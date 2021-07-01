Витамины круглый год: лучшие рецепты заготовки укропа на зиму

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Простой способ заморозки укропа с сохранением свойств
Заготовка укропа на зиму дает возможность обогатить рацион ароматной витаминной приправой в течение всего года. Лучшие рецепты заготовки свежего укропа в... РИА Новости, 01.07.2021
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PT30M
Подготовить сырье — промыть и тщательно просушить. Это нужно, чтобы заготовка не смерзалась и была рассыпчатой, и чтобы в ней не образовывались кристаллики льда.
Шаг 1
Мелко нарезать зелень. Некоторые измельчают ее в блендере, но тут важно не переусердствовать, чтобы не получилась кашеобразная консистенция.
Шаг 2
Получившуюся массу разложить в тару. Для этого хорошо подойдут одноразовые пластиковые контейнеры.
Шаг 3
Хорошо уплотнить зелень.
Шаг 4
Отправить на хранение в морозилку.
Шаг 5
рецепты, питание, продукты
Заморозка укропа в пакете
Заготовка укропа на зиму дает возможность обогатить рацион ароматной витаминной приправой в течение всего года. Лучшие рецепты заготовки свежего укропа в... РИА Новости, 01.07.2021
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Промыть зелень, дать ей обсохнуть, разложив на полотенце.
Шаг 1
Нарезанный укроп распределить по пакетам. Нужно надавить на них, чтобы максимально удалить воздух, и отправить в заморозку.
Шаг 2
Можно сначала заморозить траву небольшими порциями в морозильнике, а затем переложить в пакет для хранения.
Шаг 3
рецепты, питание, продукты
Заморозка укропа в формочках для льда (первый способ)
При таком способе заготовки на зиму пряность хорошо сохранит свой аромат. Для раскладки небольшими порциями подойдут формочки для льда или коррекс – пластмассовая прокладка с углублениями, в которые укладывают шоколадные конфеты в коробках. При заморозке можно "миксовать" укроп с петрушкой или другой зеленью.
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5
PT30M
Хорошо промыть укроп, просушить и разложить в емкость для приготовления ледяных кубиков.
Шаг 1
Нарезать сырье.
Шаг 2
Зелень утрамбовать, залить водой и поместить в морозилку. Если есть такая опция, лучше при этом переключить холодильник в режим заморозки.
Шаг 3
Готовые кубики достать из емкости и сложить в пакеты.
Шаг 4
рецепты, питание, продукты
Заморозка укропа в формочках для льда (второй способ — с маслом)
Другой вариант предполагает использование сливочного масла, которое помогает приправе сохранять свежесть. Такая заготовка особенной подходит для вторых блюд, в том числе картофельного пюре.
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5
PT30M
укроп, 20 г
сливочное масло, 80 г
Удалить толстые стебли, промыть зелень и обсушить, разложив на полотенце.
Шаг 1
Мелко порубить зелень ножом и выложить в формочки для льда.
Шаг 2
Растопить на плите сливочное масло, залить им укроп в формочках. Дать получившейся массе остыть и убрать в морозилку.
Шаг 3
рецепты, питание, продукты
Заморозка укропа в фольге
Заготовка укропа на зиму дает возможность обогатить рацион ароматной витаминной приправой в течение всего года. Лучшие рецепты заготовки свежего укропа в... РИА Новости, 01.07.2021
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Укроп хорошо промыть, просушить и поделить на небольшие порции, каждой из которых хватит на приготовление одного блюда.
Шаг 1
Завернуть в фольгу.
Шаг 2
Заготовку отправить в морозильник.
Шаг 3
рецепты, питание, продукты
Сушка укропа на открытом воздухе
Заготовка укропа на зиму дает возможность обогатить рацион ароматной витаминной приправой в течение всего года. Лучшие рецепты заготовки свежего укропа в... РИА Новости, 01.07.2021
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Веточки пряной травы хорошо помыть и дать им обсохнуть на полотенце. Некоторые хозяйки выращенный на своем огороде укроп не моют. Обычно зелень перед сушкой не измельчают.
Шаг 1
Связанную пучками зелень поместить на воздух в тень на срок от 1 до 2 недель в зависимости от температуры воздуха.
Шаг 2
Высушенный укроп сложить в бумажный пакет, картонную коробку. стеклянную банку.
Шаг 3
рецепты, питание, продукты
Сушка укропа в микроволновке
Сушка в микроволновке позволяет сэкономить время и сохранить аромат и яркий цвет при заготовке укропа на зиму.
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Сырье промыть, дать ему обсохнуть. Нарезать зелень.
Шаг 1
На плоском блюде, выложенном бумажными салфетками, тонким слоем разместить зелень. Накрыть заготовку салфетками и отправить укроп в микроволновку на 3-4 минуты при полной мощности.
Шаг 2
Если зелень за это время не дошла до необходимой кондиции, добавлять время не стоит — она может подгореть.
Шаг 3
Достать укроп и пересыпать на противень, дать ему окончательно подсохнуть. При комнатной температуре для этого обычно достаточно одной ночи.
Шаг 4
рецепты, питание, продукты
Сушка укропа в духовке
