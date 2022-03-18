Рейтинг@Mail.ru
Росавиация сможет передавать допуски на рейсы за рубеж разным авиакомпаниям - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220318/rosaviatsiya-1778960527.html
Росавиация сможет передавать допуски на рейсы за рубеж разным авиакомпаниям
Росавиация сможет передавать допуски на рейсы за рубеж разным авиакомпаниям - РИА Новости, 18.03.2022
Росавиация сможет передавать допуски на рейсы за рубеж разным авиакомпаниям
Авиавласти РФ на фоне санкций временно смогут оперативно передавать допуски на международные маршруты от одной авиакомпании другой, сообщает Росавиация. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T23:53
2022-03-18T23:53
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
экономика
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Авиавласти РФ на фоне санкций временно смогут оперативно передавать допуски на международные маршруты от одной авиакомпании другой, сообщает Росавиация.Обычно оперативно передать допуск на международный маршрут другому перевозчику невозможно."Межведомственной комиссией по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов утвержден временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому перевозчику", - говорится в сообщении."Временный алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения РФ, а также для сохранения "воздушных коридоров" между Россией и иностранными государствами в период действия ограничительных мер, введенных иностранными государствами по политическим мотивам", - поясняет ведомство.Как уточняется, алгоритм действует до принятия решений о снятии ограничений.Росавиация из-за санкций, связанных с операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
https://ria.ru/20220318/samolet-1778946760.html
https://ria.ru/20220317/samolety-1778606606.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, экономика, новости - туризм
23:53 18.03.2022
 
Росавиация сможет передавать допуски на рейсы за рубеж разным авиакомпаниям

Росавиация сможет передавать допуски на рейсы за рубеж от одной авиакомпании другой

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Авиавласти РФ на фоне санкций временно смогут оперативно передавать допуски на международные маршруты от одной авиакомпании другой, сообщает Росавиация.
Обычно оперативно передать допуск на международный маршрут другому перевозчику невозможно.
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 21:38
Власти США запретили полеты 33 лайнерам "Аэрофлота" и самолету Абрамовича
"Межведомственной комиссией по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов утвержден временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому перевозчику", - говорится в сообщении.
"Временный алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения РФ, а также для сохранения "воздушных коридоров" между Россией и иностранными государствами в период действия ограничительных мер, введенных иностранными государствами по политическим мотивам", - поясняет ведомство.
Самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 11:32Туризм
Пять стран пообещали не задерживать российские самолеты
Как уточняется, алгоритм действует до принятия решений о снятии ограничений.
Росавиация из-за санкций, связанных с операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
 
ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияЭкономикаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала