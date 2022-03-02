https://ria.ru/20220302/aeroflot-1776058916.html

"Аэрофлот" изменит маршрутную сеть полетов

"Аэрофлот" изменит маршрутную сеть полетов - РИА Новости, 02.03.2022

"Аэрофлот" изменит маршрутную сеть полетов

"Аэрофлот" на фоне санкций прорабатывает изменение маршрутной сети и уточняет формулировки у европейских регуляторов, говорится в отчете компании. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:24

2022-03-02T15:24

2022-03-02T15:24

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" на фоне санкций прорабатывает изменение маршрутной сети и уточняет формулировки у европейских регуляторов, говорится в отчете компании."Для минимизации отрицательного влияния вводимых ограничений на финансовые показатели группы "Аэрофлот" в оперативном порядке прорабатываются вопросы по изменению маршрутной сети", — говорится в отчете.Напомним, ряд стран Евросоюза, США и Канада закрыли небо для полётов российских бортов. Евросоюз на прошлой неделе также обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776037507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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