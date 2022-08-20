“Тещин язык” и по-корейски: лучшие рецепты кабачков на зиму

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Многие хозяйки занимаются заготовкой кабачков на зиму, есть много вкусных и простых рецептов консервации, которые сделают разнообразным и необычным стол к любому празднику. Как сохранить летний овощ надолго: приготовление соленых, маринованных, жареных кабачков, как сделать так, чтобы их вкус был похож на грибной или ананасовый, пошаговые рецепты, - в материале РИА Новости.

Заготовка кабачков на зиму

Кабачок - это "родственник" тыквы, растение попало в Европу в XVI веке из Америки, но сначала использовалось в качестве декоративного из-за больших ярко-желтых соцветий. Среди кулинаров оно не пользовалось спросом, так как плоды не имели выраженного вкуса и аромата, но в XIX веке в Италии стали употреблять в пищу кабачки, собранные через несколько дней после цветения. Эти маленькие плоды стали называть цуккини (от итальянского "zucca" - дыня), блюда из них быстро распространились по миру. Сейчас кабачки выращивают повсеместно и они пользуются популярностью из-за своей неприхотливости и высокой урожайности.

Кабачки можно готовить различными способами: запекать, жарить, тушить, варить, консервировать. Из них делают икру, запеканки, суфле, фаршируют, добавляют в супы и каши. Овощ содержит в своем составе много воды, клетчатку, витамины и минералы, хорошо подходит для диетического питания. Кроме зрелых и молодых кабачков в пищу используют и соцветия растения. Например, мексиканские повара обжаривают их во фритюре, добавляют в первые блюда, пиццу, салаты.

В России этот овощ также популярен, нет практически ни одного дачника, который бы не выращивал на своем садовом участке кабачки. Собрав урожай, многие задаются вопросом, как сохранить его на зиму. Существует множество рецептов домашних заготовок из кабачков.

Как подготовить кабачки

Для консервирования на зиму обычно берут молодые плоды с еще не созревшими семенами или овощи средней зрелости, у спелых кабачков необходимо удалять мякоть с семенами.

Кабачки нужно хорошо промыть, убрать плодоножку, порезать дольками, кружочками или кубиками. В некоторых рецептах кулинары советуют не только удалить семена, но и очистить овощи от кожуры.

"При необходимости для удаления горечи можно нарезанные кружочки погрузить на пять минут в 12-процентный раствор пищевой соли (880 г воды и 120 г соли), ее содержание должно быть 0,8-1,0 %", - советует Давид Арутюнов, представитель компании по производству натуральных и полезных продуктов питания te Gusto.

Вкусные и простые рецепты кабачков на зиму

Консервировать кабачки так же легко, как и огурцы, эти овощи перерабатывают и хранят почти одинаково. Для зимнего хранения их замораживают, солят, маринуют, делают салаты и кабачковую икру.

Заморозка в морозилке Заморозка - самый простой и удобный способ хранения овощей. Такие кабачки можно использовать для приготовления любых блюд, они сохраняются почти в неизменном виде и мало отличаются от свежих. Категория Гарнир Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 1 кг Кабачки Приготовление 1 Вымыть, обсушить, нарезать кубиками или кружочками. У старых овощей удалить семена и кожуру. 2 Положить нарезанные овощи в сито и опустить в кипящую воду на 1-2 минуты. Это не обязательно, но после такой процедуры кабачки лучше сохраняют вкус и плотность. 3 Остудить в холодной воде и разложить на полотенце до полного высыхания. 4 Расфасовать по пластиковым пакетам или контейнерам, плотно закрыть, удалив воздух из пакета, и поместить в морозилку.

Маринованные со стерилизацией Один из классических способов консервации кабачков - маринование. Для более длительного хранения банки стерилизуют над паром. Ингредиенты на пять литровых банок. Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 3 кг Кабачки молодые 10 шт. Зубчики чеснока 15 шт. Перец черный горошек 10 шт. Лавровый лист по вкусу Укроп зонтики по вкусу Хрен лист и корень 2 л Вода 100 г Соль 100 г Сахар 200 мл Уксус Приготовление 1 Хорошо промыть банки с содой, высушить. 2 Кабачки помыть, отрезать плодоножку, нарезать кружочками толщиной 1,5-2 см. 3 Зелень помыть, зубчики чеснока очистить. 4 В готовые банки уложить два лавровых листа, три горошины черного перца, два зубчика чеснока, укроп и хрен по вкусу. 5 Плотно уложить кабачки, оставив небольшое пространство у горлышка. 6 Приготовить рассол: в горячую воду добавить соль, сахар, довести до кипения. 7 Залить банки с кабачками рассолом, оставив 2 см у горлышка свободными, поставить банки в кастрюлю с водой так, чтобы она доходила до "плечиков", стерилизовать на медленном огне 10-15 минут. 8 Добавить уксус, долить рассола до краев горлышка, закатать крышками, поставить в перевернутом виде и укутать полотенцем до полного остывания.

Хрустящие без стерилизации Если нет желания и времени на долгий процесс стерилизации, можно законсервировать кабачки иначе. Они получатся такими же вкусными и простоят долго, если соблюсти все требования, указанные в рецепте. Ингредиенты на две литровых банки. Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 1 кг Кабачки молодые 1 шт. Перец чили 4 шт. Укроп стебли 2 шт. Хрен листья 2 шт. Малина листья 8 шт. Зубчики чеснока 5 г Зерна горчицы 10 шт. Черный перец горошек 4 шт. Лавровый лист 14 г Соль 25 г Сахар 72 мл Уксус 9% Приготовление 1 Молодые кабачки вымыть и нарезать кружочками толщиной 1-1,5 см. 2 Банки хорошо промыть с содой, просушить, положить на дно лист хрена, малины, два стебля укропа, четыре зубчика чеснока. 3 Перец чили нарезать колечками, плотно заполнить банки кабачками, добавить 2-3 колечка перца в каждую. 4 Вскипятить воду в кастрюле, залить в банки с кабачками по горлышко и оставить на 5-7 минут, после этого слить воду обратно в кастрюлю и залить новую, только что закипевшую. 5 Приготовить маринад: в кастрюлю с водой, которая была слита из банок, добавить соль, сахар, перец горошком, лавровый лист, зерна горчицы, поставить на огонь и дать прокипеть две минуты. Выключить плиту и влить в маринад необходимое количество уксуса. 6 Из банок с кабачками слить воду и залить готовым маринадом, сразу же закатать крышкой. 7 Перевернуть банки, укутать одеялом и дать остыть. После полного остывания убрать на хранение.

Консервированные кабачки Законсервировать кабачки можно не только в чистом виде, но и с добавлением различных ингредиентов. Необычно на столе будут смотреться кабачки с рисом. Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 200 г Рис 600 г Лук репчатый 600 г Морковь 600 г Болгарский перец 2,5 кг Кабачки 1 кг Помидоры 180 мл Растительное масло 50 г Соль 40 г Сахар 54 мл Уксус 9% по вкусу Специи Приготовление 1 Рис промыть и проварить в кипящей воде 5 минут. 2 Лук измельчить, обжарить на сковороде до золотистого оттенка, добавить к нему натертую на крупной терке морковь, через 10 минут присоединить к овощам болгарский перец, нарезанный кубиками, и измельченные помидоры. Добавить соль, сахар, тушить 5 минут. 3 Положить в овощи рис, кабачки кубиками, уксус, специи, тушить в течение 15 минут. 4 Банки хорошо помыть, просушить, уложить в них получившийся салат, простерилизовать и закатать крышками. 5 Перевернуть банки, укрыть одеялом до полного остывания, убрать на хранение.

В соусе Простой и быстрый рецепт для домашних заготовок. Кабачки получаются хрустящими и ароматными, лучше использовать молодые, с неразвившимися семечками. Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 2,5 кг Кабачки 0,5 л Томатный соус 1 шт. Чеснок по вкусу Черный перец горошком 200 г Сахар 200 мл Масло растительное 100 мл Уксус по вкусу Соль Приготовление 1 Промыть банки с водой и содой, простерилизовать в духовке, микроволновой печи или на пару. Прокипятить крышки. 2 Помыть кабачки и просушить. Если плоды молодые, можно не очищать их от кожуры и семечек. Нарезать кубиками. 3 В кастрюлю вылить томатный соус, туда же добавить мелко нарезанный чеснок, растительное масло, перец и соль. 4 Довести соус до кипения, положить кабачки, добавить уксус, тщательно перемешать и варить 30 минут. 5 Разложить готовый продукт по банкам, закатать крышками, укутать одеялом до полного остывания, убрать в прохладное место.

Закрутка Если хочется чего-то необычного, можно сделать закрутку из кабачков в ананасовом соке, по вкусу они будут неотличимы от консервированных ананасов. Ингредиенты на пять пол-литровых банок. Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 3 кг Кабачки 200 г Сахар 1 л Сок ананаса 5 г Лимонная кислота Приготовление 1 Банки промыть и простерилизовать, крышки прокипятить. 2 Кабачки помыть, очистить от кожицы и семян, порезать кубиками, выложить в кастрюлю. 3 Добавить сахар, лимонную кислоту, довести до кипения, варить на среднем огне 15 минут. 4 Разложить по банкам, залить соком, закатать. Укутать одеялом до полного остывания, убрать на хранение.

