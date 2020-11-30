https://ria.ru/20201130/imbir-1587008923.html

От депрессии и вирусов: чем полезен и кому вреден имбирь

От депрессии и вирусов: чем полезен и кому вреден имбирь

Имбирь – это растение, обладающее бодрящей остротой и антибактериальными свойствами. В чем его польза и кому оно может навредить – в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:26

2020-11-30T17:26

2020-11-30T17:26

здоровый образ жизни (зож)

имбирь

продукты

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Имбирь – это растение, обладающее бодрящей остротой и антибактериальными свойствами. В чем его польза и кому оно может навредить – в материале РИА Новости.Родина и история имбиряРодиной продукта принято считать Южную Азию. Лекарственные свойства многолетнего вечнозеленого растения используются людьми уже более 5 тысяч лет. С санскрита "имбирь" переводится как "рогатый корень". Арабы считали его афродизиаком, именовали средством для "разжигания страсти". А в Китае название растения означает "мужественность".Сейчас имбирь культивируют в Индии, Китае, Австралии. В дикой природе растение почти не встречается.В пищу употребляют корень имбиря. На Руси его добавляли в качестве специи в пряники, куличи и булочки. Делали из него напитки, в том числе сбитни, наливки, браги, квасы. А маринованный имбирь был любимой пряной закуской на столах бояр.Чем полезен имбирьПоложительное влияние на организм человека оказывают вещества в составе корня имбиря: витамины группы В (В1-В6, В9), витамины С, Е, К, натрий, кальций, магний, фосфор, марганец, медь, железо, селен, цинк, а также гингерол, эфирные масла, терпены. Вместе они оказывают общеукрепляющее, противовоспалительное, тонизирующее действие, а также помогают ускорить обмен веществ, наладить работу ЖКТ, нормализовать кровообращение и работу нервной системы. Кроме того, уменьшают болевые ощущения во время менструации, помогают сохранять здоровье женских органов, в частности, матки. У беременных в первом триместре продукт подавляет симптомы токсикоза.Для мужчин растение также полезно. Оно способно стимулировать выработку тестостерона и поднимать либидо. Имбирь улучшает тонус мышц половых органов, препятствует развитию простатита и используется при лечении бесплодия.Может ли он быть опасенНесмотря на всю пользу имбиря, он может нанести вред. Растение из-за его остроты стоит с осторожностью употреблять людям с болезнями желудка, кишечника, печени и желчного пузыря. Также стоит отказаться от имбиря тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, так как он усиливает кровоток, уменьшает вязкость крови, что может привести к ухудшению состояния здоровья.Как применяют в медицинеПольза имбиря, который издавна применялся в народных средствах, протестирована медиками. Исследования показали, масло из корня действительно эффективно использовать в растворе для ингаляций. Такие процедуры способствуют снятию нервного напряжения при стрессах и депрессиях. А напитки на основе имбиря обладают антибактериальными противовирусными свойствами и повышают иммунитет. Также растение помогает при тошноте и укачивании, отмечают ученые.Благодаря гингеролу - веществу, которое препятствует накоплению жиров и ускоряет метаболизм — имбирь полезен при похудении. Кроме того, он усиливает перистальтику, устраняет метеоризм, вздутие, колики, оказывает небольшое слабительное действие, применяется в борьбе с гельминтами. Положительно корень влияет и на память, а также помогает улучшить качество кожи и способствует уменьшению угревой сыпи.Применение в кулинарииЧаще всего имбирь используют как приправу. Особенно его любят жители стран Азии. Также из корня варят варенье, добавляют его в супы, едят свежим или маринуют. Японцы, которые любят есть сырую рыбу, используют его для "обеззараживания" таких блюд.Имбирный чайИнгредиенты на одну порцию:Приготовление:Нагреть воду в маленькой кастрюле или турке, положить туда имбирь, тертую цедру лимона. Довести до кипения и снять с огня. Добавить сахар, мед и лимон и перелить в чашку. Употреблять горячим.Тушеная курица с имбиремИнгредиенты:Приготовление:Чеснок и имбирь измельчить, лук нарезать полукольцами. Обжарить все на сковороде в течение 5 минут.Затем добавить в сковороду порубленную курицу и, не перемешивая, обжарить в течение пары минут с закрытой крышкой. Затем перемешать, влить воду и оставить тушиться. За 10 минут до готовности добавить специи и сметану.Как выбрать и хранитьКорнеплод в свежем виде не должен быть сухим, сморщенным, с пятнами плесени. Маринованный — с минимумом красителей, ароматизаторов, а также без подсластителей и консервантов.Хранить свежий или маринованный имбирь следует в холодильнике. Употребить его нужно в течение недели. Сушеный молотый имбирь стоит хранить в герметичной упаковке. Можно использовать зажимы для пакетов, чтобы аромат не выветрился.Как правильно употреблятьКорень растения можно жевать сырым, добавлять в напитки, а в качестве специи класть в блюда. Стоит учитывать, что суточная доза — 1-2 грамма сухого имбирного порошка - эквивалентна примерно 10 граммам свежего растения. Это кусок корнеплода длиной 6-7 миллиметров.При этом важно обращаться внимание на индивидуальные особенности организма. Если есть сомнения, перед приемом имбиря в пищу лучше проконсультироваться со специалистом.

https://ria.ru/20201108/pokhmele-1583571327.html

https://rsport.ria.ru/20201103/produkty-1582866012.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/imbir-1582008323.html

https://ria.ru/20200915/pokhudenie-1577243848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), имбирь, продукты