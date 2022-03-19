https://ria.ru/20220319/tur-1778987245.html

Два туроператора планируют запустить чартеры на остров Маргарита

Два туроператора планируют запустить чартеры на остров Маргарита - РИА Новости, 19.03.2022

Два туроператора планируют запустить чартеры на остров Маргарита

Два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска уже этой весной совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита, сообщила РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:48

2022-03-19T10:48

2022-03-19T10:57

туризм

новости - туризм

венесуэла

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755284732_346:0:3601:1831_1920x0_80_0_0_b03ccb15ad7d80633cd93e1b561655b1.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска уже этой весной совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела рабочую встречу с министром туризма Венесуэлы Али Падроном Паредесом. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма, вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших туристов, а также возможности для расширения регулярного и чартерного авиасообщения между странами уже этой весной."В частности, два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита. Такая чартерная программа может расширить возможности пляжного отдыха для россиян, особенно в холодное время года", - отметила Догузова, слова которой приводятся в сообщении ведомства."Али Падрон Паредес в свою очередь заверил, что Венесуэла готова к плодотворному сотрудничеству и ждет российских туристов. Он также сообщил, что со следующего месяца рейс по маршруту Каракас – Москва – Каракас авиакомпании Conviasa будет совершаться раз в неделю, а не раз в две недели, как сейчас. Стороны договорились быть на оперативной связи по всем возникающим вопросам", - уточнили в пресс-службе Ростуризма.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778083390.html

венесуэла

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, венесуэла, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)