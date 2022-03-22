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Глава Минтранса перечислил страны, чьи авиакомпании летают в Россию - РИА Новости, 22.03.2022
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Глава Минтранса перечислил страны, чьи авиакомпании летают в Россию
Глава Минтранса перечислил страны, чьи авиакомпании летают в Россию - РИА Новости, 22.03.2022
Глава Минтранса перечислил страны, чьи авиакомпании летают в Россию
Более 30 иностранных авиакомпаний из 22 стран летают в Россию, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:05
2022-03-22T15:05
виталий савельев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 30 иностранных авиакомпаний из 22 стран летают в Россию, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике."К нам летают в страну 32 авиакомпании из 22 стран", - сказал Савельев.Минтранс РФ 17 марта сообщал, что международные рейсы продолжают шесть авиакомпаний РФ, они летают в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. Кроме того, по состоянию на 17 марта рейсы в Россию осуществляли 29 авиакомпаний из 20 стран - Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Если исходить из этих данных, на тот момент из РФ можно было улететь прямым рейсом в 21 страну.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
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виталий савельев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
15:05 22.03.2022
 
Глава Минтранса перечислил страны, чьи авиакомпании летают в Россию

В Россию летают более 30 авиакомпаний из 22 стран

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 30 иностранных авиакомпаний из 22 стран летают в Россию, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
"К нам летают в страну 32 авиакомпании из 22 стран", - сказал Савельев.
Минтранс РФ 17 марта сообщал, что международные рейсы продолжают шесть авиакомпаний РФ, они летают в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. Кроме того, по состоянию на 17 марта рейсы в Россию осуществляли 29 авиакомпаний из 20 стран - Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Если исходить из этих данных, на тот момент из РФ можно было улететь прямым рейсом в 21 страну.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 14:11
Савельев выступил против иностранных авиакомпаний на внутренних рейсах
 
Виталий СавельевФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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