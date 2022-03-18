https://ria.ru/20220318/polety-1778879696.html

Минтранс назвал страны, в которые можно улететь прямым рейсом из России

Минтранс назвал страны, в которые можно улететь прямым рейсом из России - РИА Новости, 18.03.2022

Минтранс назвал страны, в которые можно улететь прямым рейсом из России

Улететь из России прямым рейсом сейчас можно в 21 страну, подсчитало РИА Новости на основании опубликованных данных Минтранса РФ. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:18

2022-03-18T18:18

2022-03-18T18:18

туризм

туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Улететь из России прямым рейсом сейчас можно в 21 страну, подсчитало РИА Новости на основании опубликованных данных Минтранса РФ.Так, на сегодняшний день прямым рейсом можно долететь до Азербайджана, Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.Всего за рубеж из РФ сейчас летают шесть российских и 29 зарубежных авиакомпаний. Для осуществления зарубежных рейсов отечественными перевозчиками используются воздушные суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за рубежом, в том числе 147 российских самолетов SSJ100.

https://ria.ru/20220318/indiya-1778802949.html

россия

азербайджан

алжир (республика)

армения

бахрейн

белоруссия

венесуэла

израиль

индия

ирак

казахстан

киргизия

катар

марокко

монголия

оаэ

сербия

сирия

таджикистан

турция

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet, россия, азербайджан, новости - туризм, туристы, алжир (республика), армения, бахрейн, белоруссия, венесуэла, израиль, индия, ирак, казахстан, киргизия, катар, марокко, монголия, оаэ, сербия, сирия, таджикистан, турция, узбекистан, куда можно лететь, санкции в отношении россии