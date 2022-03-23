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Туроператоры предупредили о возможных рисках полетов из России на Шри-Ланку - РИА Новости, 23.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220323/shrilanka-1779563778.html
Туроператоры предупредили о возможных рисках полетов из России на Шри-Ланку
Туроператоры предупредили о возможных рисках полетов из России на Шри-Ланку - РИА Новости, 23.03.2022
Туроператоры предупредили о возможных рисках полетов из России на Шри-Ланку
Несмотря на возобновление "Аэрофлотом" регулярных рейсов из РФ на Шри-Ланку, есть риски, что полет может не состояться из-за непростой ситуации в авиаотрасли,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:10
2022-03-23T18:10
туризм
туризм
новости - туризм
коломбо
россия
аэрофлот
санкции в отношении россии
туристы
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Несмотря на возобновление "Аэрофлотом" регулярных рейсов из РФ на Шри-Ланку, есть риски, что полет может не состояться из-за непростой ситуации в авиаотрасли, при этом спрос на направлении вырос, сообщили РИА Новости представители туриндустрии."Сейчас никто не может дать гарантию, улетит ли тот или иной рейс. Но, конечно, мы предупреждаем туристов, что ситуация непростая. На данный момент на Шри-Ланку из России летает национальный перевозчик SriLankan Airlines. У него два рейса в неделю из Москвы. Продажа туров с "Аэрофлотом" автоматически подтянется в систему бронирования по GDS", — сказали в "Интуристе".Опасения по поводу того, что авиакомпания может и вовсе снять свою полетную программу в связи с проблемами в авиаотрасли, выразил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Самолеты, которые реквизированы Россией, к сожалению, долго летать без должного технического и программного обеспечения не смогут. С точки зрения бюджета, это направление предпочтительнее Мальдив, но есть еще один вопрос: дойдут ли оплаты до Шри-Ланки, потому что до островов Индийского океана российские банки платежи пока не проводят", — добавил Мурадян.На днях "Аэрофлот" заявил, что с 8 апреля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка). Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А330 три раза в неделю.Напомним, Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов.
https://ria.ru/20220323/shrilanka-1779581347.html
https://ria.ru/20220322/aeroflot-1779488589.html
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туризм, новости - туризм, коломбо, россия, аэрофлот, санкции в отношении россии, туристы, шри-ланка, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
18:10 23.03.2022
 
Туроператоры предупредили о возможных рисках полетов из России на Шри-Ланку

Туроператоры рассказали о возможных рисках новых полетов из России на Шри-Ланку

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" на территории аэропорта Шереметьево
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Несмотря на возобновление "Аэрофлотом" регулярных рейсов из РФ на Шри-Ланку, есть риски, что полет может не состояться из-за непростой ситуации в авиаотрасли, при этом спрос на направлении вырос, сообщили РИА Новости представители туриндустрии.
"Сейчас никто не может дать гарантию, улетит ли тот или иной рейс. Но, конечно, мы предупреждаем туристов, что ситуация непростая. На данный момент на Шри-Ланку из России летает национальный перевозчик SriLankan Airlines. У него два рейса в неделю из Москвы. Продажа туров с "Аэрофлотом" автоматически подтянется в систему бронирования по GDS", — сказали в "Интуристе".
Опасения по поводу того, что авиакомпания может и вовсе снять свою полетную программу в связи с проблемами в авиаотрасли, выразил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Новость о прямых рейсах, безусловно, хорошая. Но надо дождаться начала полетов, потому что для того, чтобы улететь на Шри-Ланку, требуется дальнемагистральный флот, а с ним наблюдаются колоссальные проблемы", — пояснил он.

"Самолеты, которые реквизированы Россией, к сожалению, долго летать без должного технического и программного обеспечения не смогут. С точки зрения бюджета, это направление предпочтительнее Мальдив, но есть еще один вопрос: дойдут ли оплаты до Шри-Ланки, потому что до островов Индийского океана российские банки платежи пока не проводят", — добавил Мурадян.
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На днях "Аэрофлот" заявил, что с 8 апреля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка). Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А330 три раза в неделю.
Напомним, Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов.
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе в аэропорту международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 17:01Туризм
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку
 
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