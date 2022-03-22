Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220322/aeroflot-1779488589.html
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку - РИА Новости, 22.03.2022
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 апреля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка), сообщает перевозчик. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:01
2022-03-22T17:11
туризм
новости - туризм
аэрофлот
шри-ланка
коломбо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758553892_0:157:2923:1801_1920x0_80_0_0_0824d2c5aa1544d61a6ff02493b1f813.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 апреля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка), сообщает перевозчик."Открыта продажа билетов на регулярные рейсы в Шри-Ланку (Коломбо). Рейсы будут выполняться с 8 апреля на самолетах Airbus А330 три раза в неделю", - говорится в сообщении.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
https://ria.ru/20220322/samolety-1779457674.html
шри-ланка
коломбо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758553892_0:0:2401:1801_1920x0_80_0_0_86648161f7999763b549f7ef44cc0c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, аэрофлот, шри-ланка, коломбо
17:01 22.03.2022 (обновлено: 17:11 22.03.2022)
 
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку

"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку с 8 апреля

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-211 авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе в аэропорту международного аэропорта Шереметьево
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе в аэропорту международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе в аэропорту международного аэропорта Шереметьево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 апреля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка), сообщает перевозчик.
"Открыта продажа билетов на регулярные рейсы в Шри-Ланку (Коломбо). Рейсы будут выполняться с 8 апреля на самолетах Airbus А330 три раза в неделю", - говорится в сообщении.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 15:05
Глава Минтранса перечислил страны, чьи авиакомпании летают в Россию
 
ТуризмНовости - ТуризмАэрофлотШри-ЛанкаКоломбо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала