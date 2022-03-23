https://ria.ru/20220323/aviabilety-1779655325.html

Эксперты считают, что цены на авиабилеты могут вырасти более чем вполовину

Эксперты считают, что цены на авиабилеты могут вырасти более чем вполовину - РИА Новости, 23.03.2022

Эксперты считают, что цены на авиабилеты могут вырасти более чем вполовину

Цены на авиабилеты в России могут вырасти более чем на 50 процентов, а спрос на перелеты при этом упадет на 20 процентов, говорится в исследовании "ВТБ... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:52

2022-03-23T17:52

2022-03-23T19:07

туризм

виталий савельев

россия

авиабилеты

перелеты

новости - туризм

туризм

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:283:5424:3334_1920x0_80_0_0_07780dfcdd42e58f06b12eae0656e952.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Цены на авиабилеты в России могут вырасти более чем на 50 процентов, а спрос на перелеты при этом упадет на 20 процентов, говорится в исследовании "ВТБ Капитала".Причиной, по данным авторов, станет подорожание керосина в два раза, а это одна треть расходов авиакомпаний."Ослабление рубля повысит цену лизинга в 1,5 раза — это еще треть всех расходов, так как большая часть воздушных судов в зарубежном лизинге", — подчеркивают эксперты.Накануне министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что авиабилеты в России подорожают к лету, но не сильно: поставить высокую цену невозможно, так как люди не смогут их купить.

https://ria.ru/20220322/rzhd-1779515019.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

виталий савельев, россия, авиабилеты, перелеты, новости - туризм, туризм, цены, туристы