https://ria.ru/20220302/aeroflot-1776058916.html
"Аэрофлот" изменит маршрутную сеть полетов
"Аэрофлот" изменит маршрутную сеть полетов - РИА Новости, 02.03.2022
"Аэрофлот" изменит маршрутную сеть полетов
"Аэрофлот" на фоне санкций прорабатывает изменение маршрутной сети и уточняет формулировки у европейских регуляторов, говорится в отчете компании. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:24
2022-03-02T15:24
2022-03-02T15:24
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
самолеты
аэрофлот
авиакомпании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372867_0:228:3186:2020_1920x0_80_0_0_6bebc3248030d9eceaf3cd25d66f0142.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне санкций прорабатывает изменение маршрутной сети и уточняет формулировки у европейских регуляторов, говорится в отчете компании."Для минимизации отрицательного влияния вводимых ограничений на финансовые показатели группы "Аэрофлот" в оперативном порядке прорабатываются вопросы по изменению маршрутной сети", — говорится в отчете.Напомним, ряд стран Евросоюза, США и Канада закрыли небо для полётов российских бортов. Евросоюз на прошлой неделе также обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776037507.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765372867_0:84:2618:2048_1920x0_80_0_0_b036b615ad5e231252af012e1843c40a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, самолеты, аэрофлот, авиакомпании
"Аэрофлот" изменит маршрутную сеть полетов
"Аэрофлот" на фоне санкций прорабатывает изменение маршрутной сети
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне санкций прорабатывает изменение маршрутной сети и уточняет формулировки у европейских регуляторов, говорится в отчете компании.
"Для минимизации отрицательного влияния вводимых ограничений на финансовые показатели группы "Аэрофлот" в оперативном порядке прорабатываются вопросы по изменению маршрутной сети", — говорится в отчете.
Напомним, ряд стран Евросоюза, США и Канада закрыли небо для полётов российских бортов. Евросоюз на прошлой неделе также обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним.