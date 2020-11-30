Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/imbir-1587008923.html
От депрессии и вирусов: чем полезен и кому вреден имбирь
От депрессии и вирусов: чем полезен и кому вреден имбирь
Имбирь – это растение, обладающее бодрящей остротой и антибактериальными свойствами. В чем его польза и кому оно может навредить – в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:26
2020-11-30T17:26
здоровый образ жизни (зож)
имбирь
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569358377_0:147:3119:1901_1400x0_80_0_0_c42846fefa68de6e993ecee9bdc3f4f9.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Имбирь – это растение, обладающее бодрящей остротой и антибактериальными свойствами. В чем его польза и кому оно может навредить – в материале РИА Новости.Родина и история имбиряРодиной продукта принято считать Южную Азию. Лекарственные свойства многолетнего вечнозеленого растения используются людьми уже более 5 тысяч лет. С санскрита "имбирь" переводится как "рогатый корень". Арабы считали его афродизиаком, именовали средством для "разжигания страсти". А в Китае название растения означает "мужественность".Сейчас имбирь культивируют в Индии, Китае, Австралии. В дикой природе растение почти не встречается.В пищу употребляют корень имбиря. На Руси его добавляли в качестве специи в пряники, куличи и булочки. Делали из него напитки, в том числе сбитни, наливки, браги, квасы. А маринованный имбирь был любимой пряной закуской на столах бояр.Чем полезен имбирьПоложительное влияние на организм человека оказывают вещества в составе корня имбиря: витамины группы В (В1-В6, В9), витамины С, Е, К, натрий, кальций, магний, фосфор, марганец, медь, железо, селен, цинк, а также гингерол, эфирные масла, терпены. Вместе они оказывают общеукрепляющее, противовоспалительное, тонизирующее действие, а также помогают ускорить обмен веществ, наладить работу ЖКТ, нормализовать кровообращение и работу нервной системы. Кроме того, уменьшают болевые ощущения во время менструации, помогают сохранять здоровье женских органов, в частности, матки. У беременных в первом триместре продукт подавляет симптомы токсикоза.Для мужчин растение также полезно. Оно способно стимулировать выработку тестостерона и поднимать либидо. Имбирь улучшает тонус мышц половых органов, препятствует развитию простатита и используется при лечении бесплодия.Может ли он быть опасенНесмотря на всю пользу имбиря, он может нанести вред. Растение из-за его остроты стоит с осторожностью употреблять людям с болезнями желудка, кишечника, печени и желчного пузыря. Также стоит отказаться от имбиря тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, так как он усиливает кровоток, уменьшает вязкость крови, что может привести к ухудшению состояния здоровья.Как применяют в медицинеПольза имбиря, который издавна применялся в народных средствах, протестирована медиками. Исследования показали, масло из корня действительно эффективно использовать в растворе для ингаляций. Такие процедуры способствуют снятию нервного напряжения при стрессах и депрессиях. А напитки на основе имбиря обладают антибактериальными противовирусными свойствами и повышают иммунитет. Также растение помогает при тошноте и укачивании, отмечают ученые.Благодаря гингеролу - веществу, которое препятствует накоплению жиров и ускоряет метаболизм — имбирь полезен при похудении. Кроме того, он усиливает перистальтику, устраняет метеоризм, вздутие, колики, оказывает небольшое слабительное действие, применяется в борьбе с гельминтами. Положительно корень влияет и на память, а также помогает улучшить качество кожи и способствует уменьшению угревой сыпи.Применение в кулинарииЧаще всего имбирь используют как приправу. Особенно его любят жители стран Азии. Также из корня варят варенье, добавляют его в супы, едят свежим или маринуют. Японцы, которые любят есть сырую рыбу, используют его для "обеззараживания" таких блюд.Имбирный чайИнгредиенты на одну порцию:Приготовление:Нагреть воду в маленькой кастрюле или турке, положить туда имбирь, тертую цедру лимона. Довести до кипения и снять с огня. Добавить сахар, мед и лимон и перелить в чашку. Употреблять горячим.Тушеная курица с имбиремИнгредиенты:Приготовление:Чеснок и имбирь измельчить, лук нарезать полукольцами. Обжарить все на сковороде в течение 5 минут.Затем добавить в сковороду порубленную курицу и, не перемешивая, обжарить в течение пары минут с закрытой крышкой. Затем перемешать, влить воду и оставить тушиться. За 10 минут до готовности добавить специи и сметану.Как выбрать и хранитьКорнеплод в свежем виде не должен быть сухим, сморщенным, с пятнами плесени. Маринованный — с минимумом красителей, ароматизаторов, а также без подсластителей и консервантов.Хранить свежий или маринованный имбирь следует в холодильнике. Употребить его нужно в течение недели. Сушеный молотый имбирь стоит хранить в герметичной упаковке. Можно использовать зажимы для пакетов, чтобы аромат не выветрился.Как правильно употреблятьКорень растения можно жевать сырым, добавлять в напитки, а в качестве специи класть в блюда. Стоит учитывать, что суточная доза — 1-2 грамма сухого имбирного порошка - эквивалентна примерно 10 граммам свежего растения. Это кусок корнеплода длиной 6-7 миллиметров.При этом важно обращаться внимание на индивидуальные особенности организма. Если есть сомнения, перед приемом имбиря в пищу лучше проконсультироваться со специалистом.
https://ria.ru/20201108/pokhmele-1583571327.html
https://rsport.ria.ru/20201103/produkty-1582866012.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/imbir-1582008323.html
https://ria.ru/20200915/pokhudenie-1577243848.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569358377_194:0:2923:2047_1400x0_80_0_0_e75a1b83067421596896ec40de131561.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровый образ жизни (зож), имбирь, продукты

