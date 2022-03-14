https://ria.ru/20220314/aromaterapiya-1778059690.html

Ароматерапия: эфирные масла в косметологии и в быту

Ароматерапия: применение эфирных масел, полезные свойства, влияние на организм

Ароматерапия: эфирные масла в косметологии и в быту

Различные ароматы — то, с чем человек сталкивается каждый день. Приятные запахи способны успокоить, расслабить, поднять настроение или тонизировать, резкие —... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:26

2022-03-14T14:26

2022-03-14T14:26

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Различные ароматы — то, с чем человек сталкивается каждый день. Приятные запахи способны успокоить, расслабить, поднять настроение или тонизировать, резкие — доставить дискомфорт, вызвать негативные эмоции. Как укрепить здоровье с помощью ароматерапии, полезные свойства эфирных масел и их влияние на организм, какие есть противопоказания в применении — в материале РИА Новости.Эфирное масла"Эфирные масла — это летучие жидкие смеси органических веществ, обладающие приятным запахом, получаемые из растений. Можно сказать, что это концентрат ароматов в жидком виде", — поясняет Евгения Кинасова, создатель бренда Aromesel.Сейчас, когда тренд на естественность и натуральность стал мировым, особую популярность вновь приобрели методики ухода и оздоровления "без таблеток" — силами природы. По словам Ирины Егоровской, основателя косметического бренда Dibs Cosmetics, в этом есть своя логика, ведь в древности люди применяли для избавления от душевных и физических недугов именно растения, которые при специальной обработке максимально раскрывали свои свойства и благотворно влияли на организм. "Одним из направлений такой медицины является ароматерапия — способ поддержания и улучшения здоровья и внешнего вида, основанный на применении эфирных масел", — говорит эксперт.СоставВ состав эфирных масел входят терпены и терпеноиды (углеводороды), кислород, фенолы, альдегиды, спирты и сложные эфиры, кислоты, кетоны, оксиды, и другие компоненты.ИсторияКак указывает Владислав Николаевский, доктор медицинских наук, автор справочника по ароматерапии, первыми источниками ароматов в доисторические времена стали смолы, камеди, бальзамы и другие вещества. Такие благовония люди находили практически в готовом виде. Эфирные масла начали получать лишь в V-IV тысячелетии до н.э.С развитием письменности до нас дошли сведения об ароматерапии. В Древнем Египте ароматические вещества плотно вошли в культуру, в том числе и погребальные практики, применяясь для бальзамирования. Целебную силу эфирных масел по достоинству оценили в Древней Греции. "Так, например, Гиппократ, являющийся основоположником современной медицины, полагал, что на здоровье человека благотворно влияют ежедневная ароматическая ванна и массаж с благовониями. Прошли тысячи лет, и его предположения получили научное подтверждение", — комментирует Ирина Егоровская.По словам Евгении Кинасовой, благовония использовались во все исторические периоды в религиозных, профилактических, лечебных и косметических целях. Сменялись эпохи, а с ними и взгляды на значение запахов растений. В XIX веке популярность ароматерапии в Европе стала падать. Особенно четко это проявилось в конце XIX и начале XX веков, что было связано с зарождением, а затем и бурным развитием синтетической фармации."Еще в начале XX века ученые высказали предположение, что деревья и травы способны влиять на состояние человека особенным способом — с помощью атмовитаминов, которые при вдыхании усваиваются легкими и запускают всевозможные биохимические процессы, улучшающие обмен веществ, память, сон и многое другое", — поясняет Ирина Егоровская. Дело в том, что в непосредственной близости с зоной мозга, отвечающей за обоняние, расположена лимбическая система, которая выступает регулятором эмоций человека, контролирует память, влияет на развитие когнитивных способностей. От нее также зависят частота сердечных сокращений, кровяное давление, ритм дыхания и прочие функции организма."