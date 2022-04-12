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Egypt Air возобновит регулярные рейсы Каир — Москва - РИА Новости, 12.04.2022
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Туризм
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Egypt Air возобновит регулярные рейсы Каир — Москва
Egypt Air возобновит регулярные рейсы Каир — Москва - РИА Новости, 12.04.2022
Egypt Air возобновит регулярные рейсы Каир — Москва
Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir с 15 апреля возобновит прерванные в марте регулярные рейсы между Москвой и Каиром, сообщается в заявлении... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:42
2022-04-12T16:05
egypt air
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москва
каир (город)
аэрофлот
egyptair
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КАИР, 12 апр - РИА Новости. Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir с 15 апреля возобновит прерванные в марте регулярные рейсы между Москвой и Каиром, сообщается в заявлении компании.В начале марта российская авиакомпания "Аэрофлот" и египетская EgyptAir приостановили прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром. Причиной приостановки рейсов стали возможные санкции со стороны иностранных лизингодателей, а также проблемы со страховкой."EgyptAir объявила о возобновлении своих ежедневных прямых рейсов между Каиром и Москвой № MS729/MS730 начиная со следующей пятницы, 15 апреля 2022 года. Рейс будет осуществляться на борту B737-800", - сообщает компания.Российская компания "Аэрофлот" с 7 апреля после месячного перерыва возобновила на ежедневной основе рейсы в Египет из Сочи на российских самолетах SSJ 100.
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egypt air, туризм, новости - туризм, москва, каир (город), аэрофлот, egyptair, россия, египет, sukhoi superjet, сочи
15:42 12.04.2022 (обновлено: 16:05 12.04.2022)
 
Egypt Air возобновит регулярные рейсы Каир — Москва

Египетская авиакомпания Egypt Air возобновит регулярные рейсы Каир — Москва 15 апреля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании EgyptAir в аэропорту "Домодедово"
Самолет авиакомпании EgyptAir в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании EgyptAir в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
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КАИР, 12 апр - РИА Новости. Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir с 15 апреля возобновит прерванные в марте регулярные рейсы между Москвой и Каиром, сообщается в заявлении компании.
В начале марта российская авиакомпания "Аэрофлот" и египетская EgyptAir приостановили прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром. Причиной приостановки рейсов стали возможные санкции со стороны иностранных лизингодателей, а также проблемы со страховкой.
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"EgyptAir объявила о возобновлении своих ежедневных прямых рейсов между Каиром и Москвой № MS729/MS730 начиная со следующей пятницы, 15 апреля 2022 года. Рейс будет осуществляться на борту B737-800", - сообщает компания.
Российская компания "Аэрофлот" с 7 апреля после месячного перерыва возобновила на ежедневной основе рейсы в Египет из Сочи на российских самолетах SSJ 100.
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