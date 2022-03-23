Правительство утвердило порядок использования зарубежных самолетов
Правительство утвердило порядок использования зарубежных самолетов в условиях санкций
Пассажирский самолет в небе
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании смогут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний, особенности их использования в условиях санкций утверждены, сообщает правительство РФ.
"Российские авиакомпании смогут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний. Особенности использования таких бортов в условиях внешних санкций утверждены постановлениями, которые подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится на сайте кабмина.
Как уточняет кабмин, решение принято в связи с введением рядом иностранных государств санкций, связанных, в том числе, с запретом на предоставление России самолётов и компонентов, а также на осуществление страхования и техническое обслуживание авиационной техники. Оно позволит снять риски для пассажирских авиаперевозок.
Так, отечественные авиакомпании смогут в течение пяти дней зарегистрировать права собственности на эксплуатируемые иностранные самолёты и внести их в госреестр. Страхование, перестрахование и техобслуживание бортов будет осуществляться на территории РФ. Вывоз самолётов из страны при наличии требования о досрочном возврате иностранного судна лизингодателю или арендодателю регулируется указом президента №100 "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" и постановлением правительства по реализации этого указа.
Решение было озвучено Мишустиным на совещании у президента с членами правительства 23 марта. "Правительство с первых дней помогает перевозчикам сохранить парк зарубежных воздушных судов. Принимаем меры, чтобы скорее вернуть самолёты в небо. Причём все шаги выполняем строго с соблюдением действующих норм воздушного права, в том числе и международного. Наша главная задача – обеспечить надлежащую безопасность полётов. Это превыше всего", – подчеркнул председатель правительства.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.