https://ria.ru/20220317/samolety-1778703126.html

Cтруктуре "Аэрофлота" разрешили техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

Cтруктуре "Аэрофлота" разрешили техобслуживание самолетов Boeing и Airbus - РИА Новости, 17.03.2022

Cтруктуре "Аэрофлота" разрешили техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

Росавиация разрешила входящей в группу "Аэрофлот" компании "А-Техникс" выполнять техобслуживание самолетов Boeing и Airbus, сообщает "Аэрофлот". РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:12

2022-03-17T17:12

2022-03-17T17:31

экономика

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

airbus

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Росавиация разрешила входящей в группу "Аэрофлот" компании "А-Техникс" выполнять техобслуживание самолетов Boeing и Airbus, сообщает "Аэрофлот"."Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс" (входит в группу "Аэрофлот") успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что расширенный сертификат позволяет выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов западного производства, зарегистрированных в российском реестре, и обеспечивать поддержание летной годности всего воздушного флота авиакомпаний группы "Аэрофлот" - Boeing 737 NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320 Family и Airbus A350.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus, boeing 737, airbus a350, airbus a320, новости - туризм