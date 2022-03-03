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Туризм
https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html
Без неба и лайнеров? Куда и на чем смогут летать российские туристы
Без неба и лайнеров? Куда и на чем смогут летать российские туристы - РИА Новости, 03.03.2022
Без неба и лайнеров? Куда и на чем смогут летать российские туристы
Одиннадцать российских аэропортов по-прежнему закрыты, пока — до 8 марта. Для наших авиакомпаний недоступно небо над Европой, Канадой, США, и Росавиация сейчас... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T08:00
2022-03-03T12:24
туризм
туризм
проблемы - туризм
самолеты
путешествия
экономика
куба
россия
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Одиннадцать российских аэропортов по-прежнему закрыты, пока — до 8 марта. Для наших авиакомпаний недоступно небо над Европой, Канадой, США, и Росавиация сейчас согласовывает спецрейсы для вывоза туристов из-за рубежа. А еще Запад требует вернуть арендуемые лайнеры, и Boeing вслед за Airbus приостановил техподдержку российских перевозчиков. О том, как и куда теперь получится летать и надолго ли хватит ресурсов отечественного авиапарка, — в материале РИА Новости.Полет в правовом полеРейсы отменяются сотнями — из-за закрытия и аэропортов, и воздушного пространства. Тем не менее авиакомпании работают. Второго марта "Аэрофлот" отправил самолет за туристами в Мексику, в планах — Куба, Доминикана. Ожидаются два специальных рейса туроператора "TUI Россия": из Софии — 4 марта, с Мадейры — 7-го."В оперативном порядке прорабатываем вопросы по изменению маршрутной сети", — сообщили представители нацперевозчика.От лоукостера "Победа" уже несколько раз требовали вернуть самолеты (большинство бортов обычно находится в лизинге, это нормальная практика), сообщил директор компании по правовым вопросам Алексей Танкевич. По его словам, перевозчик "будет защищать флот в рамках правового поля" и не собирается уходить с рынка.В понедельник, 28 февраля, лизинговая компания AerCap объявила о прекращении сотрудничества с российскими клиентами — "Аэрофлотом", S7, Nordwind Airlines, "Россией", "Уральскими авиалиниями", "Ямалом".Туроператоры тут же начали переверстывать программы по открытым зарубежным направлениям. В АТОР уточнили, что это именно изменение расписания, а не "снятие всей полетки".Авиационные эксперты говорят, что по массовым курортам проблем нет. Но добираться дольше, а это, в зависимости от типа борта, — от трех до восьми тонн авиакеросина плюс летное время экипажа и самолета. Придется ждать ослабления геополитического напряжения. А Европа из-за ковида и раньше была практически неактуальна для туристов.Везем в Шарджу и ГонконгПеревозчики, однако, не сдаются. "Есть план, что за рубеж будут отправлять только собственные борты, а по стране станут летать те, что под санкциями, — рассказал РИА Новости руководитель одного из подразделений, связанных с безопасностью полетов. — Для регламентных работ воздушное судно отправят, например, в Шарджу или Гонконг. Уже нашлись компании, готовые перезакупать для нас запчасти у Boeing и Airbus".Техобслуживание и поддержание летной годности, по словам собеседника РИА Новости, можно осуществлять своими силами. Часть самолетов Airbus выпускается в китайском Тяньцзине, где есть сборочный цех. "Но вот попадают ли они под санкции, пока неясно", — добавил эксперт.Наименее острый вопрос — это страхование. По данным АТОР, авиакомпании могут приобрести страховку и в России с перестрахованием в полностью государственной российской компании.Бывший исполнительный директор агентства Aviakassa.ru, руководитель агрегатора "Катапульта" Максим Побережник напомнил, что Китай выпустил и сертифицировал самолет, похожий на Airbus 320. Можно покупать.Импортозамещение в небе"Основная задача — это переключение на воздушные суда исключительно российского производства. Будет переходный период. Пока не завершено импортозамещение, авиакомпаниям нужно перейти на эксплуатацию самолетов в не зависящей от Запада экосистеме", — сказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.Авиакомпании должны найти альтернативные каналы поставок запчастей, освоить диагностику, ремонт и обслуживание. Причем не только самих лайнеров, но и двигателей, бортового радиоэлектронного оборудования и других агрегатов и систем.Что касается МС-21, то, по словам эксперта, у него уже чисто российские композитное крыло, двигатель нового поколения — главные компоненты. "В этом году одобрят отечественные композитные материалы, а двигатель сертифицировали осенью 2018-го", — уточнил собеседник РИА Новости. Цены взлетятВ условиях санкций и кризиса покупательская способность россиян падает. Но авиакомпании не могут работать в минус, как приходилось многим в разгар пандемии. Эксперты рассчитывают на поддержку государства и сотрудничество между перевозчиками.По мнению Олега Пантелеева, масштаб проблем гражданской авиации таков, что без вмешательства властей их не решить. "На мой взгляд, необходимо создавать единую государственную авиакомпанию, — говорит он. — Маршрутную сеть по России, вероятно, пересмотрят с приоритетом социально значимых направлений". Однако пострадает не только отечественная авиация. И у бывших зарубежных партнеров возникнут трудности. По словам авиаэкспертов, сейчас в мире избыток непристроенных пассажирских магистральных самолетов, лизингодатели брали кредиты, которые нужно отдавать.Если эксплуатация будет невозможна, воздушные суда придется законсервировать. А самолет, который просто простоял полгода, особенно в суровом климате и без должных процедур, — практически металлолом.
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туризм, проблемы - туризм, самолеты, путешествия, экономика, куба, россия, доминикана, уральские авиалинии, nordwind airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), технологии, аэрофлот, победа (авиакомпания)
08:00 03.03.2022 (обновлено: 12:24 03.03.2022)
 
