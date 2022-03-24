https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html

Самолеты остаются в России: какие проблемы ждут авиакомпании и туристов

Самолеты остаются в России: какие проблемы ждут авиакомпании и туристов - РИА Новости, 24.03.2022

Самолеты остаются в России: какие проблемы ждут авиакомпании и туристов

Правительство определилось с самолетами, которые отечественные авиакомпании из-за санкций должны вернуть за рубеж. Возврат ограничили. Чтобы использовать... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:00

2022-03-24T08:00

2022-03-24T08:08

туризм

туризм

проблемы - туризм

михаил мишустин

олег пантелеев

виталий савельев

россия

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590729_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_d9220edc9d9aa0e0f923b55a01d36dea.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Правительство определилось с самолетами, которые отечественные авиакомпании из-за санкций должны вернуть за рубеж. Возврат ограничили. Чтобы использовать лайнеры, нужно зарегистрировать на них права собственности и внести в госреестр. Перестрахование, техобслуживание — тоже в России. О том, что происходит сейчас в авиации, куда полетят наши туристы, подорожают ли билеты, — в материале РИА Новости."Отдать — означает оставить всех без авиации"Главное, что следует из документов: российские авиакомпании смогут продолжить эксплуатировать самолеты, находящиеся под санкциями. Вернуть их лизингодателям досрочно даже при желании непросто. Эта процедура регулируется указом президента № 100 ("О применении в целях обеспечения безопасности России специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности").В указе говорится о запрете и ограничении на вывоз и ввоз продукции или сырья согласно перечням, определяемым правительством.Министр транспорта Виталий Савельев ранее сообщал, что Россия ищет "легальные пути договориться с лизингодателями и решить этот вопрос"."Потому что отдать — означает оставить всех без авиации", — отмечал он. По его словам, уже потеряли 78 лайнеров, они арестованы за рубежом, а почти 800 — перевели в российский реестр. Всего на момент введения санкций у России было 1367 самолетов.Савельев также указал, что западные лизингодатели запросили возврат более 500 лайнеров. Их выкуп обойдется в 20 миллиардов долларов. "Надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которые мы сподвигли оставить самолеты. Выкуп их должен быть или не должен? Потому что лизинговые выплаты компании обязаны продолжать. Но нам не хотят продавать самолеты", — объяснил министр.Риски ареста есть"Все шаги выполняем строго с соблюдением действующих норм воздушного права, в том числе и международного. Наша главная задача — обеспечить надлежащую безопасность полетов", — подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.По словам исполнительного директора агентства "АвиаПорт" Олега Пантелеева, принципиальный вопрос в том, что суда не освобождены от риска ареста в зарубежных аэропортах, в том числе и в тех странах, где антироссийские санкции не поддерживают. "Такие самолеты, вероятнее всего, будут использоваться только на внутренних рейсах", — предположил он.Эксперт уточнил, что вернуть воздушные суда требуют по решению Еврокомиссии. У тех, кто не в юрисдикции ЕС (например, лизинговых компаний, принадлежащих китайским банкам), другая проблема: опасаются, что из-за санкций рыночная стоимость их активов может упасть."Теоретически, если российские власти покажут, что эти активы (то есть зарубежные лайнеры) достойно защищены по надзору, поддержанию летной годности и страховому обеспечению, договориться можно", — считает собеседник РИА Новости.Помогать будут тихо"Пока все вопросы с техническим обслуживанием, запчастями не решены, но решаются", — прокомментировал ситуацию специалист, близкий к Росавиации. Десятого марта прогноз озвучил директор авиационно-технического центра "Уральских авиалиний" Игорь Поддубный. По его словам, "самолеты авиакомпании будут безопасно летать без раздраконивания флота, без остановок самолетов и без вандализма — то есть не снимая ничего — месяца два-три"."