Витамины круглый год: лучшие рецепты заготовки укропа на зиму

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Заготовка укропа на зиму дает возможность обогатить рацион ароматной витаминной приправой в течение всего года. Лучшие рецепты заготовки свежего укропа в банках, а также как делать консервацию другими способами в домашних условиях — в материале РИА Новости.

Заготовка укропа на зиму

Укроп входит в число самых популярных приправ в русской кухне. Характерный вкус и аромат этому растению из семейства Сельдереевых придают содержащиеся в нем эфирные масла. В его состав входят также железо, кальций, фосфор, минеральные соли, витамины A, E, D, K, H, B1, B2, B6, B12 и много аскорбиновой кислоты.

КБЖУ укропа (на 100 г):

— калорийность — 43 ккал;

калорийность — 43 ккал; — белки — 3,5 г;

белки — 3,5 г; — жиры — 1,1 г;

жиры — 1,1 г; — углеводы — 4,9 г.

Считается, что растение благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Вкусная заготовка на зиму из укропа стимулирует пищеварительные процессы, подавляет чувство голода.

Как подготовить укроп?

Для заготовки укропа на зиму не стоит брать совсем молодую зелень, еще не набравшую силу. Стоит подождать, когда растение станет темно-зеленого цвета. Укроп на зиму лучше заготавливать в первой половине лета, когда он находится на "пике формы". Когда растение выпустило зонтики и собирается цвести, время упущено — аромат и полезные свойства уже не те. Нужно иметь в виду, что покупная пряная трава заведомо проигрывает выращенной на огороде по вкусовым качествам.

При подготовке сырья следует удалить толстые стебли и хорошо промыть укроп. Затем просушить, например, на бумажном полотенце в течение 1—2 часов.

Способы заготовки

Сохранить приправу можно разными способами — заморозка, засолка, сушка, заготовка в масле. К зелени можно добавлять чеснок, лимон, соевый соус, влияющие на срок хранения и вкус. От выбранного рецепта зависят органолептические качества продукта и его полезные свойства. Нужно иметь в виду, что под действием высоких и низких температур часть витаминов и микроэлементов разрушаются. Соль и уксус также уменьшают полезные свойства приправы.

Заморозка

Заморозка считается оптимальным способом хранения. Заготовленную таким образом зелень, сохраняющую летнюю свежесть и аромат, можно класть в любые блюда. В качестве тары допустимо использовать пластиковые контейнеры, пищевую пленку, полиэтиленовые пакеты и стеклянные банки. Свежий укроп можно заморозить целиком в веточках или пучках. Но если измельчить его, это позволит сэкономить место в холодильнике.

Обычно берут для консервации нежную зелень. Но толстые стебли тоже можно использовать для заготовки укропа на зиму. Достаточно их хорошо промыть, обсушить, сложить в пакеты и отправить в морозилку. Для аромата их можно класть в суп (при готовности блюда следует их извлечь) или делать с ними зимой малосольные огурцы.

Простой способ заморозки укропа с сохранением свойств Время готовки 30 мин. Приготовление 1 Подготовить сырье — промыть и тщательно просушить. Это нужно, чтобы заготовка не смерзалась и была рассыпчатой, и чтобы в ней не образовывались кристаллики льда. 2 Мелко нарезать зелень. Некоторые измельчают ее в блендере, но тут важно не переусердствовать, чтобы не получилась кашеобразная консистенция. 3 Получившуюся массу разложить в тару. Для этого хорошо подойдут одноразовые пластиковые контейнеры. 4 Хорошо уплотнить зелень. 5 Отправить на хранение в морозилку.

Заморозка укропа в пакете Время готовки 30 мин. Приготовление 1 Промыть зелень, дать ей обсохнуть, разложив на полотенце. 2 Нарезанный укроп распределить по пакетам. Нужно надавить на них, чтобы максимально удалить воздух, и отправить в заморозку. 3 Можно сначала заморозить траву небольшими порциями в морозильнике, а затем переложить в пакет для хранения.

© Depositphotos / Faithie Заготовка укропа в формочках для льда © Depositphotos / Faithie Заготовка укропа в формочках для льда

Заморозка укропа в формочках для льда (первый способ) При таком способе заготовки на зиму пряность хорошо сохранит свой аромат. Для раскладки небольшими порциями подойдут формочки для льда или коррекс – пластмассовая прокладка с углублениями, в которые укладывают шоколадные конфеты в коробках. При заморозке можно "миксовать" укроп с петрушкой или другой зеленью. Время готовки 30 мин. Приготовление 1 Хорошо промыть укроп, просушить и разложить в емкость для приготовления ледяных кубиков. 2 Нарезать сырье. 3 Зелень утрамбовать, залить водой и поместить в морозилку. Если есть такая опция, лучше при этом переключить холодильник в режим заморозки. 4 Готовые кубики достать из емкости и сложить в пакеты.

Заморозка укропа в формочках для льда (второй способ — с маслом) Другой вариант предполагает использование сливочного масла, которое помогает приправе сохранять свежесть. Такая заготовка особенной подходит для вторых блюд, в том числе картофельного пюре. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 20 г укроп 80 г сливочное масло Приготовление 1 Удалить толстые стебли, промыть зелень и обсушить, разложив на полотенце. 2 Мелко порубить зелень ножом и выложить в формочки для льда. 3 Растопить на плите сливочное масло, залить им укроп в формочках. Дать получившейся массе остыть и убрать в морозилку.

Заморозка укропа в фольге Время готовки 30 мин. Приготовление 1 Укроп хорошо промыть, просушить и поделить на небольшие порции, каждой из которых хватит на приготовление одного блюда. 2 Завернуть в фольгу. 3 Заготовку отправить в морозильник.

Сушка

Сушить укроп можно разными способами: на свежем воздухе, в духовке, в холодильнике (выложить на плоскую тарелку тонким слоем и оставить на 2 – 3 недели), в микроволновке, в электросушилке. Важно, чтобы зелень не пожелтела — это сведет на нет ее пользу.

Самый простой, но требующий длительного времени вариант — заготовка на открытом воздухе.

Зонтики укропа сушат на открытом воздухе, как с семенами, так и без — выкладывают на горизонтальной поверхности и оставляют, например, на чердаке или в комнате на неделю.

Сушка укропа на открытом воздухе Приготовление 1 Веточки пряной травы хорошо помыть и дать им обсохнуть на полотенце. Некоторые хозяйки выращенный на своем огороде укроп не моют. Обычно зелень перед сушкой не измельчают. 2 Связанную пучками зелень поместить на воздух в тень на срок от 1 до 2 недель в зависимости от температуры воздуха. 3 Высушенный укроп сложить в бумажный пакет, картонную коробку. стеклянную банку.

Сушка укропа в микроволновке Сушка в микроволновке позволяет сэкономить время и сохранить аромат и яркий цвет при заготовке укропа на зиму. Время готовки 30 мин. Приготовление 1 Сырье промыть, дать ему обсохнуть. Нарезать зелень. 2 На плоском блюде, выложенном бумажными салфетками, тонким слоем разместить зелень. Накрыть заготовку салфетками и отправить укроп в микроволновку на 3-4 минуты при полной мощности. 3 Если зелень за это время не дошла до необходимой кондиции, добавлять время не стоит — она может подгореть. 4 Достать укроп и пересыпать на противень, дать ему окончательно подсохнуть. При комнатной температуре для этого обычно достаточно одной ночи.

© Flickr / grongar Во время выпечки не стоит часто открывать духовку - хлеб боится холода! © Flickr / grongar

Сушка укропа в духовке Время готовки 4 ч. 30 мин. Приготовление 1 Промыть зелень проточной водой. Обсушить ее, например, разложив на полотенце или клеенке. 2 Нашинковать подготовленное сырье. Если укроп молодой, можно вместе со стеблями. 3 Разложить на противень равномерно слоем не более 2 см. Накрыть чистой бумагой. 4 Поставить противень в разогретую до 40-50° духовку. Дверцу при этом нельзя полностью закрывать. Если на стенках образуется конденсат, температура слишком высокая. 5 Когда зелень уже немного подвялится, примерно через 2 часа, увеличить температуру до 60-70°. Сушить укроп на зиму нужно еще 2-2,5 часа. 6 Разложить заготовку по баночкам и накрыть крышками. Хранить тару лучше в кладовке или на антресолях в шкафу.

Засолка

Засолка укропа на зиму Ингредиенты 1000 г укроп 250 г поваренная соль (не йодированная) Приготовление 1 Промыть зелень под проточной водой, обсушить, удалить толстые стебли. 2 Измельчить сырье. Выложить в глубокую посуду. Засыпать солью, перемешать. 3 Помять укроп, чтобы он пустил сок (можно кухонной толкушкой). 4 Наполнить зеленью стерилизованные банки, утрамбовать плотно. 5 Закрыть крышкой и убрать в холодильник.

Маринование

При мариновании укроп остается зеленым и имеет приятный кисло-сладкий вкус. Приправа, приготовленная по этому рецепту, придает блюдам необычную пикантность.

Маринованный укроп на зиму Время готовки 45 мин. Ингредиенты 1000 г укроп 1 л вода 2 ст. л. соль 2 ст. л. сахар 0,250 л уксус Приготовление 1 Укроп помыть, просушить, порезать. 2 Плотно уложить заготовку в банки. 3 Для маринада вскипятить воду. Добавить уксус, сахар, соль. Залить кипящим составом зелень. 4 Стерилизовать 25-30 минут и закатать.

Консервация

Заготовка укропа с солью в банках В отличие от маринованного укропа заготовка с солью в банках не содержит сахара и уксуса, поэтому считается более полезной. При этом трава теряет яркий цвет. Приправа получается концентрированной и соленой, это нужно иметь в виду в дальнейшем при употреблении — в блюдо ее нужно класть совсем немного. Время готовки 25 мин. Ингредиенты 450 г укроп 100 г поваренная соль Приготовление 1 Помыть сырье, дать ему обсохнуть. 2 Дно простерилизованной банки засыпать солью. Выложить укроп, посыпать его солью. Далее повторить, утрамбовывая, чтобы слои занимали пространство до верха банки. Последним должен быть слой соли. 3 Плотно закрыть крышкой.

Заготовка укропа в масле Время готовки 30 мин. Ингредиенты 1000 г укроп 1 л растительное масло Приготовление 1 Укроп помыть, высушить и мелко порезать. Уложить в простерилизованные стеклянные банки. Утрамбовывать его не нужно. 2 Постепенно вливая масло, аккуратно перемешать, чтобы масло распределилось равномерно по всей банке. 3 Закрыть крышкой и поставить в холодильник.

Укропный соус с лимоном и чесноком Заготовка укропа на зиму с чесноком, лимонным соком, специями, несмотря на несложность рецепта, чем-то напоминает соус песто. Ингредиенты 500 г молодой укроп 20 г соль 10 г сахар 6 г цедра лимона 0,5 ст. л. лимонный сок 50 г чеснок 300 г растительное масло Приготовление 1 Промыть веточки молодого укропа и обсушить их, очистить чеснок, цедру лимона срезать, приготовить лимонный сок. 2 Укроп измельчить в блендере с солью, лимонным соком, сахаром, растительным маслом, чесноком, цедрой лимона. Добиться консистенции однородного пюре. 3 Разлить заготовку в сухие чистые банки, немного отступив от краев. Залить сверху растительным маслом. Слой должен быть не менее 1 см. Чтобы потом было удобно пользоваться, соус лучше разливать в небольшую тару. 4 Закрыть банки крышками.

Укропное масло Ингредиенты 500 г свежий укроп 500 г сливочное масло по вкусу сок лимона по вкусу соль Приготовление 1 Свежую зелень укропа мелко измельчить и соединить со сливочным маслом. 2 Добавить в массу немного соли и чуть-чуть лимонного сока. Тщательно перемешать. Для остроты можно добавить немного чеснока. 3 Разложить по емкостям и отправить в холодильник на хранение.

Как и сколько хранить заготовки из укропа?