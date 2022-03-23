https://ria.ru/20220323/samolety-1779599517.html
Техническому блоку "России" разрешили обслуживать иностранные авиалайнеры
Техническому блоку "России" разрешили обслуживать иностранные авиалайнеры - РИА Новости, 23.03.2022
Техническому блоку "России" разрешили обслуживать иностранные авиалайнеры
Росавиация разрешила техническому блоку авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в Санкт-Петербурге выполнять обслуживание иностранных лайнеров с... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:01
2022-03-23T12:01
2022-03-23T12:12
экономика
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия (авиакомпания)
санкции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570752029_0:65:3073:1794_1920x0_80_0_0_e55a2972defa2390b6eaf24d727e8084.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Росавиация разрешила техническому блоку авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в Санкт-Петербурге выполнять обслуживание иностранных лайнеров с российской регистрацией, авиакомпания гарантирует бесперебойное обеспечение летной годности и безопасную эксплуатацию своих самолетов, сообщает перевозчик."Технический блок авиакомпании "Россия" (группа "Аэрофлот") в Санкт-Петербурге получил расширенный сертификат ФАП-285 от Росавиации на выполнение технического обслуживания воздушных судов иностранного производства, зарегистрированных в государственном реестре Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как уточняется, обновленный сертификат распространяется на лайнеры Boeing и Airbus, внесены новые виды работ по оперативному и периодическому техническому обслуживанию, а также на проведение обслуживания широкой линейки компонентов воздушных судов. Ранее действие сертификата, полученного в 2020 году, ограничивалось разрешением на техобслуживание SSJ100. Сертификат позволит департаменту авиационно-технического обеспечения авиакомпании на базе в Пулково осуществлять техническую эксплуатацию всего эксплуатируемого парка."Квалифицированный и сертифицированный персонал проводит техническое сопровождение лайнеров много лет и обладает богатым опытом организации эффективного обслуживания воздушных судов. Авиакомпания "Россия" гарантирует бесперебойное обеспечение летной годности и безопасную эксплуатацию своих самолетов", - добавляет компания.Флот авиакомпании сосредоточен в базовых аэропортах в Москве (Шереметьево) и Санкт-Петербурге (Пулково). Ранее провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "России" в Москве, Оренбурге, Сочи, Красноярске, Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Саратове, компания "А-Техникс", также успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
https://ria.ru/20220317/samolety-1778703126.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570752029_298:0:2775:1858_1920x0_80_0_0_42f975740c19cc97b38efbf7e24f6c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия (авиакомпания), санкции, россия
12:01 23.03.2022 (обновлено: 12:12 23.03.2022)
Техническому блоку "России" разрешили обслуживать иностранные авиалайнеры
Росавиация разрешила техническому блоку "России" обслуживать иностранные лайнеры компании
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Росавиация разрешила техническому блоку авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в Санкт-Петербурге выполнять обслуживание иностранных лайнеров с российской регистрацией, авиакомпания гарантирует бесперебойное обеспечение летной годности и безопасную эксплуатацию своих самолетов, сообщает перевозчик.
"Технический блок авиакомпании "Россия" (группа "Аэрофлот
") в Санкт-Петербурге
получил расширенный сертификат ФАП-285 от Росавиации
на выполнение технического обслуживания воздушных судов иностранного производства, зарегистрированных в государственном реестре Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как уточняется, обновленный сертификат распространяется на лайнеры Boeing и Airbus, внесены новые виды работ по оперативному и периодическому техническому обслуживанию, а также на проведение обслуживания широкой линейки компонентов воздушных судов. Ранее действие сертификата, полученного в 2020 году, ограничивалось разрешением на техобслуживание SSJ100. Сертификат позволит департаменту авиационно-технического обеспечения авиакомпании на базе в Пулково осуществлять техническую эксплуатацию всего эксплуатируемого парка.
"Квалифицированный и сертифицированный персонал проводит техническое сопровождение лайнеров много лет и обладает богатым опытом организации эффективного обслуживания воздушных судов. Авиакомпания "Россия" гарантирует бесперебойное обеспечение летной годности и безопасную эксплуатацию своих самолетов", - добавляет компания.
Флот авиакомпании сосредоточен в базовых аэропортах в Москве (Шереметьево) и Санкт-Петербурге (Пулково). Ранее провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "России" в Москве, Оренбурге, Сочи, Красноярске, Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Саратове, компания "А-Техникс", также успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.