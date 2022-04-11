https://ria.ru/20220411/turtsiya-1782855644.html
Три туроператора повезут клиентов в Анталью на рейсах турецкой авиакомпании
Три туроператора повезут клиентов в Анталью на рейсах турецкой авиакомпании - РИА Новости, 11.04.2022
Три туроператора повезут клиентов в Анталью на рейсах турецкой авиакомпании
С 12 апреля туроператоры предложат россиянам путевки на курорты Антальи на ежедневных рейсах Pegasus Airlines, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:51
2022-04-11T10:51
2022-04-11T10:51
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. С 12 апреля туроператоры предложат россиянам путевки на курорты Антальи на ежедневных рейсах Pegasus Airlines, сообщает АТОР.Как уточняют в компаниях ANEX Tour и Coral Travel, есть договоренность с перевозчиком о прямых рейсах из Москвы в Анталью (Домодедово – Анталья, рейсы РС1581 / РС1580). По информации источников, блоки мест на этих рейсах берет и туроператор PEGAS Touristik.Напомним, турецкая компания возобновляет перелеты, урегулировав вопросы со страховкой. Программа туроператоров на крыльях Pegasus Airlines в Турцию стартует уже во вторник, 12 апреля.Вылет утренний (в 7:40 утра из Москвы), возврат вечерний (в 20:45 из Антальи). В стоимость пакетных туров на Pegasus Airlines уже входит включенный багаж 20 килограммов и ручная кладь – пять килограммов.Стоимость недельных путевок на апрель в отель "пять звезд", работающий по системе "все включено", – от 87 тысяч рублей на двоих. На майские праздники дороже – от 119 тысяч.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Три туроператора повезут клиентов в Анталью на рейсах турецкой авиакомпании
Три российских туроператора взяли места на рейсах турецкой авиакомпании Pegasus Airlines
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
С 12 апреля туроператоры предложат россиянам путевки на курорты Антальи на ежедневных рейсах Pegasus Airlines, сообщает
АТОР.
Как уточняют в компаниях ANEX Tour и Coral Travel, есть договоренность с перевозчиком о прямых рейсах из Москвы в Анталью (Домодедово – Анталья, рейсы РС1581 / РС1580). По информации источников, блоки мест на этих рейсах берет и туроператор PEGAS Touristik.
Напомним, турецкая компания возобновляет перелеты, урегулировав вопросы со страховкой. Программа туроператоров на крыльях Pegasus Airlines в Турцию стартует уже во вторник, 12 апреля.
Вылет утренний (в 7:40 утра из Москвы), возврат вечерний (в 20:45 из Антальи). В стоимость пакетных туров на Pegasus Airlines уже входит включенный багаж 20 килограммов и ручная кладь – пять килограммов.
Стоимость недельных путевок на апрель в отель "пять звезд", работающий по системе "все включено", – от 87 тысяч рублей на двоих. На майские праздники дороже – от 119 тысяч.