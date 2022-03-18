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Власти США запретили полеты 33 лайнерам "Аэрофлота" и самолету Абрамовича - РИА Новости, 18.03.2022
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Власти США запретили полеты 33 лайнерам "Аэрофлота" и самолету Абрамовича
Власти США запретили полеты 33 лайнерам "Аэрофлота" и самолету Абрамовича - РИА Новости, 18.03.2022
Власти США запретили полеты 33 лайнерам "Аэрофлота" и самолету Абрамовича
США в рамках мер экспортного контроля запретили полеты побывавшим недавно в России самолетам, 33 принадлежат "Аэрофлоту", один - Роману Абрамовичу, сообщает... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T21:38
2022-03-18T21:38
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. США в рамках мер экспортного контроля запретили полеты побывавшим недавно в России самолетам, 33 принадлежат "Аэрофлоту", один - Роману Абрамовичу, сообщает министерство торговли."Министерство торговли через бюро промышленности и безопасности определило коммерческие и частные самолеты, которые летали в Россию в нарушение экспортного контроля", - говорится в распространенном заявлении.Ведомство уточняет, что предоставление услуг самолетам требует специального разрешения, а без него грозит тюрьмой, штрафом и другими ограничениями."Чтобы предотвратить любое обслуживание этих самолетов, в том числе из-за границы, международные полеты из России на этих воздушных судах приостановлены", - говорится в сообщении.Как сообщает минторг, под ограничения попали 100 самолетов, включая 33 принадлежащих "Аэрофлоту" и один - Роману Абрамовичу.Кроме того, в списке минторга есть самолеты компаний Utair, Azur Air и Nordwind, а также AirBridgeCargo и Aviastar-TU.
https://ria.ru/20220317/samolety-1778606606.html
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в мире, россия, роман абрамович, аэрофлот, новости - туризм
21:38 18.03.2022
 
Власти США запретили полеты 33 лайнерам "Аэрофлота" и самолету Абрамовича

Минторг США запретил полеты 33 лайнерам "Аэрофлота" и самолету Абрамовича

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. США в рамках мер экспортного контроля запретили полеты побывавшим недавно в России самолетам, 33 принадлежат "Аэрофлоту", один - Роману Абрамовичу, сообщает министерство торговли.
"Министерство торговли через бюро промышленности и безопасности определило коммерческие и частные самолеты, которые летали в Россию в нарушение экспортного контроля", - говорится в распространенном заявлении.
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Ведомство уточняет, что предоставление услуг самолетам требует специального разрешения, а без него грозит тюрьмой, штрафом и другими ограничениями.
"Чтобы предотвратить любое обслуживание этих самолетов, в том числе из-за границы, международные полеты из России на этих воздушных судах приостановлены", - говорится в сообщении.
Как сообщает минторг, под ограничения попали 100 самолетов, включая 33 принадлежащих "Аэрофлоту" и один - Роману Абрамовичу.
Кроме того, в списке минторга есть самолеты компаний Utair, Azur Air и Nordwind, а также AirBridgeCargo и Aviastar-TU.
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