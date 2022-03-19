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Два туроператора планируют запустить чартеры на остров Маргарита - РИА Новости, 19.03.2022
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Туризм
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Два туроператора планируют запустить чартеры на остров Маргарита
Два туроператора планируют запустить чартеры на остров Маргарита - РИА Новости, 19.03.2022
Два туроператора планируют запустить чартеры на остров Маргарита
Два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска уже этой весной совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита, сообщила РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:48
2022-03-19T10:57
туризм
новости - туризм
венесуэла
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска уже этой весной совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела рабочую встречу с министром туризма Венесуэлы Али Падроном Паредесом. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма, вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших туристов, а также возможности для расширения регулярного и чартерного авиасообщения между странами уже этой весной."В частности, два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита. Такая чартерная программа может расширить возможности пляжного отдыха для россиян, особенно в холодное время года", - отметила Догузова, слова которой приводятся в сообщении ведомства."Али Падрон Паредес в свою очередь заверил, что Венесуэла готова к плодотворному сотрудничеству и ждет российских туристов. Он также сообщил, что со следующего месяца рейс по маршруту Каракас – Москва – Каракас авиакомпании Conviasa будет совершаться раз в неделю, а не раз в две недели, как сейчас. Стороны договорились быть на оперативной связи по всем возникающим вопросам", - уточнили в пресс-службе Ростуризма.
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новости - туризм, венесуэла, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
10:48 19.03.2022 (обновлено: 10:57 19.03.2022)
 
Два туроператора планируют запустить чартеры на остров Маргарита

Два российских туроператора планируют запустить чартеры на венесуэльский остров Маргарита

CC0 / Wilfredor / Вид на город Ла Асунсьон на острове Маргарита
Вид на город Ла Асунсьон на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
CC0 / Wilfredor /
Вид на город Ла Асунсьон на острове Маргарита. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска уже этой весной совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела рабочую встречу с министром туризма Венесуэлы Али Падроном Паредесом. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма, вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших туристов, а также возможности для расширения регулярного и чартерного авиасообщения между странами уже этой весной.
"В частности, два крупных российских туроператора рассматривают возможность запуска совместной чартерной программы на венесуэльский остров Маргарита. Такая чартерная программа может расширить возможности пляжного отдыха для россиян, особенно в холодное время года", - отметила Догузова, слова которой приводятся в сообщении ведомства.
"Али Падрон Паредес в свою очередь заверил, что Венесуэла готова к плодотворному сотрудничеству и ждет российских туристов. Он также сообщил, что со следующего месяца рейс по маршруту КаракасМосква – Каракас авиакомпании Conviasa будет совершаться раз в неделю, а не раз в две недели, как сейчас. Стороны договорились быть на оперативной связи по всем возникающим вопросам", - уточнили в пресс-службе Ростуризма.
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ТуризмНовости - ТуризмВенесуэлаРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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