Засолка Для того чтобы получить вкусные соленые кабачки, нужно соблюсти несколько правил: - для засолки лучше всего подходят молодые овощи размером не больше 15 см; - соль должна быть крупного помола без добавления йода. Засоленные овощи можно хранить как консервированными в банках, так и в баке под гнетом в прохладном месте. Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 2 кг Кабачки или цуккини 2 л Вода 150 г Соль каменная 2 шт. Чеснок головка 1 шт. Острый перец по вкусу Укроп по вкусу Петрушка 1 шт. Хрен корень 1 шт. Хрен лист Приготовление 1 Кабачки помыть, удалить плодоножку, нарезать кружочками толщиной не более 1,5 см. 2 Уложить на дно кастрюли зубчики чеснока, острый перец, хрен, зелень, сверху заполнить кабачками. 3 В воде размешать соль, залить получившимся рассолом кабачки, прикрыть крышкой с гнетом и оставить при комнатной температуре на 8-9 дней. 4 Разложить по банкам, залить рассолом и закрыть капроновыми крышками, поместив в холодильник.

© Фото : Pixabay Обжарка кабачков © Фото : Pixabay Обжарка кабачков

Икра Эту закуску можно намазывать на хлеб, добавлять к гарниру или просто есть ложками. Классический рецепт кабачковой икры с томатной пастой. Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 2 шт. Кабачки среднего размера 2 шт. Морковь 2 шт. Лук 3 шт. Зубчики чеснока 45 мл Растительное масло 100 мл Томатная паста 15 мл Уксус 9% по вкусу Соль по вкусу Перец черный молотый Приготовление 1 Нарезать лук кубиками, морковь потереть на крупной терке, обжарить в сковороде до золотистого оттенка. 2 Отдельно слегка обжарить кабачки, нарезанные кубиками. 3 Объединить овощи, добавить немного воды и тушить на медленном огне в течение часа, подливая воду и помешивая, чтобы кабачки не пригорели. 4 За 15 минут до готовности добавить измельченный чеснок, специи, томатную пасту, уксус, потом все измельчить блендером. 5 Довести полученную смесь до кипения и разлить по стерилизованным заранее банкам, укупорить крышками.

Давид Арутюнов советует брать для приготовления икры молодые кабачки с несозревшими семенами, морковь и чеснок - зрелые, без повреждений, лук репчатый должен быть диаметром не менее 30 мм, томатная паста 30% концентрации или 12-процентное томатное пюре.

По-корейски Для любителей острых блюд подойдет салат из кабачков по-корейски. Эта пикантная закуска будет украшением стола. Ингредиенты на три банки по 0,5 л. Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 40 мин. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 1 кг Кабачки 1 шт. Морковь 2 шт. Болгарский перец 1 шт. Лук 4 шт. Зубчики чеснока 1 шт. Укроп пучок 7 г Приправа для корейской моркови 60 г Сахар 7 г Соль 80 мл Уксус 9% 60 мл Растительное масло Приготовление 1 Кабачки и морковь натереть на терке для корейской моркови, болгарский перец, лук, укроп и чеснок измельчить. 2 Выложить овощи в таз, добавить приправу, соль, масло, сахар и уксус, перемешать. Закрыть крышкой и дать постоять два часа. 3 3. Наполнить салатом банки, простерилизовать их в кастрюле с водой на медленном огне, укупорить крышками, перевернуть и накрыть одеялом. Дать постоять до полного остывания, убрать на хранение.

“Тещин язык” Эта холодная закуска из овощей делается быстро и просто. В ее составе могут быть как кабачки, так и баклажаны, но обязательно присутствует острый перец. Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 3 кг Кабачки 3 кг Помидоры 5 шт. Болгарский перец (лучше красный) 4 шт. Зубчики чеснока 2 шт. Острый перец 250 мл Растительное масло 100 мл Уксус 30 г Сахар 35 г Соль Приготовление 1 Помидоры и болгарский перец нарезать кусочками и перемолоть в блендере до состояния кашицы. Перелить в кастрюлю и довести до кипения. 2 Кабачки очистить и нарезать ломтиками в виде язычков, чеснок измельчить, острый перец порезать колечками. 3 В кипящий томат добавить кабачки, соль, сахар, масло, варить в течение получаса. 4 Добавить чеснок, острый перец, проварить еще 5 минут. Налить необходимое количество уксуса, довести до кипения и снять с плиты. 5 Массу выложить в простерилизованные банки, укупорить крышками, убрать на хранение.