Заготовка укропа на зиму дает возможность обогатить рацион ароматной витаминной приправой в течение всего года. Лучшие рецепты заготовки свежего укропа в... РИА Новости, 01.07.2021
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Промыть зелень проточной водой. Обсушить ее, например, разложив на полотенце или клеенке.
Шаг 1
Нашинковать подготовленное сырье. Если укроп молодой, можно вместе со стеблями.
Шаг 2
Разложить на противень равномерно слоем не более 2 см. Накрыть чистой бумагой.
Шаг 3
Поставить противень в разогретую до 40-50° духовку. Дверцу при этом нельзя полностью закрывать. Если на стенках образуется конденсат, температура слишком высокая.
Шаг 4
Когда зелень уже немного подвялится, примерно через 2 часа, увеличить температуру до 60-70°. Сушить укроп на зиму нужно еще 2-2,5 часа.
Шаг 5
Разложить заготовку по баночкам и накрыть крышками. Хранить тару лучше в кладовке или на антресолях в шкафу.
Шаг 6
рецепты, питание, продукты
Засолка укропа на зиму
Заготовка укропа на зиму дает возможность обогатить рацион ароматной витаминной приправой в течение всего года. Лучшие рецепты заготовки свежего укропа в... РИА Новости, 01.07.2021
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укроп , 1000 г
поваренная соль (не йодированная), 250 г
Промыть зелень под проточной водой, обсушить, удалить толстые стебли.
Шаг 1
Измельчить сырье. Выложить в глубокую посуду. Засыпать солью, перемешать.
Шаг 2
Помять укроп, чтобы он пустил сок (можно кухонной толкушкой).
Шаг 3
Наполнить зеленью стерилизованные банки, утрамбовать плотно.
Шаг 4
Закрыть крышкой и убрать в холодильник.
Шаг 5
рецепты, питание, продукты
Маринованный укроп на зиму
Заготовка укропа на зиму дает возможность обогатить рацион ароматной витаминной приправой в течение всего года. Лучшие рецепты заготовки свежего укропа в... РИА Новости, 01.07.2021
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укроп, 1000 г
вода , 1 л
соль, 2 ст. л.
сахар, 2 ст. л.
уксус, 0,250 л
Укроп помыть, просушить, порезать.
Шаг 1
Плотно уложить заготовку в банки.
Шаг 2
Для маринада вскипятить воду. Добавить уксус, сахар, соль. Залить кипящим составом зелень.
Шаг 3
Стерилизовать 25-30 минут и закатать.
Шаг 4
рецепты, питание, продукты
Заготовка укропа с солью в банках
В отличие от маринованного укропа заготовка с солью в банках не содержит сахара и уксуса, поэтому считается более полезной. При этом трава теряет яркий цвет. Приправа получается концентрированной и соленой, это нужно иметь в виду в дальнейшем при употреблении — в блюдо ее нужно класть совсем немного.
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укроп, 450 г
поваренная соль, 100 г
Помыть сырье, дать ему обсохнуть.
Шаг 1
Дно простерилизованной банки засыпать солью. Выложить укроп, посыпать его солью. Далее повторить, утрамбовывая, чтобы слои занимали пространство до верха банки. Последним должен быть слой соли.
Шаг 2
Плотно закрыть крышкой.
Шаг 3
рецепты, питание, продукты
Заготовка укропа в масле
Заготовка укропа на зиму дает возможность обогатить рацион ароматной витаминной приправой в течение всего года. Лучшие рецепты заготовки свежего укропа в... РИА Новости, 01.07.2021
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укроп, 1000 г
растительное масло, 1 л
Укроп помыть, высушить и мелко порезать. Уложить в простерилизованные стеклянные банки. Утрамбовывать его не нужно.
Шаг 1
Постепенно вливая масло, аккуратно перемешать, чтобы масло распределилось равномерно по всей банке.
Шаг 2
Закрыть крышкой и поставить в холодильник.
Шаг 3
рецепты, питание, продукты
Укропный соус с лимоном и чесноком
Заготовка укропа на зиму с чесноком, лимонным соком, специями, несмотря на несложность рецепта, чем-то напоминает соус песто.
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молодой укроп, 500 г
соль, 20 г
сахар, 10 г
цедра лимона, 6 г
лимонный сок, 0,5 ст. л.
чеснок, 50 г
растительное масло, 300 г
Промыть веточки молодого укропа и обсушить их, очистить чеснок, цедру лимона срезать, приготовить лимонный сок.
Шаг 1
Укроп измельчить в блендере с солью, лимонным соком, сахаром, растительным маслом, чесноком, цедрой лимона. Добиться консистенции однородного пюре.
Шаг 2
Разлить заготовку в сухие чистые банки, немного отступив от краев. Залить сверху растительным маслом. Слой должен быть не менее 1 см. Чтобы потом было удобно пользоваться, соус лучше разливать в небольшую тару.
Шаг 3
Закрыть банки крышками.
Шаг 4
рецепты, питание, продукты
Укропное масло
Заготовка укропа на зиму дает возможность обогатить рацион ароматной витаминной приправой в течение всего года. Лучшие рецепты заготовки свежего укропа в... РИА Новости, 01.07.2021
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свежий укроп, 500 г
сливочное масло, 500 г
сок лимона
соль
Свежую зелень укропа мелко измельчить и соединить со сливочным маслом.
Шаг 1
Добавить в массу немного соли и чуть-чуть лимонного сока. Тщательно перемешать. Для остроты можно добавить немного чеснока.
Шаг 2
Разложить по емкостям и отправить в холодильник на хранение.
Шаг 3
рецепты, питание, продукты

Витамины круглый год: лучшие рецепты заготовки укропа на зиму

21:07 01.07.2021
 
© Depositphotos / BestPhotoStudioДевушка с укропом
Девушка с укропом - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / BestPhotoStudio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Заготовка укропа на зиму дает возможность обогатить рацион ароматной витаминной приправой в течение всего года. Лучшие рецепты заготовки свежего укропа в банках, а также как делать консервацию другими способами в домашних условиях — в материале РИА Новости.

Заготовка укропа на зиму

Укроп входит в число самых популярных приправ в русской кухне. Характерный вкус и аромат этому растению из семейства Сельдереевых придают содержащиеся в нем эфирные масла. В его состав входят также железо, кальций, фосфор, минеральные соли, витамины A, E, D, K, H, B1, B2, B6, B12 и много аскорбиновой кислоты.
КБЖУ укропа (на 100 г):
  • калорийность — 43 ккал;
  • белки — 3,5 г;
  • жиры — 1,1 г;
  • углеводы — 4,9 г.
Считается, что растение благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Вкусная заготовка на зиму из укропа стимулирует пищеварительные процессы, подавляет чувство голода.
© Фото : pexels/cottonbroДевушка собирает укроп
Девушка собирает укроп - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : pexels/cottonbro
Девушка собирает укроп

Как подготовить укроп?

Для заготовки укропа на зиму не стоит брать совсем молодую зелень, еще не набравшую силу. Стоит подождать, когда растение станет темно-зеленого цвета. Укроп на зиму лучше заготавливать в первой половине лета, когда он находится на "пике формы". Когда растение выпустило зонтики и собирается цвести, время упущено — аромат и полезные свойства уже не те. Нужно иметь в виду, что покупная пряная трава заведомо проигрывает выращенной на огороде по вкусовым качествам.
При подготовке сырья следует удалить толстые стебли и хорошо промыть укроп. Затем просушить, например, на бумажном полотенце в течение 1—2 часов.

Способы заготовки

Сохранить приправу можно разными способами — заморозка, засолка, сушка, заготовка в масле. К зелени можно добавлять чеснок, лимон, соевый соус, влияющие на срок хранения и вкус. От выбранного рецепта зависят органолептические качества продукта и его полезные свойства. Нужно иметь в виду, что под действием высоких и низких температур часть витаминов и микроэлементов разрушаются. Соль и уксус также уменьшают полезные свойства приправы.
© Depositphotos / anaumenkoУкроп
Укроп - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / anaumenko
Укроп

Заморозка

Заморозка считается оптимальным способом хранения. Заготовленную таким образом зелень, сохраняющую летнюю свежесть и аромат, можно класть в любые блюда. В качестве тары допустимо использовать пластиковые контейнеры, пищевую пленку, полиэтиленовые пакеты и стеклянные банки. Свежий укроп можно заморозить целиком в веточках или пучках. Но если измельчить его, это позволит сэкономить место в холодильнике.
Обычно берут для консервации нежную зелень. Но толстые стебли тоже можно использовать для заготовки укропа на зиму. Достаточно их хорошо промыть, обсушить, сложить в пакеты и отправить в морозилку. Для аромата их можно класть в суп (при готовности блюда следует их извлечь) или делать с ними зимой малосольные огурцы.
Петрушка и укроп на кухонном столе - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа 2020, 15:08
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Простой способ заморозки укропа с сохранением свойств
Время готовки
30 мин.
Приготовление
1
Подготовить сырье — промыть и тщательно просушить. Это нужно, чтобы заготовка не смерзалась и была рассыпчатой, и чтобы в ней не образовывались кристаллики льда.
2
Мелко нарезать зелень. Некоторые измельчают ее в блендере, но тут важно не переусердствовать, чтобы не получилась кашеобразная консистенция.
3
Получившуюся массу разложить в тару. Для этого хорошо подойдут одноразовые пластиковые контейнеры.
4
Хорошо уплотнить зелень.
5
Отправить на хранение в морозилку.
© Depositphotos / tycoonУкроп
Укроп - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / tycoon
Укроп
Заморозка укропа в пакете
Время готовки
30 мин.
Приготовление
1
Промыть зелень, дать ей обсохнуть, разложив на полотенце.
2
Нарезанный укроп распределить по пакетам. Нужно надавить на них, чтобы максимально удалить воздух, и отправить в заморозку.
3
Можно сначала заморозить траву небольшими порциями в морозильнике, а затем переложить в пакет для хранения.
© Depositphotos / FaithieЗаготовка укропа в формочках для льда
Заготовка укропа в формочках для льда - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / Faithie
Заготовка укропа в формочках для льда
Заморозка укропа в формочках для льда (первый способ)
При таком способе заготовки на зиму пряность хорошо сохранит свой аромат. Для раскладки небольшими порциями подойдут формочки для льда или коррекс – пластмассовая прокладка с углублениями, в которые укладывают шоколадные конфеты в коробках. При заморозке можно "миксовать" укроп с петрушкой или другой зеленью.
Время готовки
30 мин.
Приготовление
1
Хорошо промыть укроп, просушить и разложить в емкость для приготовления ледяных кубиков.
2
Нарезать сырье.
3
Зелень утрамбовать, залить водой и поместить в морозилку. Если есть такая опция, лучше при этом переключить холодильник в режим заморозки.
4
Готовые кубики достать из емкости и сложить в пакеты.
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Заморозка укропа в формочках для льда (второй способ — с маслом)
Другой вариант предполагает использование сливочного масла, которое помогает приправе сохранять свежесть. Такая заготовка особенной подходит для вторых блюд, в том числе картофельного пюре.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
20 г
укроп
80 г
сливочное масло
Приготовление
1
Удалить толстые стебли, промыть зелень и обсушить, разложив на полотенце.
2
Мелко порубить зелень ножом и выложить в формочки для льда.
3
Растопить на плите сливочное масло, залить им укроп в формочках. Дать получившейся массе остыть и убрать в морозилку.
© Depositphotos / qwartmЗамороженный укроп
Замороженный укроп - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / qwartm
Замороженный укроп
Заморозка укропа в фольге
Время готовки
30 мин.
Приготовление
1
Укроп хорошо промыть, просушить и поделить на небольшие порции, каждой из которых хватит на приготовление одного блюда.
2
Завернуть в фольгу.
3
Заготовку отправить в морозильник.
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Сушка

