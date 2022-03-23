https://ria.ru/20220323/samolet-1779725450.html

Лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний

Лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний - РИА Новости, 23.03.2022

Лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний

Западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний, их выкуп будет стоить 20 миллиардов долларов, сообщил в ходе заседания... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:51

2022-03-23T18:51

2022-03-23T20:51

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний, их выкуп будет стоить 20 миллиардов долларов, сообщил в ходе заседания Совета Федерации министр транспорта РФ Виталий Савельев."Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Если отдать им 500 самолетов, они не смогут их ремаркетировать, не смогут перепродать, то есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение", - сказал Савельев."Основная наша проблема, она достаточно серьезная, она стоит больших денег, первое - надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которые мы сподвигли оставить самолеты. Выкуп самолетов должен быть или не должен. Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолеты", - отметил министр.Он добавил, что объем выкупа - 20 миллиардов долларов, если выкупать по остаточной стоимости то, что недоплатили."Это очень большая сумма. Вторая часть - это аккредитивы, это тоже, примерно, 200 миллиардов рублей для всех авиакомпаний, потому что наши банки - это примерно 20 с лишним банков - выставляли аккредитивы против зарубежных банков, гарантируя что будут идти платежи. Сейчас эти аккредитивы вскрыты и дефолт авиакомпаний, который состоится 28 марта - мы, надеюсь, к этому времени найдем решение - ... этот дефолт даст кросс-дефолт по нашим банкам. Поэтому либо банки страдают, либо авиакомпании, потому что банки предъявляют претензии", - сказал Савельев.

https://ria.ru/20220323/mishustin-1779668957.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, новости - туризм