Мы нашли некоторые выходы, о которых я сейчас рассказывать не буду. Тем не менее есть варианты, они достаточно цивилизованные. Материалы, которые нам предложены, проходят по нормам летной годности — и по европейским канонам, и по отечественным", — добавил он.Руководитель одного из наземных подразделений, связанных с безопасностью полетов, на условиях анонимности сказал РИА Новости, что "запчасти, скорее всего, получится привезти через азиатские страны". Ранее эксперт также сообщал, что "уже нашлись компании, готовые перезакупать для нас запчасти у Boeing и Airbus".Недавно Росавиация разрешила компании "А-Техникс" и техническому блоку авиакомпании "Россия" (входят в группу "Аэрофлот") выполнять техобслуживание самолетов Boeing и Airbus.За границу — на своихВпрочем, эксперты напоминают, о недавних санкциях Минторга США, которые касаются 99 самолетов Boeing. Они принадлежат в том числе и пассажирским перевозчикам: "Аэрофлоту", Utair, Azur Air и Nordwind. Международные полеты из России и любое обслуживание на них приостановлены.На рынке есть опасения, что ЕС последует примеру США (в отношении Airbus), а санкции американского Минторга распространятся на весь российский парк Boeing.У экспертов нет и стопроцентной уверенности, что за рубежом не будут изымать SSJ ("Сухой Суперджет") у авиакомпаний, которые не вернули иностранные лайнеры лизингодателям."Именно поэтому Росавиация ввела временный порядок выдачи допусков для выполнения международных полетов. Эксперты учитывают в том числе и санкционные риски", — пояснил Олег Пантелеев.Для зарубежных рейсов отечественные перевозчики сейчас используют воздушные суда, у которых нет риска быть задержанными, в том числе и SSJ100.Новые дальнемагистральные рейсыНесмотря на сложности, авиакомпании и туроператоры активно формируют новые полетные программы. "Аэрофлот" планирует рейсы в Шри-Ланку. Два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска уже этой весной совместных чартеров на венесуэльский остров Маргарита.Правда, эксперты предупреждают: риски есть. "Никто не даст гарантию, улетит тот или иной рейс. Ситуация в авиации непростая", — отметили в "Интуристе".Перевозчики закрыли Карибский бассейн (Кубу, Мексику, Доминикану, Венесуэлу). Там до сих пор есть застрявшие россияне. Маршруты пока прокладывают в обход резервных аэропортов, это очень дорого и небезопасно.Венесуэльская Conviasa планирует в два раза увеличить частоту рейсов из Москвы в Каракас. Может быть, начнут возить путешественников и на остров Маргарита.Как бы то ни было, выбор у туристов остается. Всего, по данным Минтранса, за рубеж летают шесть российских авиакомпаний, а более 30 иностранных из 22 государств — в Россию.Билеты подорожают"Остается неопределенность с возвратом денег за отмененные рейсы, — добавляет председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. — Не все авиакомпании готовы на это. А пассажирам, конечно, не хотелось бы возвращаться к ваучерной системе (как в пандемию)".Он напоминает, что приходится существенно доплачивать, если рейс отменен, а лететь все-таки нужно.О том, как подорожают авиабилеты, единого мнения нет. По результатам исследования "ВТБ Капитала" — более чем на 50 процентов. Спрос при этом упадет на 20 процентов. По мнению Виталия Савельева, цены вырастут к лету, но не сильно: слишком поднимать не станут, иначе люди просто не смогут купить.

https://ria.ru/20220323/samolety-1779691968.html

https://ria.ru/20220323/samolet-1779725450.html

https://ria.ru/20220323/mishustin-1779658107.html

https://ria.ru/20220323/poteri-1779703258.html

https://ria.ru/20220310/polety-1777454435.html

https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html

https://ria.ru/20220317/reysy-1778591552.html

https://ria.ru/20220319/tur-1778987245.html

https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html

https://ria.ru/20220322/aviabilety-1779438989.html

россия

мексика

карибский бассейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, проблемы - туризм, михаил мишустин, олег пантелеев, виталий савельев, россия, мексика, карибский бассейн, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), минторг сша, туристы, авиакомпании, самолеты, аэропорты, санкции в отношении россии, airbus, boeing 737, boeing 737-800, boeing 777, sukhoi superjet