От депрессии и вирусов: чем полезен и кому вреден имбирь

17:26 30.11.2020
 
© Фото : Couleur/Pixabay LicenseИмбирь
Имбирь - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : Couleur/Pixabay License
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Имбирь – это растение, обладающее бодрящей остротой и антибактериальными свойствами. В чем его польза и кому оно может навредить – в материале РИА Новости.

Родина и история имбиря

Родиной продукта принято считать Южную Азию. Лекарственные свойства многолетнего вечнозеленого растения используются людьми уже более 5 тысяч лет. С санскрита "имбирь" переводится как "рогатый корень". Арабы считали его афродизиаком, именовали средством для "разжигания страсти". А в Китае название растения означает "мужественность".
Сейчас имбирь культивируют в Индии, Китае, Австралии. В дикой природе растение почти не встречается.
В пищу употребляют корень имбиря. На Руси его добавляли в качестве специи в пряники, куличи и булочки. Делали из него напитки, в том числе сбитни, наливки, браги, квасы. А маринованный имбирь был любимой пряной закуской на столах бояр.

Чем полезен имбирь

Положительное влияние на организм человека оказывают вещества в составе корня имбиря: витамины группы В (В1-В6, В9), витамины С, Е, К, натрий, кальций, магний, фосфор, марганец, медь, железо, селен, цинк, а также гингерол, эфирные масла, терпены. Вместе они оказывают общеукрепляющее, противовоспалительное, тонизирующее действие, а также помогают ускорить обмен веществ, наладить работу ЖКТ, нормализовать кровообращение и работу нервной системы. Кроме того, уменьшают болевые ощущения во время менструации, помогают сохранять здоровье женских органов, в частности, матки. У беременных в первом триместре продукт подавляет симптомы токсикоза.
Пьяный мужчина - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 01:27
Названы пять продуктов, спасающих от похмелья

— Имбирь – это продукт, который богат эстрогеном - гормоном, участвующим в обменных процессах и отвечающим за эмоциональную стабильность. Его недостаток приводит к раздражительности и быстрой утомляемости. Имбирь помогает пополнить запас эстрогена, — рассказала диетолог Елена Кален.

Для мужчин растение также полезно. Оно способно стимулировать выработку тестостерона и поднимать либидо. Имбирь улучшает тонус мышц половых органов, препятствует развитию простатита и используется при лечении бесплодия.

Может ли он быть опасен

Несмотря на всю пользу имбиря, он может нанести вред. Растение из-за его остроты стоит с осторожностью употреблять людям с болезнями желудка, кишечника, печени и желчного пузыря. Также стоит отказаться от имбиря тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, так как он усиливает кровоток, уменьшает вязкость крови, что может привести к ухудшению состояния здоровья.

— Имбирь может вызвать аллергию, потому не стоит им злоупотреблять, а при появлении каких-либо негативных реакций нужно отказаться от приема в пищу, — отметила эксперт.

Английский завтрак - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 16:55ЗОЖ
Названы продукты, которые нельзя есть при высокой температуре

Как применяют в медицине

Польза имбиря, который издавна применялся в народных средствах, протестирована медиками. Исследования показали, масло из корня действительно эффективно использовать в растворе для ингаляций. Такие процедуры способствуют снятию нервного напряжения при стрессах и депрессиях. А напитки на основе имбиря обладают антибактериальными противовирусными свойствами и повышают иммунитет. Также растение помогает при тошноте и укачивании, отмечают ученые.
Благодаря гингеролу - веществу, которое препятствует накоплению жиров и ускоряет метаболизм — имбирь полезен при похудении. Кроме того, он усиливает перистальтику, устраняет метеоризм, вздутие, колики, оказывает небольшое слабительное действие, применяется в борьбе с гельминтами. Положительно корень влияет и на память, а также помогает улучшить качество кожи и способствует уменьшению угревой сыпи.

Применение в кулинарии

Чаще всего имбирь используют как приправу. Особенно его любят жители стран Азии. Также из корня варят варенье, добавляют его в супы, едят свежим или маринуют. Японцы, которые любят есть сырую рыбу, используют его для "обеззараживания" таких блюд.
© Fotolia / olyina Имбирный чай
Имбирный чай - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Fotolia / olyina
Имбирный чай

Имбирный чай

Ингредиенты на одну порцию:
  • 1 чайная ложка тертого свежего имбиря;
  • 1 стакан воды;
  • мед, сахар, лимон по вкусу.
Приготовление:
Нагреть воду в маленькой кастрюле или турке, положить туда имбирь, тертую цедру лимона. Довести до кипения и снять с огня. Добавить сахар, мед и лимон и перелить в чашку. Употреблять горячим.
Имбирный чай - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 23:26
Хороша мера. Иммунолог предостерегла от чрезмерного потребления имбиря

Тушеная курица с имбирем

Ингредиенты:
  • половина курицы,
  • 2 головки репчатого лука;
  • кусочек корня имбиря шириной 3 сантиметра;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 2 столовых ложки сметаны;
  • растительное масло для жарки;
  • куркума, приправа для курицы, соль - по вкусу.
Приготовление:
Чеснок и имбирь измельчить, лук нарезать полукольцами. Обжарить все на сковороде в течение 5 минут.
Затем добавить в сковороду порубленную курицу и, не перемешивая, обжарить в течение пары минут с закрытой крышкой. Затем перемешать, влить воду и оставить тушиться. За 10 минут до готовности добавить специи и сметану.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродажа имбиря
Продажа имбиря - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Продажа имбиря

Как выбрать и хранить

Корнеплод в свежем виде не должен быть сухим, сморщенным, с пятнами плесени. Маринованный — с минимумом красителей, ароматизаторов, а также без подсластителей и консервантов.
Хранить свежий или маринованный имбирь следует в холодильнике. Употребить его нужно в течение недели. Сушеный молотый имбирь стоит хранить в герметичной упаковке. Можно использовать зажимы для пакетов, чтобы аромат не выветрился.

Как правильно употреблять

Корень растения можно жевать сырым, добавлять в напитки, а в качестве специи класть в блюда. Стоит учитывать, что суточная доза — 1-2 грамма сухого имбирного порошка - эквивалентна примерно 10 граммам свежего растения. Это кусок корнеплода длиной 6-7 миллиметров.
При этом важно обращаться внимание на индивидуальные особенности организма. Если есть сомнения, перед приемом имбиря в пищу лучше проконсультироваться со специалистом.
Овощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 09:16
Названы идеальные продукты для похудения
 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)имбирьПродукты
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
16:59Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
16:57В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
Лента новостейМолния