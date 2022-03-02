16:34 02.03.2022 (обновлено: 16:55 02.03.2022)
Россия согласовывает спецрейсы для возврата граждан
Ростуризм и Росавиация помогают туристам, которые не могут вернуться из-за санкций Запада
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина возле электронного табло в аэропорту Домодедово в Москве
Мужчина возле электронного табло в аэропорту Домодедово в Москве
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. РФ продолжает работу по вывозу россиян, которые испытывают трудности из-за закрытия воздушного пространства рядом стран, согласовывает специальные гуманитарные рейсы, говорится в совместном заявлении Ростуризма и Росавиации.
"В настоящее время продолжается работа по организации возвращения домой российских туристов, которые испытывают трудности с обратными вылетами из-за закрытия воздушного пространства странами Евросоюза, а также Канадой и США. Речь в основном о ряде европейских стран, принимавших россиян с туристическими целями", - говорится в заявлении.
"В настоящее время идет процесс согласования специальных гуманитарных рейсов со странами, закрывшими для нас воздушное пространство. В настоящее время прорабатываются такие направления, как Болгария, Венгрия, Франция, Кипр, Швейцария, Германия, Нидерланды. Над этим работают МИД России, Минтранс России, Росавиация вместе с Ростуризмом", - отмечают ведомства.
В заявлении говорится, что получение таких согласований в текущих обстоятельствах занимает длительное время – по независящим от ведомств причинам. Работа ведется в постоянном режиме.
"В этой связи, если есть возможность и нет времени ждать, мы рекомендуем рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт", - сообщается в заявлении.
Что касается Латинской Америки, организованных туристов, которых там большинство, планово возвращают крупные туроператоры – ANEX Tour, "Пегас Туристик" и Coral Travel. Организованным туристам необходимо держать связь с представителями своих туроператоров, чтобы оперативно узнавать обо всех возможных изменениях.
Для самостоятельных туристов "Аэрофлот" уже согласовал и анонсировал ряд гуманитарных рейсов. Сегодня и 5 марта ожидается рейс из Канкуна (Мексика) в Москву, а 3 марта – из Пунта-Каны (Доминикана) в Москву. Рейсы доступны для туристов, которые сейчас находятся в этих странах, и у них есть билеты туда – обратно, перевозка по которым по сегменту из России уже состоялась. Для переоформления обратных билетов на эти специальные рейсы необходимо обращаться к своему первоначальному перевозчику.
"По другим странам Латинской Америки в настоящее время мы ожидаем подтверждения рейсов, поскольку в текущих условиях необходимо получать согласование от стран, ограничивших авиасообщение", - говорится в заявлении.