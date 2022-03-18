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Минтранс назвал страны, в которые можно улететь прямым рейсом из России - РИА Новости, 18.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220318/polety-1778879696.html
Минтранс назвал страны, в которые можно улететь прямым рейсом из России
Минтранс назвал страны, в которые можно улететь прямым рейсом из России - РИА Новости, 18.03.2022
Минтранс назвал страны, в которые можно улететь прямым рейсом из России
Улететь из России прямым рейсом сейчас можно в 21 страну, подсчитало РИА Новости на основании опубликованных данных Минтранса РФ. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:18
2022-03-18T18:18
туризм
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet
россия
азербайджан
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Улететь из России прямым рейсом сейчас можно в 21 страну, подсчитало РИА Новости на основании опубликованных данных Минтранса РФ.Так, на сегодняшний день прямым рейсом можно долететь до Азербайджана, Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.Всего за рубеж из РФ сейчас летают шесть российских и 29 зарубежных авиакомпаний. Для осуществления зарубежных рейсов отечественными перевозчиками используются воздушные суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за рубежом, в том числе 147 российских самолетов SSJ100.
https://ria.ru/20220318/indiya-1778802949.html
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алжир (республика)
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туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet, россия, азербайджан, новости - туризм, туристы, алжир (республика), армения, бахрейн, белоруссия, венесуэла, израиль, индия, ирак, казахстан, киргизия, катар, марокко, монголия, оаэ, сербия, сирия, таджикистан, турция, узбекистан, куда можно лететь, санкции в отношении россии
18:18 18.03.2022
 
Минтранс назвал страны, в которые можно улететь прямым рейсом из России

Минтранс: улететь прямым рейсом из России сейчас можно в 21 страну

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER)
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Улететь из России прямым рейсом сейчас можно в 21 страну, подсчитало РИА Новости на основании опубликованных данных Минтранса РФ.
Так, на сегодняшний день прямым рейсом можно долететь до Азербайджана, Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.
Всего за рубеж из РФ сейчас летают шесть российских и 29 зарубежных авиакомпаний. Для осуществления зарубежных рейсов отечественными перевозчиками используются воздушные суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за рубежом, в том числе 147 российских самолетов SSJ100.
Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 12:10Туризм
Россия и Индия будут наращивать число авиарейсов
 
ТуризмТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Sukhoi SuperjetРоссияАзербайджанНовости - ТуризмтуристыАлжир (республика)АрменияБахрейнБелоруссияВенесуэлаИзраильИндияИракКазахстанКиргизияКатарМароккоМонголияОАЭСербияСирияТаджикистанТурцияУзбекистанкуда можно лететьСанкции в отношении России
 
 
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