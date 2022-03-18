https://ria.ru/20220318/samolet-1778946760.html

Власти США запретили полеты 33 лайнерам "Аэрофлота" и самолету Абрамовича

Власти США запретили полеты 33 лайнерам "Аэрофлота" и самолету Абрамовича - РИА Новости, 18.03.2022

Власти США запретили полеты 33 лайнерам "Аэрофлота" и самолету Абрамовича

США в рамках мер экспортного контроля запретили полеты побывавшим недавно в России самолетам, 33 принадлежат "Аэрофлоту", один - Роману Абрамовичу, сообщает... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T21:38

2022-03-18T21:38

2022-03-18T21:38

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. США в рамках мер экспортного контроля запретили полеты побывавшим недавно в России самолетам, 33 принадлежат "Аэрофлоту", один - Роману Абрамовичу, сообщает министерство торговли."Министерство торговли через бюро промышленности и безопасности определило коммерческие и частные самолеты, которые летали в Россию в нарушение экспортного контроля", - говорится в распространенном заявлении.Ведомство уточняет, что предоставление услуг самолетам требует специального разрешения, а без него грозит тюрьмой, штрафом и другими ограничениями."Чтобы предотвратить любое обслуживание этих самолетов, в том числе из-за границы, международные полеты из России на этих воздушных судах приостановлены", - говорится в сообщении.Как сообщает минторг, под ограничения попали 100 самолетов, включая 33 принадлежащих "Аэрофлоту" и один - Роману Абрамовичу.Кроме того, в списке минторга есть самолеты компаний Utair, Azur Air и Nordwind, а также AirBridgeCargo и Aviastar-TU.

https://ria.ru/20220317/samolety-1778606606.html

https://ria.ru/20220310/avia-1777401970.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, роман абрамович, аэрофлот, новости - туризм