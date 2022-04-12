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Egypt Air возобновит регулярные рейсы Каир — Москва

Egypt Air возобновит регулярные рейсы Каир — Москва - РИА Новости, 12.04.2022

Egypt Air возобновит регулярные рейсы Каир — Москва

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir с 15 апреля возобновит прерванные в марте регулярные рейсы между Москвой и Каиром, сообщается в заявлении... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:42

2022-04-12T15:42

2022-04-12T16:05

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КАИР, 12 апр - РИА Новости. Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir с 15 апреля возобновит прерванные в марте регулярные рейсы между Москвой и Каиром, сообщается в заявлении компании.В начале марта российская авиакомпания "Аэрофлот" и египетская EgyptAir приостановили прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром. Причиной приостановки рейсов стали возможные санкции со стороны иностранных лизингодателей, а также проблемы со страховкой."EgyptAir объявила о возобновлении своих ежедневных прямых рейсов между Каиром и Москвой № MS729/MS730 начиная со следующей пятницы, 15 апреля 2022 года. Рейс будет осуществляться на борту B737-800", - сообщает компания.Российская компания "Аэрофлот" с 7 апреля после месячного перерыва возобновила на ежедневной основе рейсы в Египет из Сочи на российских самолетах SSJ 100.

https://ria.ru/20220411/egipet-1782840080.html

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