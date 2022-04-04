https://ria.ru/20220404/turtsiya-1781724082.html

Российский туроператор запускает чартеры в Анталью из Москвы

Российский туроператор запускает чартеры в Анталью из Москвы - РИА Новости, 04.04.2022

Российский туроператор запускает чартеры в Анталью из Москвы

Туроператор Pegas Touristik запускает в апреле собственные чартерные программы в турецкую Анталью из московских аэропортов Домодедово и Шереметьево, рейсы будет РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:20

2022-04-04T18:20

2022-04-04T18:20

туризм

туризм

бодрум

анталья (провинция)

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

turkish airlines

boeing 777-200

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739185333_0:67:1383:845_1920x0_80_0_0_1e1ad622e2585700c20568bb789b4b5c.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Туроператор Pegas Touristik запускает в апреле собственные чартерные программы в турецкую Анталью из московских аэропортов Домодедово и Шереметьево, рейсы будет выполнять авиакомпания Pegas Fly, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Перелеты запланированы на Boeing 777-200, "не находящихся в лизинге у зарубежных компаний и состоящих в российском реестре, таких в парке три", сообщили в АТОР.Первая чартерная цепочка из Шереметьево в Анталью стартует с 15 апреля. Вторая, из Домодедово, будет запущена с 28 апреля. Путешественникам предлагаются пакеты от одной до 30 ночей."Недельные туры в Анталью в отели три звезды на чартерах Pegas Fly с вылетом 15 апреля стоят от 105,4 тысячи рублей на двоих на "все включено", а с началом программы 28 апреля – от 114,6 тысячи рублей", – сообщили в ассоциации.Туроператор также предлагает путевки в Анталью из московского Внуково c блоками мест на рейсах Turkish Airlines. Старт полетной программы с 15 апреля. С 29 апреля добавится вторая блочная цепочка, с 30 апреля – третья."Кроме Антальи, туроператор взял блоки на рейсах Turkish Airlines на курорты Эгейского побережья Турции. Так, полетная программа в Бодрум из московского Внуково стартует с 29 апреля, а в Даламан – с 30 апреля", – добавили в ассоциации.

https://ria.ru/20220330/turtsiya-1780850211.html

бодрум

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, бодрум, анталья (провинция), турция, ассоциация туроператоров россии (атор), turkish airlines, boeing 777-200, pegas fly, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, самолеты, авиакомпании