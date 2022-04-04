https://ria.ru/20220404/turtsiya-1781724082.html
Российский туроператор запускает чартеры в Анталью из Москвы
Российский туроператор запускает чартеры в Анталью из Москвы - РИА Новости, 04.04.2022
Российский туроператор запускает чартеры в Анталью из Москвы
Туроператор Pegas Touristik запускает в апреле собственные чартерные программы в турецкую Анталью из московских аэропортов Домодедово и Шереметьево, рейсы будет РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:20
2022-04-04T18:20
2022-04-04T18:20
туризм
туризм
бодрум
анталья (провинция)
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
turkish airlines
boeing 777-200
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Туроператор Pegas Touristik запускает в апреле собственные чартерные программы в турецкую Анталью из московских аэропортов Домодедово и Шереметьево, рейсы будет выполнять авиакомпания Pegas Fly, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Перелеты запланированы на Boeing 777-200, "не находящихся в лизинге у зарубежных компаний и состоящих в российском реестре, таких в парке три", сообщили в АТОР.Первая чартерная цепочка из Шереметьево в Анталью стартует с 15 апреля. Вторая, из Домодедово, будет запущена с 28 апреля. Путешественникам предлагаются пакеты от одной до 30 ночей."Недельные туры в Анталью в отели три звезды на чартерах Pegas Fly с вылетом 15 апреля стоят от 105,4 тысячи рублей на двоих на "все включено", а с началом программы 28 апреля – от 114,6 тысячи рублей", – сообщили в ассоциации.Туроператор также предлагает путевки в Анталью из московского Внуково c блоками мест на рейсах Turkish Airlines. Старт полетной программы с 15 апреля. С 29 апреля добавится вторая блочная цепочка, с 30 апреля – третья."Кроме Антальи, туроператор взял блоки на рейсах Turkish Airlines на курорты Эгейского побережья Турции. Так, полетная программа в Бодрум из московского Внуково стартует с 29 апреля, а в Даламан – с 30 апреля", – добавили в ассоциации.
https://ria.ru/20220330/turtsiya-1780850211.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российский туроператор запускает чартеры в Анталью из Москвы
Pegas Touristik запускает чартеры в Анталью из двух аэропортов Москвы
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Туроператор Pegas Touristik запускает в апреле собственные чартерные программы в турецкую Анталью из московских аэропортов Домодедово и Шереметьево, рейсы будет выполнять авиакомпания Pegas Fly, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Перелеты запланированы на Boeing 777-200, "не находящихся в лизинге у зарубежных компаний и состоящих в российском реестре, таких в парке три", сообщили в АТОР.
Первая чартерная цепочка из Шереметьево в Анталью стартует с 15 апреля. Вторая, из Домодедово, будет запущена с 28 апреля. Путешественникам предлагаются пакеты от одной до 30 ночей.
"Недельные туры в Анталью в отели три звезды на чартерах Pegas Fly с вылетом 15 апреля стоят от 105,4 тысячи рублей на двоих на "все включено", а с началом программы 28 апреля – от 114,6 тысячи рублей", – сообщили в ассоциации.
Туроператор также предлагает путевки в Анталью из московского Внуково c блоками мест на рейсах Turkish Airlines. Старт полетной программы с 15 апреля. С 29 апреля добавится вторая блочная цепочка, с 30 апреля – третья.
"Кроме Антальи, туроператор взял блоки на рейсах Turkish Airlines на курорты Эгейского побережья Турции. Так, полетная программа в Бодрум из московского Внуково стартует с 29 апреля, а в Даламан – с 30 апреля", – добавили в ассоциации.