Без неба и лайнеров? Куда и на чем смогут летать российские туристы

Российские перевозчики и эксперты рассказали, как обходиться без иностранных лайнеров

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Одиннадцать российских аэропортов по-прежнему закрыты, пока — до 8 марта. Для наших авиакомпаний недоступно небо над Европой, Канадой, США, и Росавиация сейчас согласовывает спецрейсы для вывоза туристов из-за рубежа. А еще Запад требует вернуть арендуемые лайнеры, и Boeing вслед за Airbus приостановил техподдержку российских перевозчиков. О том, как и куда теперь получится летать и надолго ли хватит ресурсов отечественного авиапарка, — в материале РИА Новости.

Полет в правовом поле

Рейсы отменяются сотнями — из-за закрытия и аэропортов, и воздушного пространства. Тем не менее авиакомпании работают. Второго марта "Аэрофлот" отправил самолет за туристами в Мексику, в планах — Куба, Доминикана. Ожидаются два специальных рейса туроператора "TUI Россия": из Софии — 4 марта, с Мадейры — 7-го.
"В оперативном порядке прорабатываем вопросы по изменению маршрутной сети", — сообщили представители нацперевозчика.
От лоукостера "Победа" уже несколько раз требовали вернуть самолеты (большинство бортов обычно находится в лизинге, это нормальная практика), сообщил директор компании по правовым вопросам Алексей Танкевич. По его словам, перевозчик "будет защищать флот в рамках правового поля" и не собирается уходить с рынка.
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В понедельник, 28 февраля, лизинговая компания AerCap объявила о прекращении сотрудничества с российскими клиентами — "Аэрофлотом", S7, Nordwind Airlines, "Россией", "Уральскими авиалиниями", "Ямалом".
Туроператоры тут же начали переверстывать программы по открытым зарубежным направлениям. В АТОР уточнили, что это именно изменение расписания, а не "снятие всей полетки".
Авиационные эксперты говорят, что по массовым курортам проблем нет. Но добираться дольше, а это, в зависимости от типа борта, — от трех до восьми тонн авиакеросина плюс летное время экипажа и самолета.
Придется ждать ослабления геополитического напряжения. А Европа из-за ковида и раньше была практически неактуальна для туристов.
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Везем в Шарджу и Гонконг

