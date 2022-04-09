https://ria.ru/20220409/turtsiya-1783158895.html
В Турции планируют создать авиакомпанию для российских туристов
В Турции планируют создать авиакомпанию для российских туристов - РИА Новости, 12.04.2022
В Турции планируют создать авиакомпанию для российских туристов
В Турции три министерства – культуры и туризма, транспорта и инфраструктуры, а также финансов – разрабатывают "дорожную карту" для привлечения гостей из России, РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-09T17:57
2022-04-09T17:57
2022-04-12T17:00
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coral travel
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Турции три министерства – культуры и туризма, транспорта и инфраструктуры, а также финансов – разрабатывают "дорожную карту" для привлечения гостей из России, сообщает Sabah.Так, обсуждается создание новой авиакомпании для увеличения числа туристов из РФ. Перевозчик будет базироваться в Анталье и отправлять в Турцию только россиян.Кроме того, авиакомпания Turkish Airlines выделила туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel в общей сложности полтора миллиона кресел на своих рейсах.Также в Турции планируют поддержать российские компании (называются эти же туроператоры – Прим. ред.) кредитами на 300 миллионов долларов.Ожидается, что о мерах поддержки будет объявлено в начале мая.
https://ria.ru/20220408/turtsiya-1782242392.html
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17:57 09.04.2022 (обновлено: 17:00 12.04.2022)
В Турции планируют создать авиакомпанию для российских туристов
В Турции хотят создать специальную авиакомпанию для российских туристов