Сушить укроп можно разными способами: на свежем воздухе, в духовке, в холодильнике (выложить на плоскую тарелку тонким слоем и оставить на 2 – 3 недели), в микроволновке, в электросушилке. Важно, чтобы зелень не пожелтела — это сведет на нет ее пользу.
Самый простой, но требующий длительного времени вариант — заготовка на открытом воздухе.
Зонтики укропа сушат на открытом воздухе, как с семенами, так и без — выкладывают на горизонтальной поверхности и оставляют, например, на чердаке или в комнате на неделю.
© Depositphotos / tycoonУкроп
Укроп - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / tycoon
Укроп
Сушка укропа на открытом воздухе
Приготовление
1
Веточки пряной травы хорошо помыть и дать им обсохнуть на полотенце. Некоторые хозяйки выращенный на своем огороде укроп не моют. Обычно зелень перед сушкой не измельчают.
2
Связанную пучками зелень поместить на воздух в тень на срок от 1 до 2 недель в зависимости от температуры воздуха.
3
Высушенный укроп сложить в бумажный пакет, картонную коробку. стеклянную банку.
© Fotolia / vvoeМикроволновая печь
Микроволновая печь - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Fotolia / vvoe
Микроволновая печь
Сушка укропа в микроволновке
Сушка в микроволновке позволяет сэкономить время и сохранить аромат и яркий цвет при заготовке укропа на зиму.
Время готовки
30 мин.
Приготовление
1
Сырье промыть, дать ему обсохнуть. Нарезать зелень.
2
На плоском блюде, выложенном бумажными салфетками, тонким слоем разместить зелень. Накрыть заготовку салфетками и отправить укроп в микроволновку на 3-4 минуты при полной мощности.
3
Если зелень за это время не дошла до необходимой кондиции, добавлять время не стоит — она может подгореть.
4
Достать укроп и пересыпать на противень, дать ему окончательно подсохнуть. При комнатной температуре для этого обычно достаточно одной ночи.
© Flickr / grongarВо время выпечки не стоит часто открывать духовку - хлеб боится холода!
Во время выпечки не стоит часто открывать духовку - хлеб боится холода! - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Flickr / grongar
Сушка укропа в духовке
Время готовки
4 ч. 30 мин.
Приготовление
1
Промыть зелень проточной водой. Обсушить ее, например, разложив на полотенце или клеенке.
2
Нашинковать подготовленное сырье. Если укроп молодой, можно вместе со стеблями.
3
Разложить на противень равномерно слоем не более 2 см. Накрыть чистой бумагой.
4
Поставить противень в разогретую до 40-50° духовку. Дверцу при этом нельзя полностью закрывать. Если на стенках образуется конденсат, температура слишком высокая.
5
Когда зелень уже немного подвялится, примерно через 2 часа, увеличить температуру до 60-70°. Сушить укроп на зиму нужно еще 2-2,5 часа.
6
Разложить заготовку по баночкам и накрыть крышками. Хранить тару лучше в кладовке или на антресолях в шкафу.
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Борьба с урожаем: как украсить интерьер домашними консервамиЕсли лето удалось, то осенью перед садоводами встает непростая задача: куда же девать весь этот урожай? Сайт "РИА Недвижимость" изучил соцсети и нашел самые креативные варианты заготовок на зиму, которые не только вкусные, но еще и очень красивые и способны стать настоящим элементом домашнего декора.

