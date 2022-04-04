https://ria.ru/20220404/egipet-1781627819.html
Российские авиакомпании снова начали летать в Египет
Российские авиакомпании снова начали летать в Египет - РИА Новости, 04.04.2022
Российские авиакомпании снова начали летать в Египет
Две российские авиакомпании в минувшие выходные, 2 и 3 апреля, выполнили рейсы в Египет и обратно на самолетах российского и иностранного производства, сообщает РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:33
2022-04-04T11:33
2022-04-04T11:33
туризм
туризм
россия
хургада
интурист
авиакомпания "азимут"
flightradar24
sukhoi superjet
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Две российские авиакомпании в минувшие выходные, 2 и 3 апреля, выполнили рейсы в Египет и обратно на самолетах российского и иностранного производства, сообщает TourDom.Так, "Азимут" в ночь на 3 апреля совершил первый чартерный полет по маршруту Минеральные Воды – Шарм-эш-Шейх на самолете Sukhoi Superjet 100 с номером RA-89080 и собственным именем "Вольный Дон".По данным Flightradar24, полет продолжался 3,5 часа, после чего борт вернулся в Минводы и в течение воскресенья успел слетать также в Тель-Авив и обратно.На рейсе были и самостоятельные путешественники, и клиенты туроператоров, в частности, "Интуриста".Организаторы программы планируют летать в Шарм-эш-Шейх по четвергам и воскресеньям, а с 9 апреля "Азимут" начнет полеты из Минвод в Хургаду по средам и субботам.Кроме того, в субботу, 2 апреля, из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх отправился первый рейс по заказу туроператора "Библио-Глобус". Он задействовал самолет иностранного производства – 412-местный дальнемагистральный Boeing 777-200 авиакомпании Red Wings.Наблюдатели практически в режиме реального времени делали ставки, сможет ли лайнер вернуться в Россию и не будут ли к нему применены санкции. Самолет благополучно выполнил обратный рейс в Жуковский, утром в воскресенье принял новых пассажиров и слетал в Хургаду.
https://ria.ru/20220401/egipet-1781345114.html
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шарм-эш-шейх
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, хургада, интурист, авиакомпания "азимут", flightradar24, sukhoi superjet, boeing 777-200, новости - туризм, туристы, шарм-эш-шейх, минеральные воды, аэропорт "жуковский", куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Российские авиакомпании снова начали летать в Египет
Две российские авиакомпании выполнили рейсы в Египет и обратно
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Две российские авиакомпании в минувшие выходные, 2 и 3 апреля, выполнили рейсы в Египет и обратно на самолетах российского и иностранного производства, сообщает
TourDom.
Так, "Азимут" в ночь на 3 апреля совершил первый чартерный полет по маршруту Минеральные Воды – Шарм-эш-Шейх на самолете Sukhoi Superjet 100 с номером RA-89080 и собственным именем "Вольный Дон".
По данным Flightradar24, полет продолжался 3,5 часа, после чего борт вернулся в Минводы и в течение воскресенья успел слетать также в Тель-Авив и обратно.
На рейсе были и самостоятельные путешественники, и клиенты туроператоров, в частности, "Интуриста".
Организаторы программы планируют летать в Шарм-эш-Шейх по четвергам и воскресеньям, а с 9 апреля "Азимут" начнет полеты из Минвод в Хургаду по средам и субботам.
Кроме того, в субботу, 2 апреля, из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх отправился первый рейс по заказу туроператора "Библио-Глобус". Он задействовал самолет иностранного производства – 412-местный дальнемагистральный Boeing 777-200 авиакомпании Red Wings.
Наблюдатели практически в режиме реального времени делали ставки, сможет ли лайнер вернуться в Россию и не будут ли к нему применены санкции. Самолет благополучно выполнил обратный рейс в Жуковский, утром в воскресенье принял новых пассажиров и слетал в Хургаду.