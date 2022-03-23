https://ria.ru/20220323/samolety-1779599517.html

Техническому блоку "России" разрешили обслуживать иностранные авиалайнеры

Техническому блоку "России" разрешили обслуживать иностранные авиалайнеры - РИА Новости, 23.03.2022

Техническому блоку "России" разрешили обслуживать иностранные авиалайнеры

Росавиация разрешила техническому блоку авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в Санкт-Петербурге выполнять обслуживание иностранных лайнеров с... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:01

2022-03-23T12:01

2022-03-23T12:12

экономика

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия (авиакомпания)

санкции

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Росавиация разрешила техническому блоку авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в Санкт-Петербурге выполнять обслуживание иностранных лайнеров с российской регистрацией, авиакомпания гарантирует бесперебойное обеспечение летной годности и безопасную эксплуатацию своих самолетов, сообщает перевозчик."Технический блок авиакомпании "Россия" (группа "Аэрофлот") в Санкт-Петербурге получил расширенный сертификат ФАП-285 от Росавиации на выполнение технического обслуживания воздушных судов иностранного производства, зарегистрированных в государственном реестре Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как уточняется, обновленный сертификат распространяется на лайнеры Boeing и Airbus, внесены новые виды работ по оперативному и периодическому техническому обслуживанию, а также на проведение обслуживания широкой линейки компонентов воздушных судов. Ранее действие сертификата, полученного в 2020 году, ограничивалось разрешением на техобслуживание SSJ100. Сертификат позволит департаменту авиационно-технического обеспечения авиакомпании на базе в Пулково осуществлять техническую эксплуатацию всего эксплуатируемого парка."Квалифицированный и сертифицированный персонал проводит техническое сопровождение лайнеров много лет и обладает богатым опытом организации эффективного обслуживания воздушных судов. Авиакомпания "Россия" гарантирует бесперебойное обеспечение летной годности и безопасную эксплуатацию своих самолетов", - добавляет компания.Флот авиакомпании сосредоточен в базовых аэропортах в Москве (Шереметьево) и Санкт-Петербурге (Пулково). Ранее провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "России" в Москве, Оренбурге, Сочи, Красноярске, Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Саратове, компания "А-Техникс", также успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20220317/samolety-1778703126.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия (авиакомпания), санкции, россия