Медицина и фармация востока и запада шли разными путями. Так, на западе большее внимание уделяли доказательной медицине, науке, синтетической фармации, постепенно забывая о дарах природы. На востоке же люди старались не утратить связь с методами традиционной и народной медицины, проверенными веками", — отмечает Евгения Кинасова. Современная наука возвращает рациональное зерно многовековых знаний о маслах и ароматах и раскрывает все новые и новые сведения об их биологической активности.Особенности маселХарактерной особенностью эфирных масел является их значительная летучесть. Они хорошо растворимы в жирах, растительных маслах, эфире, спирте высокой концентрации, смешиваются во всех соотношениях с жирами. Проводником эфирных масел с солью является вода. "По своим свойствам и химической природе эфирные масла резко отличаются от жирных растительных тем, что улетучиваются при нормальной температуре и не оставляют пятен на тканях или бумаге", — утверждает Евгения Кинасова. Если масло оставляет след на бумаге, значит это не 100 % чистый продукт, а смесь.Виды маселЭфирные масла моментально проникают в организм человека и обладают широким спектром воздействия. Их можно разделить на группы.По происхождению:По степени летучести:Свойства маселЭфирные масла, в зависимости от вида, обладают следующими свойствами: противовоспалительным, бактерицидным и антивирусным, иммуностимулирующим и укрепляющим, спазмолитическим и анальгезирующим, расслабляющим и успокаивающим, восстанавливающим, антидепрессивным, регенерирующим, омолаживающим, тонизирующим, отхаркивающим, желчегонным, заживляющим и другими.По влиянию на организм Евгения Кинасова выделяет:Ирина Егоровская отмечает, что эфирные масла воздействуют на организм комплексно:Совместимость маселЕвгения Кинасова отмечает, что существует полная, частичная и нулевая совместимость эфирных масел.l Нулевая совместимость — нейтрализация действия эфирных масел в одном составе. Например, эфирные масла шалфея и гвоздики взаимно угнетают друг друга.Как выбратьПри выборе эфирного масла Евгения Кинасова рекомендует отталкиваться от тех задач, которые оно должно решить. Также немаловажным фактором является аромат эфирного масла, упаковка должна быть из темного прочного стекла, хранить его нужно в недоступном от света месте с плотно закрытой крышкой. Эфирные масла должны быть сертифицированы.ПрименениеПрежде чем выбрать способ ароматерапии — ингаляции, массаж, аромалампы, Ирина Егоровская рекомендует ознакомиться со свойствами масел и областью их применения. Так, например, бергамот и чайное дерево оказывают антисептическое действие, эвкалипт, лимон и базилик помогают при ОРЗ и гриппе, гвоздика и апельсин тонизируют, розмарин и шалфей улучшают память.КосметологияЛюбое эфирное масло в косметологии никогда не применяется в чистом виде, только в составе соли для ванн, скрабов, смесей, кремов, гидролатов, спреев, шампуней. В изготовлении косметики используют масла лаванды, жасмина, шалфея, воск розы и другие эфиры.Для укрепления волос и при себорее применяют эфирное масло алоэ древовидного, лука репчатого, шафрана посевного, корицы, хмеля обыкновенного. Чтобы вернуть молодость коже, увлажнить ее используют масла розы, иланг-иланга, горчицы саранской, жасмина, пихты. Для очищения кожи, борьбы с акне, угрями — эфирные масла герани, петрушки кудрявой, тысячелистника, фиалки. А для заживления — ириса германского, аира, алоэ, арники горной. В борьбе с целлюлитом помогают эфирные масла апельсина, грейпфрута, розмарина, фенхеля, корицы.КулинарияВ кулинарии применяют для выпечки корицу, апельсин, мандарин, имбирь, кардамон, мяту. Для основных блюд — эфирные масла базилика, шалфея, черного перца, орегано, лимона, кориандра, кинзы, розмарина.Лечение заболеванийЭфирные масла широко применяются в качестве вспомогательных средств для лечения ряда заболеваний:Но способы их использования лучше обсудить с врачом.