авив и обратно.На рейсе были и самостоятельные путешественники, и клиенты туроператоров, в частности, "Интуриста".Организаторы программы планируют летать в Шарм-эш-Шейх по четвергам и воскресеньям, а с 9 апреля "Азимут" начнет полеты из Минвод в Хургаду по средам и субботам.Кроме того, в субботу, 2 апреля, из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх отправился первый рейс по заказу туроператора "Библио-Глобус". Он задействовал самолет иностранного производства – 412-местный дальнемагистральный Boeing 777-200 авиакомпании Red Wings.Наблюдатели практически в режиме реального времени делали ставки, сможет ли лайнер вернуться в Россию и не будут ли к нему применены санкции. Самолет благополучно выполнил обратный рейс в Жуковский, утром в воскресенье принял новых пассажиров и слетал в Хургаду.

https://ria.ru/20220401/egipet-1781345114.html

россия

хургада

шарм-эш-шейх

минеральные воды

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Лана Баева

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