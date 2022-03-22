https://ria.ru/20220322/aeroflot-1779488589.html
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку - РИА Новости, 22.03.2022
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 апреля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка), сообщает перевозчик. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:01
2022-03-22T17:01
2022-03-22T17:11
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 апреля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка), сообщает перевозчик."Открыта продажа билетов на регулярные рейсы в Шри-Ланку (Коломбо). Рейсы будут выполняться с 8 апреля на самолетах Airbus А330 три раза в неделю", - говорится в сообщении.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
https://ria.ru/20220322/samolety-1779457674.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, аэрофлот, шри-ланка, коломбо
17:01 22.03.2022 (обновлено: 17:11 22.03.2022)
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку с 8 апреля