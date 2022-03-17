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Cтруктуре "Аэрофлота" разрешили техобслуживание самолетов Boeing и Airbus - РИА Новости, 17.03.2022
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Cтруктуре "Аэрофлота" разрешили техобслуживание самолетов Boeing и Airbus
Cтруктуре "Аэрофлота" разрешили техобслуживание самолетов Boeing и Airbus - РИА Новости, 17.03.2022
Cтруктуре "Аэрофлота" разрешили техобслуживание самолетов Boeing и Airbus
Росавиация разрешила входящей в группу "Аэрофлот" компании "А-Техникс" выполнять техобслуживание самолетов Boeing и Airbus, сообщает "Аэрофлот". РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:12
2022-03-17T17:31
экономика
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
airbus
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airbus a320
новости - туризм
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Росавиация разрешила входящей в группу "Аэрофлот" компании "А-Техникс" выполнять техобслуживание самолетов Boeing и Airbus, сообщает "Аэрофлот"."Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс" (входит в группу "Аэрофлот") успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что расширенный сертификат позволяет выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов западного производства, зарегистрированных в российском реестре, и обеспечивать поддержание летной годности всего воздушного флота авиакомпаний группы "Аэрофлот" - Boeing 737 NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320 Family и Airbus A350.
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экономика, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus, boeing 737, airbus a350, airbus a320, новости - туризм
17:12 17.03.2022 (обновлено: 17:31 17.03.2022)
 
Cтруктуре "Аэрофлота" разрешили техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

Росавиация разрешила структуре "Аэрофлота" техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево
Самолеты Airbus A350 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Росавиация разрешила входящей в группу "Аэрофлот" компании "А-Техникс" выполнять техобслуживание самолетов Boeing и Airbus, сообщает "Аэрофлот".
"Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс" (входит в группу "Аэрофлот") успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что расширенный сертификат позволяет выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов западного производства, зарегистрированных в российском реестре, и обеспечивать поддержание летной годности всего воздушного флота авиакомпаний группы "Аэрофлот" - Boeing 737 NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320 Family и Airbus A350.
 
ЭкономикаАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)AirbusBoeing 737Airbus A350Airbus A320Новости - Туризм
 
 
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