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Глава Минтранса допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету - РИА Новости, 22.03.2022
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Туризм
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Глава Минтранса допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету
Глава Минтранса допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету - РИА Новости, 22.03.2022
Глава Минтранса допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету
Авиабилеты в России к лету подорожают, но не сильно: поставить высокую цену невозможно, так как люди не купят такие билеты, сообщил в ходе заседания комитета... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:52
2022-03-22T13:52
туризм
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
туризм
новости - туризм
экономика
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Авиабилеты в России к лету подорожают, но не сильно: поставить высокую цену невозможно, так как люди не купят такие билеты, сообщил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта РФ Виталий Савельев.Отвечая на комментарий о наличии данных, что сейчас выгодный момент для покупки авиабилетов на летний отдых перед подорожанием, и на сопутствующий вопрос о том, предполагается ли сдерживание цен на авиаперевозки, Савельев сказал: "Подорожают ли билеты? Да, подорожают, как всегда, чуть-чуть. Потому что есть низкий сезон, когда никто не летает, зима; есть высокий сезон, когда все летают и пытаются заработать"."Но вы не можете поднять высоко цену, это нереально, люди не купят билет, они не полетят, у них нет возможности купить билет. Поэтому это будет очень аккуратно все, здесь я не вижу проблем", - сказал министр.
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виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, туризм, новости - туризм, экономика, общество, совет федерации рф
13:52 22.03.2022
 
Глава Минтранса допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету

Глава Минтранса Савельев допустил небольшой рост цен на авиабилеты к лету

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Авиабилеты в России к лету подорожают, но не сильно: поставить высокую цену невозможно, так как люди не купят такие билеты, сообщил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Отвечая на комментарий о наличии данных, что сейчас выгодный момент для покупки авиабилетов на летний отдых перед подорожанием, и на сопутствующий вопрос о том, предполагается ли сдерживание цен на авиаперевозки, Савельев сказал: "Подорожают ли билеты? Да, подорожают, как всегда, чуть-чуть. Потому что есть низкий сезон, когда никто не летает, зима; есть высокий сезон, когда все летают и пытаются заработать".
"Но вы не можете поднять высоко цену, это нереально, люди не купят билет, они не полетят, у них нет возможности купить билет. Поэтому это будет очень аккуратно все, здесь я не вижу проблем", - сказал министр.
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ТуризмВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)РоссияТуризмНовости - ТуризмЭкономикаОбществоСовет Федерации РФ
 
 
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