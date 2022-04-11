https://ria.ru/20220411/turtsiya-1782855644.html

Три туроператора повезут клиентов в Анталью на рейсах турецкой авиакомпании

Три туроператора повезут клиентов в Анталью на рейсах турецкой авиакомпании - РИА Новости, 11.04.2022

Три туроператора повезут клиентов в Анталью на рейсах турецкой авиакомпании

С 12 апреля туроператоры предложат россиянам путевки на курорты Антальи на ежедневных рейсах Pegasus Airlines, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:51

2022-04-11T10:51

2022-04-11T10:51

туризм

туризм

новости - туризм

москва

анталья (провинция)

турция

pegasus airlines

coral travel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147611/58/1476115869_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_fe19c8eeb50e01a0d4f7217bafcb69c1.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. С 12 апреля туроператоры предложат россиянам путевки на курорты Антальи на ежедневных рейсах Pegasus Airlines, сообщает АТОР.Как уточняют в компаниях ANEX Tour и Coral Travel, есть договоренность с перевозчиком о прямых рейсах из Москвы в Анталью (Домодедово – Анталья, рейсы РС1581 / РС1580). По информации источников, блоки мест на этих рейсах берет и туроператор PEGAS Touristik.Напомним, турецкая компания возобновляет перелеты, урегулировав вопросы со страховкой. Программа туроператоров на крыльях Pegasus Airlines в Турцию стартует уже во вторник, 12 апреля.Вылет утренний (в 7:40 утра из Москвы), возврат вечерний (в 20:45 из Антальи). В стоимость пакетных туров на Pegasus Airlines уже входит включенный багаж 20 килограммов и ручная кладь – пять килограммов.Стоимость недельных путевок на апрель в отель "пять звезд", работающий по системе "все включено", – от 87 тысяч рублей на двоих. На майские праздники дороже – от 119 тысяч.

https://ria.ru/20220408/otpusk-1782420849.html

москва

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, москва, анталья (провинция), турция, pegasus airlines, coral travel, anex tour, санкции в отношении россии, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море