С томатной пастой Кабачки в томатной пасте очень хорошо сочетаются с блюдами из риса, мясом, птицей и рыбой. Они могут быть как в качестве салата, так и самостоятельным гарниром. Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 400 г Кабачки 45 г Паста томатная 600 мл Вода 2 шт. Зубчики чеснока 5 г Сахар 5 г Соль 15 мл Растительное масло 15 мл Уксус Приготовление 1 Кабачки нарезать дольками. 2 Томатную пасту разбавить теплой водой, добавить в нее масло растительное, соль, сахар, кабачки и варить на медленном огне 50 минут. 3 Добавить мелко нарезанный чеснок и уксус, проварить еще 30 секунд и разлить по стерилизованным банкам, закрутить крышками. 4 Поставить банки дном вверх, укутать одеялом, дать остыть и убрать на хранение.

С морковью Салат из кабачков с морковью может стать дополнением как к домашней трапезе, так и к праздничному столу. Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 350 г Кабачок 150 г Морковь 150 г Лук репчатый 3 шт. Чеснок зубчик 10 г Соль 5 г Уксус по вкусу Черный молотый перец 35 г Масло растительное Приготовление 1 Кабачок очистить от кожицы и семян, натереть вместе с морковью на крупной терке, лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить. 2 Смешать овощи, добавить соль, черный перец, уксус, растительное масло. 3 Залить полученную смесь кипятком, перемешать и разложить по стерилизованным банкам, закатать крышкой, перевернуть и накрыть одеялом до остывания.

© Pixabay Кабачок © Pixabay Кабачок

Жареные О том, что жареные кабачки можно закрывать в банки на зиму, знают не многие. Однако это блюдо прекрасно хранится законсервированным и радует зимой летним вкусом. Категория Гарнир Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 1 кг Кабачки 4 шт. Зубчик чеснока 40 г Масло растительное 5 г Соль 4 шт. Лавровый лист 8 шт. Черный перец горошком 25 мл Уксус по вкусу Укроп по вкусу Петрушка Приготовление 1 Промыть и просушить овощи, кабачки нарезать кружочками в 1,5 см, зелень крупно порубить, чеснок нарезать дольками. 2 Обжарить кабачки до золотистой корочки. 3 Банки наполнить жареными кабачками вперемешку с чесноком и зеленью, лавровым листом, перцем горошком, добавить уксус. 4 Поставить в кастрюлю с водой и простерилизовать на среднем огне 20 минут, после этого закатать крышками, перевернуть, укутать и оставить до остывания.

"Как грибы" В этом варианте приготовления кабачки имеют вкус грибов и подходят к блюдам из картошки и мяса. Можно удивить гостей, подав такую закуску на стол. Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 1 ч. 20 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 2 кг Кабачки молодые 30 г Чеснок 1 шт. Пучок укропа 50 г Соль 125 г Сахар 125 мл Уксус 8 шт. Перец горошком 3 шт. Гвоздика Приготовление 1 Нарезать кабачки тонкими полукольцами 0,5 см в толщину, укроп и чеснок порубить мелко, смешать с кабачками. 2 Периодически перемешивать кабачки, поднимая специи со дна. 3 Разложить смесь по стерилизованным банкам, утрамбовать, долить маринад. 4 Наполнить кастрюлю водой, поставить банки, стерилизовать в течение 15 минут. 5 Закатать крышками, перевернуть и укутать, оставить до остывания.

Лечо из кабачков Лечо в своем составе имеет помидоры и болгарский перец, но вариант закуски с кабачками не менее вкусен. Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 1,5 кг Перец болгарский 1,5 кг Кабачки 2 кг Помидоры 30 г Соль 100 г Сахар 230 мл Масло растительное 120 мл Уксус Приготовление 1 Кабачки очистить от кожицы, удалить семена, нарезать кубиками. 2 Помидоры и болгарский перец нарезать дольками, томаты измельчить в блендере. 3 Томатную массу поставить на огонь и дать закипеть, потом добавить в нее кабачки и сладкий перец, соль, сахар, растительное масло, варить, помешивая, на слабом огне 15 минут. После этого добавить уксус, дать закипеть и снять с плиты. 4 Разлить массу по стерилизованным банкам и укупорить крышками, дать остыть.

С чесноком и зеленью Любители кабачков могут попробовать приготовить простой салат из этого овоща с добавлением чеснока и зелени, которые придадут пикантный острый вкус и пряный аромат консервации. Категория Закуска Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 1,5 кг Кабачки 3 шт. Головка чеснока 1 шт. Пучок зелени 125 мл Растительное масло 80 мл Уксус 9% 80 г Сахар 35 г Соль Приготовление 1 Кабачки очистить от кожи и семян, нарезать полукругом, добавить измельченные зелень и чеснок. 2 Посолить, насыпать сахар, налить масло и уксус, накрыть крышкой и оставить на ночь. 3 Наутро разложить по чистым банкам и простерилизовать в кастрюле с водой 20 минут, закатать крышками, остудить.

Как и сколько хранить заготовки из кабачков