Засолка

Засолка укропа на зиму
Ингредиенты
1000 г
укроп
250 г
поваренная соль (не йодированная)
Приготовление
1
Промыть зелень под проточной водой, обсушить, удалить толстые стебли.
2
Измельчить сырье. Выложить в глубокую посуду. Засыпать солью, перемешать.
3
Помять укроп, чтобы он пустил сок (можно кухонной толкушкой).
4
Наполнить зеленью стерилизованные банки, утрамбовать плотно.
5
Закрыть крышкой и убрать в холодильник.
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Маринование

При мариновании укроп остается зеленым и имеет приятный кисло-сладкий вкус. Приправа, приготовленная по этому рецепту, придает блюдам необычную пикантность.
Маринованный укроп на зиму
Время готовки
45 мин.
Ингредиенты
1000 г
укроп
1 л
вода
2 ст. л.
соль
2 ст. л.
сахар
0,250 л
уксус
Приготовление
1
Укроп помыть, просушить, порезать.
2
Плотно уложить заготовку в банки.
3
Для маринада вскипятить воду. Добавить уксус, сахар, соль. Залить кипящим составом зелень.
4
Стерилизовать 25-30 минут и закатать.
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Консервация

Заготовка укропа с солью в банках
В отличие от маринованного укропа заготовка с солью в банках не содержит сахара и уксуса, поэтому считается более полезной. При этом трава теряет яркий цвет. Приправа получается концентрированной и соленой, это нужно иметь в виду в дальнейшем при употреблении — в блюдо ее нужно класть совсем немного.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
450 г
укроп
100 г
поваренная соль
Приготовление
1
Помыть сырье, дать ему обсохнуть.
2
Дно простерилизованной банки засыпать солью. Выложить укроп, посыпать его солью. Далее повторить, утрамбовывая, чтобы слои занимали пространство до верха банки. Последним должен быть слой соли.
3
Плотно закрыть крышкой.
© Depositphotos / tycoonСушеный укроп
Сушеный укроп - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / tycoon
Сушеный укроп
Заготовка укропа в масле
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
1000 г
укроп
1 л
растительное масло
Приготовление
1
Укроп помыть, высушить и мелко порезать. Уложить в простерилизованные стеклянные банки. Утрамбовывать его не нужно.
2
Постепенно вливая масло, аккуратно перемешать, чтобы масло распределилось равномерно по всей банке.
3
Закрыть крышкой и поставить в холодильник.
© Depositphotos / LiliGraphieСоус дзадзики
Соус дзадзики - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Depositphotos / LiliGraphie
Укропный соус с лимоном и чесноком
Заготовка укропа на зиму с чесноком, лимонным соком, специями, несмотря на несложность рецепта, чем-то напоминает соус песто.
Ингредиенты
500 г
молодой укроп
20 г
соль
10 г
сахар
6 г
цедра лимона
0,5 ст. л.
лимонный сок
50 г
чеснок
300 г
растительное масло
Приготовление
1
Промыть веточки молодого укропа и обсушить их, очистить чеснок, цедру лимона срезать, приготовить лимонный сок.
2
Укроп измельчить в блендере с солью, лимонным соком, сахаром, растительным маслом, чесноком, цедрой лимона. Добиться консистенции однородного пюре.
3
Разлить заготовку в сухие чистые банки, немного отступив от краев. Залить сверху растительным маслом. Слой должен быть не менее 1 см. Чтобы потом было удобно пользоваться, соус лучше разливать в небольшую тару.
4
Закрыть банки крышками.
CC BY 3.0 / Biswarup Ganguly / Горчичное масло
Горчичное масло - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
CC BY 3.0 / Biswarup Ganguly /
Укропное масло
Ингредиенты
500 г
свежий укроп
500 г
сливочное масло
по вкусу
сок лимона
по вкусу
соль
Приготовление
1
Свежую зелень укропа мелко измельчить и соединить со сливочным маслом.
2
Добавить в массу немного соли и чуть-чуть лимонного сока. Тщательно перемешать. Для остроты можно добавить немного чеснока.
3
Разложить по емкостям и отправить в холодильник на хранение.
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Как и сколько хранить заготовки из укропа?

В замороженном виде укроп можно хранить в холодильнике 6-8 месяцев. Это время он сохраняет все свои полезные качества. Сушеный в темном прохладном месте не потеряет вкуса и аромата в течение года.
 
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