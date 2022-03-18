https://ria.ru/20220318/rosaviatsiya-1778960527.html

Росавиация сможет передавать допуски на рейсы за рубеж разным авиакомпаниям

Росавиация сможет передавать допуски на рейсы за рубеж разным авиакомпаниям - РИА Новости, 18.03.2022

Росавиация сможет передавать допуски на рейсы за рубеж разным авиакомпаниям

Авиавласти РФ на фоне санкций временно смогут оперативно передавать допуски на международные маршруты от одной авиакомпании другой, сообщает Росавиация. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T23:53

2022-03-18T23:53

2022-03-18T23:53

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Авиавласти РФ на фоне санкций временно смогут оперативно передавать допуски на международные маршруты от одной авиакомпании другой, сообщает Росавиация.Обычно оперативно передать допуск на международный маршрут другому перевозчику невозможно."Межведомственной комиссией по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов утвержден временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому перевозчику", - говорится в сообщении."Временный алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения РФ, а также для сохранения "воздушных коридоров" между Россией и иностранными государствами в период действия ограничительных мер, введенных иностранными государствами по политическим мотивам", - поясняет ведомство.Как уточняется, алгоритм действует до принятия решений о снятии ограничений.Росавиация из-за санкций, связанных с операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220318/samolet-1778946760.html

https://ria.ru/20220317/samolety-1778606606.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, экономика, новости - туризм