АроматерапияНаибольшим успехом в ароматерапии используются эфирные масла яблока, апельсина, ванили, жасмина, кедра, корицы, лаванды, ладана. Создатель и владелец глиняной бани “Спа и Пар”, собиратель русских и славянских банных спа-традиций, обрядов, ритуалов, процедур Артемий Клоков говорит, что чаще всего эфирные масла используются в бане для ароматерапии (ингаляций). Для этого есть три способа:❖ нанести несколько капель масла на опахало, веник или полотенце и, поддав на камни чистой воды, плавными движениями перемешать воздух и пар в парилке. При контакте с горячим паром масло начнет медленно испаряться, а помещение наполнится приятным ароматом;❖ нанести несколько капель масла на верхние части деревянных стен парилки, а затем поддавать чистую воду на камни. Масло со стен будет постепенно испаряться и можно насладиться любимым ароматом. Минус этого способа в том, что со временем деревянная отделка стен начнет темнеть, покрываться пятнами в местах контакта с маслом;❖ необходимо накапать масло в керамическую или металлическую миску (тарелку) с горячей водой, а затем разместить посуду на полочке под потолком парилки или над печью. Масло постепенно будет испаряться с поверхности воды, периодически его нужно будет доливать или менять на новое.ПохудениеДля жиросжигания используют эфирные масла грейпфрута, апельсина, корицы, имбиря. А для контроля аппетита — масла мяты перечной, гвоздики, пачули, фенхеля.Эфирные масла можно использовать для скрабов и масок для тела. Во время банных процедур кожа максимально подготовлена для различных уходов. Артемий Клоков рекомендует после одного-двух заходов в парную провести пилинг натуральным скрабом: мед, соль или свежемолотый кофе, пара капель масла мяты или лаванды. А в завершение банной программы нанести на кожу питательную маску с добавлением масла лимона, бергамота или розмарина. "Масла для масок и скрабов нужно подбирать в соответствии с типом кожи, а также учитывать возможные аллергические реакции", — предупреждает специалист.Профессиональный банщик отмечает еще один весьма экзотический способ применения эфирных масел в бане - нанесение их на веники для парения. Это делается для усиления эффекта от применения того или иного веника:Бытовое применениеВ быту эфирные масла в основном используются для ароматизации квартиры/дома (герань, бергамот, розмарин, нероли, лаванда, апельсин, роза, корица), а также для обеззараживания воздуха и дезинфекции помещений (эвкалипт, пихта, ель, сосна, анис).Действие на человекаЭфирные масла обладают широким спектром действия. "Они влияют на эмоциональный фон, умеют поднимать настроение, укрепляют иммунитет, лечат многие заболевания, заживляют, снимают стресс и усталость, а могут и тонизировать, возбуждать, помогают похудеть и избавиться от целлюлита, — говорит Евгения Кинасова. — Эфирные масла — незаменимые помощники женщин в красоте и уходе за кожей и волосами. Кроме того, эфиры используются в психотерапии и психологии".ПротивопоказанияС осторожностью стоит выбирать и применять эфирные масла аллергикам и астматикам, а также детям до 14 лет, беременным женщинам. При применении ароматерапии для лечения заболеваний важно проконсультироваться с врачом, ведь летучие вещества могут повлиять на организм не только благотворно, но и вызвать аллергию.Советы специалистовОсобо полезным действием на организм человека оказывают ванны с различными видами соли и эфирными маслами, поскольку в ванне эфирные масла непосредственно проникают в организм через кожу и дыхательные пути, и моментально начинают свое воздействие на организм, а конкретный вид соли усиливает и дополняет эффект эфирных масел.Евгения Кинасова отмечает, что в чистом виде эфирные масла используются только в аромалампах. В остальных случаях их необходимо применять разбавленными (с кремами, базовыми маслами и т.д.). С особой осторожностью следует применять их для ухода за кожей вокруг глаз.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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