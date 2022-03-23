https://ria.ru/20220323/aviabilety-1779655325.html
Эксперты считают, что цены на авиабилеты могут вырасти более чем вполовину
Эксперты считают, что цены на авиабилеты могут вырасти более чем вполовину - РИА Новости, 23.03.2022
Эксперты считают, что цены на авиабилеты могут вырасти более чем вполовину
Цены на авиабилеты в России могут вырасти более чем на 50 процентов, а спрос на перелеты при этом упадет на 20 процентов, говорится в исследовании "ВТБ... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:52
2022-03-23T17:52
2022-03-23T19:07
туризм
виталий савельев
россия
авиабилеты
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Цены на авиабилеты в России могут вырасти более чем на 50 процентов, а спрос на перелеты при этом упадет на 20 процентов, говорится в исследовании "ВТБ Капитала".Причиной, по данным авторов, станет подорожание керосина в два раза, а это одна треть расходов авиакомпаний."Ослабление рубля повысит цену лизинга в 1,5 раза — это еще треть всех расходов, так как большая часть воздушных судов в зарубежном лизинге", — подчеркивают эксперты.Накануне министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что авиабилеты в России подорожают к лету, но не сильно: поставить высокую цену невозможно, так как люди не смогут их купить.
https://ria.ru/20220322/rzhd-1779515019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий савельев, россия, авиабилеты, перелеты, новости - туризм, туризм, цены, туристы
17:52 23.03.2022 (обновлено: 19:07 23.03.2022)
Эксперты считают, что цены на авиабилеты могут вырасти более чем вполовину
"ВТБ Капитал": цены на авиабилеты в России могут вырасти, а спрос упадет