Перевозчики, однако, не сдаются. "Есть план, что за рубеж будут отправлять только собственные борты, а по стране станут летать те, что под санкциями, — рассказал РИА Новости руководитель одного из подразделений, связанных с безопасностью полетов. — Для регламентных работ воздушное судно отправят, например, в Шарджу или Гонконг. Уже нашлись компании, готовые перезакупать для нас запчасти у Boeing и Airbus".
Техобслуживание и поддержание летной годности, по словам собеседника РИА Новости, можно осуществлять своими силами. Часть самолетов Airbus выпускается в китайском Тяньцзине, где есть сборочный цех. "Но вот попадают ли они под санкции, пока неясно", — добавил эксперт.
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2 марта, 16:34Туризм
Россия согласовывает спецрейсы для возврата граждан
Наименее острый вопрос — это страхование. По данным АТОР, авиакомпании могут приобрести страховку и в России с перестрахованием в полностью государственной российской компании.
Бывший исполнительный директор агентства Aviakassa.ru, руководитель агрегатора "Катапульта" Максим Побережник напомнил, что Китай выпустил и сертифицировал самолет, похожий на Airbus 320. Можно покупать.

"Есть еще одна лазейка: пустить в Россию иностранные авиакомпании на внутренние и международные авиарейсы. В Казахстане, кстати, большой парк самолетов", — уточнил эксперт.

Импортозамещение в небе

"Основная задача — это переключение на воздушные суда исключительно российского производства. Будет переходный период. Пока не завершено импортозамещение, авиакомпаниям нужно перейти на эксплуатацию самолетов в не зависящей от Запада экосистеме", — сказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
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Авиакомпании должны найти альтернативные каналы поставок запчастей, освоить диагностику, ремонт и обслуживание. Причем не только самих лайнеров, но и двигателей, бортового радиоэлектронного оборудования и других агрегатов и систем.

"Полностью наша версия Superjet, за исключением двигателя, как утверждают разработчики, будет готова до конца следующего года, — продолжает Пантелеев. — Примерно такие же сроки и для отечественного двигателя ПД-8, который будет на этих самолетах".

Что касается МС-21, то, по словам эксперта, у него уже чисто российские композитное крыло, двигатель нового поколения — главные компоненты. "В этом году одобрят отечественные композитные материалы, а двигатель сертифицировали осенью 2018-го", — уточнил собеседник РИА Новости.
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Цены взлетят

В условиях санкций и кризиса покупательская способность россиян падает. Но авиакомпании не могут работать в минус, как приходилось многим в разгар пандемии. Эксперты рассчитывают на поддержку государства и сотрудничество между перевозчиками.

"Нужна консолидация рынка, — отметил в беседе с РИА Новости эксперт, близкий к Росавиации. — В пандемию авиакомпании летали в минус, поэтому единственный вариант без монополии — объединяться в альянсы. Иначе перевозчики экономически не выживут".

По мнению Олега Пантелеева, масштаб проблем гражданской авиации таков, что без вмешательства властей их не решить. "На мой взгляд, необходимо создавать единую государственную авиакомпанию, — говорит он. — Маршрутную сеть по России, вероятно, пересмотрят с приоритетом социально значимых направлений".
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Однако пострадает не только отечественная авиация. И у бывших зарубежных партнеров возникнут трудности. По словам авиаэкспертов, сейчас в мире избыток непристроенных пассажирских магистральных самолетов, лизингодатели брали кредиты, которые нужно отдавать.
Если эксплуатация будет невозможна, воздушные суда придется законсервировать. А самолет, который просто простоял полгода, особенно в суровом климате и без должных процедур, — практически металлолом.
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