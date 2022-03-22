https://ria.ru/20220322/aeroflot-1779488589.html

"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку

"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку - РИА Новости, 22.03.2022

"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 апреля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка), сообщает перевозчик. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:01

2022-03-22T17:01

2022-03-22T17:11

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 апреля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка), сообщает перевозчик."Открыта продажа билетов на регулярные рейсы в Шри-Ланку (Коломбо). Рейсы будут выполняться с 8 апреля на самолетах Airbus А330 три раза в неделю", - говорится в сообщении.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220322/samolety-1779457674.html

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Влада Копылова

новости - туризм, аэрофлот, шри-ланка, коломбо