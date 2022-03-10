https://ria.ru/20220310/polety-1777454435.html

"Уральские авиалинии" заверили в безопасности полетов в ближайшие месяцы

"Уральские авиалинии" заверили в безопасности полетов в ближайшие месяцы - РИА Новости, 10.03.2022

"Уральские авиалинии" заверили в безопасности полетов в ближайшие месяцы

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" в условиях санкций сможет два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:19

2022-03-10T13:19

2022-03-10T13:19

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" в условиях санкций сможет два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов, заявил директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный в ходе конференции MRO Russia & CIS."Мы начали делать анализ и пришли к выводу, что, в принципе, ни сегодня, ни завтра мы не остановимся, это точно. И самолеты "Уральских авиалиний" будут безопасно летать без "раздраконивания" флота, без остановок самолетов и без "вандализма", то есть, не снимая ничего, месяца два-три", - сказал Поддубный.Он добавил, что компания проанализировала мировой рынок материалов и запчастей для самолетов. "И, в принципе, мы нашли некоторые выходы, о которых я сейчас рассказывать не буду. Тем не менее, есть варианты, они достаточно цивилизованные. Материалы, которые нам предложены, они проходят по нормам летной годности - и по европейским канонам, и по отечественным", - продолжил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции из-за Украины. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения - аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

https://ria.ru/20220310/aviabilety-1777433956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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