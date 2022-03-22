https://ria.ru/20220322/aviabilety-1779438989.html
Глава Минтранса допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету
Глава Минтранса допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету - РИА Новости, 22.03.2022
Глава Минтранса допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету
Авиабилеты в России к лету подорожают, но не сильно: поставить высокую цену невозможно, так как люди не купят такие билеты, сообщил в ходе заседания комитета... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:52
2022-03-22T13:52
2022-03-22T13:52
туризм
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Авиабилеты в России к лету подорожают, но не сильно: поставить высокую цену невозможно, так как люди не купят такие билеты, сообщил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта РФ Виталий Савельев.Отвечая на комментарий о наличии данных, что сейчас выгодный момент для покупки авиабилетов на летний отдых перед подорожанием, и на сопутствующий вопрос о том, предполагается ли сдерживание цен на авиаперевозки, Савельев сказал: "Подорожают ли билеты? Да, подорожают, как всегда, чуть-чуть. Потому что есть низкий сезон, когда никто не летает, зима; есть высокий сезон, когда все летают и пытаются заработать"."Но вы не можете поднять высоко цену, это нереально, люди не купят билет, они не полетят, у них нет возможности купить билет. Поэтому это будет очень аккуратно все, здесь я не вижу проблем", - сказал министр.
https://ria.ru/20220322/samolety-1779418488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, туризм, новости - туризм, экономика, общество, совет федерации рф
Глава Минтранса допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету
Глава Минтранса Савельев допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету