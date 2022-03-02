Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220302/aeroflot-1776058916.html
"Аэрофлот" изменит маршрутную сеть полетов
"Аэрофлот" изменит маршрутную сеть полетов - РИА Новости, 02.03.2022
"Аэрофлот" изменит маршрутную сеть полетов
"Аэрофлот" на фоне санкций прорабатывает изменение маршрутной сети и уточняет формулировки у европейских регуляторов, говорится в отчете компании. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:24
2022-03-02T15:24
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
самолеты
аэрофлот
авиакомпании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372867_0:228:3186:2020_1920x0_80_0_0_6bebc3248030d9eceaf3cd25d66f0142.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне санкций прорабатывает изменение маршрутной сети и уточняет формулировки у европейских регуляторов, говорится в отчете компании."Для минимизации отрицательного влияния вводимых ограничений на финансовые показатели группы "Аэрофлот" в оперативном порядке прорабатываются вопросы по изменению маршрутной сети", — говорится в отчете.Напомним, ряд стран Евросоюза, США и Канада закрыли небо для полётов российских бортов. Евросоюз на прошлой неделе также обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776037507.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372867_0:84:2618:2048_1920x0_80_0_0_b036b615ad5e231252af012e1843c40a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, самолеты, аэрофлот, авиакомпании
15:24 02.03.2022
 
"Аэрофлот" изменит маршрутную сеть полетов

"Аэрофлот" на фоне санкций прорабатывает изменение маршрутной сети

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" у нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Самолеты авиакомпаний Аэрофлот и Уральские авиалинии у нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне санкций прорабатывает изменение маршрутной сети и уточняет формулировки у европейских регуляторов, говорится в отчете компании.
"Для минимизации отрицательного влияния вводимых ограничений на финансовые показатели группы "Аэрофлот" в оперативном порядке прорабатываются вопросы по изменению маршрутной сети", — говорится в отчете.
Напомним, ряд стран Евросоюза, США и Канада закрыли небо для полётов российских бортов. Евросоюз на прошлой неделе также обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним.
Салон самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:54Туризм
"Аэрофлот" выполнит спецрейс из Болгарии, чтобы вывезти россиян
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристысамолетыАэрофлотавиакомпании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала