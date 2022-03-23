Рейтинг@Mail.ru
Лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/samolet-1779725450.html
Лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний
Лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний - РИА Новости, 23.03.2022
Лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний
Западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний, их выкуп будет стоить 20 миллиардов долларов, сообщил в ходе заседания... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:51
2022-03-23T20:51
экономика
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:118:2249:1383_1920x0_80_0_0_82c127f43b73b5746f99da88d95de61c.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний, их выкуп будет стоить 20 миллиардов долларов, сообщил в ходе заседания Совета Федерации министр транспорта РФ Виталий Савельев."Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Если отдать им 500 самолетов, они не смогут их ремаркетировать, не смогут перепродать, то есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение", - сказал Савельев."Основная наша проблема, она достаточно серьезная, она стоит больших денег, первое - надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которые мы сподвигли оставить самолеты. Выкуп самолетов должен быть или не должен. Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолеты", - отметил министр.Он добавил, что объем выкупа - 20 миллиардов долларов, если выкупать по остаточной стоимости то, что недоплатили."Это очень большая сумма. Вторая часть - это аккредитивы, это тоже, примерно, 200 миллиардов рублей для всех авиакомпаний, потому что наши банки - это примерно 20 с лишним банков - выставляли аккредитивы против зарубежных банков, гарантируя что будут идти платежи. Сейчас эти аккредитивы вскрыты и дефолт авиакомпаний, который состоится 28 марта - мы, надеюсь, к этому времени найдем решение - ... этот дефолт даст кросс-дефолт по нашим банкам. Поэтому либо банки страдают, либо авиакомпании, потому что банки предъявляют претензии", - сказал Савельев.
https://ria.ru/20220323/mishustin-1779668957.html
https://ria.ru/20220323/mishustin-1779658107.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_124:0:2123:1499_1920x0_80_0_0_414a4694b49ae64652eb23c3855cf030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, новости - туризм
18:51 23.03.2022 (обновлено: 20:51 23.03.2022)
 
Лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний

Лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских перевозчиков на $20 млрд

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний, их выкуп будет стоить 20 миллиардов долларов, сообщил в ходе заседания Совета Федерации министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Если отдать им 500 самолетов, они не смогут их ремаркетировать, не смогут перепродать, то есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение", - сказал Савельев.
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 16:18
Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в порты
"Основная наша проблема, она достаточно серьезная, она стоит больших денег, первое - надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которые мы сподвигли оставить самолеты. Выкуп самолетов должен быть или не должен. Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолеты", - отметил министр.
Он добавил, что объем выкупа - 20 миллиардов долларов, если выкупать по остаточной стоимости то, что недоплатили.
"Это очень большая сумма. Вторая часть - это аккредитивы, это тоже, примерно, 200 миллиардов рублей для всех авиакомпаний, потому что наши банки - это примерно 20 с лишним банков - выставляли аккредитивы против зарубежных банков, гарантируя что будут идти платежи. Сейчас эти аккредитивы вскрыты и дефолт авиакомпаний, который состоится 28 марта - мы, надеюсь, к этому времени найдем решение - ... этот дефолт даст кросс-дефолт по нашим банкам. Поэтому либо банки страдают, либо авиакомпании, потому что банки предъявляют претензии", - сказал Савельев.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 15:50
Мишустин рассказал о помощи авиакомпаниям в условиях санкций
 
ЭкономикаРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала