https://ria.ru/20220322/samolety-1779457674.html

Глава Минтранса перечислил страны, чьи авиакомпании летают в Россию

Глава Минтранса перечислил страны, чьи авиакомпании летают в Россию - РИА Новости, 22.03.2022

Глава Минтранса перечислил страны, чьи авиакомпании летают в Россию

Более 30 иностранных авиакомпаний из 22 стран летают в Россию, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:05

2022-03-22T15:05

2022-03-22T15:05

виталий савельев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 30 иностранных авиакомпаний из 22 стран летают в Россию, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике."К нам летают в страну 32 авиакомпании из 22 стран", - сказал Савельев.Минтранс РФ 17 марта сообщал, что международные рейсы продолжают шесть авиакомпаний РФ, они летают в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. Кроме того, по состоянию на 17 марта рейсы в Россию осуществляли 29 авиакомпаний из 20 стран - Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Если исходить из этих данных, на тот момент из РФ можно было улететь прямым рейсом в 21 страну.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220322/aviatsiya-1779444303.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виталий савельев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)