https://ria.ru/20220323/shrilanka-1779563778.html
Туроператоры предупредили о возможных рисках полетов из России на Шри-Ланку
Туроператоры предупредили о возможных рисках полетов из России на Шри-Ланку - РИА Новости, 23.03.2022
Туроператоры предупредили о возможных рисках полетов из России на Шри-Ланку
Несмотря на возобновление "Аэрофлотом" регулярных рейсов из РФ на Шри-Ланку, есть риски, что полет может не состояться из-за непростой ситуации в авиаотрасли,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:10
2022-03-23T18:10
2022-03-23T18:10
туризм
туризм
новости - туризм
коломбо
россия
аэрофлот
санкции в отношении россии
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728187464_0:188:3167:1969_1920x0_80_0_0_4293e4c8eb30725b038477e811691051.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Несмотря на возобновление "Аэрофлотом" регулярных рейсов из РФ на Шри-Ланку, есть риски, что полет может не состояться из-за непростой ситуации в авиаотрасли, при этом спрос на направлении вырос, сообщили РИА Новости представители туриндустрии."Сейчас никто не может дать гарантию, улетит ли тот или иной рейс. Но, конечно, мы предупреждаем туристов, что ситуация непростая. На данный момент на Шри-Ланку из России летает национальный перевозчик SriLankan Airlines. У него два рейса в неделю из Москвы. Продажа туров с "Аэрофлотом" автоматически подтянется в систему бронирования по GDS", — сказали в "Интуристе".Опасения по поводу того, что авиакомпания может и вовсе снять свою полетную программу в связи с проблемами в авиаотрасли, выразил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Самолеты, которые реквизированы Россией, к сожалению, долго летать без должного технического и программного обеспечения не смогут. С точки зрения бюджета, это направление предпочтительнее Мальдив, но есть еще один вопрос: дойдут ли оплаты до Шри-Ланки, потому что до островов Индийского океана российские банки платежи пока не проводят", — добавил Мурадян.На днях "Аэрофлот" заявил, что с 8 апреля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка). Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А330 три раза в неделю.Напомним, Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов.
https://ria.ru/20220323/shrilanka-1779581347.html
https://ria.ru/20220322/aeroflot-1779488589.html
коломбо
россия
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728187464_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_cf3009fea17db6531e95613b4760e99f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коломбо, россия, аэрофлот, санкции в отношении россии, туристы, шри-ланка, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Туроператоры предупредили о возможных рисках полетов из России на Шри-Ланку
Туроператоры рассказали о возможных рисках новых полетов из России на Шри-Ланку
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Несмотря на возобновление "Аэрофлотом" регулярных рейсов из РФ на Шри-Ланку, есть риски, что полет может не состояться из-за непростой ситуации в авиаотрасли, при этом спрос на направлении вырос, сообщили РИА Новости представители туриндустрии.
"Сейчас никто не может дать гарантию, улетит ли тот или иной рейс. Но, конечно, мы предупреждаем туристов, что ситуация непростая. На данный момент на Шри-Ланку из России летает национальный перевозчик SriLankan Airlines. У него два рейса в неделю из Москвы. Продажа туров с "Аэрофлотом" автоматически подтянется в систему бронирования по GDS", — сказали в "Интуристе".
Опасения по поводу того, что авиакомпания может и вовсе снять свою полетную программу в связи с проблемами в авиаотрасли, выразил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Новость о прямых рейсах, безусловно, хорошая. Но надо дождаться начала полетов, потому что для того, чтобы улететь на Шри-Ланку, требуется дальнемагистральный флот, а с ним наблюдаются колоссальные проблемы", — пояснил он.
"Самолеты, которые реквизированы Россией, к сожалению, долго летать без должного технического и программного обеспечения не смогут. С точки зрения бюджета, это направление предпочтительнее Мальдив, но есть еще один вопрос: дойдут ли оплаты до Шри-Ланки, потому что до островов Индийского океана российские банки платежи пока не проводят", — добавил Мурадян.
На днях "Аэрофлот" заявил, что с 8 апреля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка). Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А330 три раза в неделю.
Напомним, Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов.