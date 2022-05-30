https://ria.ru/20220530/banya-1791816469.html

Как построить баню своими руками: выбор места, материалов, чертеж проекта

Баня своими руками: как сделать правильно, пошаговая инструкция, чертежи и размеры

Как построить баню своими руками: выбор места, материалов, чертеж проекта

Строительство бани своими руками требует профессионализма. Как сделать баню самостоятельно, разработать проект постройки и выполнить чертежи, выбрать... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:14

2022-05-30T17:14

2022-05-30T17:14

баня

общество

жилье

строительство

строители

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Строительство бани своими руками требует профессионализма. Как сделать баню самостоятельно, разработать проект постройки и выполнить чертежи, выбрать стройматериалы и оборудование, пошаговая инструкция возведения бани с фото — в материале РИА Новости.Как построить баню своими рукамиСобственная баня во дворе частного дома и дачи – мечта многих владельцев земельных участков. Но при ее строительстве собственными силами стоит заранее продумать все детали, чтобы в процессе не возникало проблем.Преимущества выполнения работ самостоятельно:Общие рекомендацииПрежде чем хвататься за гвозди, молоток и пилу, необходимо продумать все технические вопросы устройства бани: от местоположения и размеров постройки до выбора печи и списка отделочных работ.Перед началом строительных мероприятий необходимо подготовить проект. Если соответствующих навыков по разработке плана, чертежей и возведению бани нет, то можно прибегнуть к услугам профессиональных строителей.Выбор места для баниВыбирая место для бани, нужно ориентироваться на нормативные требования, которые регулируют строительство построек разного назначения в сегменте ИЖС. К таким документам можно отнести:Эксперт отмечает, что при выборе расположения бани учитывают не только требования строительных и противопожарных норм. Значение имеют и стороны света. Окна и вход обычно располагают с юга. Во-первых, света и солнца будет больше, а, во-вторых, зимой меньше снега. Если поставить баню в самой высокой точке участка, то отвод воды будет проще.Планировка и чертежиНе существует стандартных размеров бани. Оптимальную площадь каждый выбирает, опираясь на потребности семьи и площадь участка. В среднем на одного человека необходимо примерно пять квадратных метров. Минимальное число комнат: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник.Необходимо определить расположение всех помещений, перегородок, дверей и окон, а также прокладки коммуникаций и сделать несколько схем и чертежей с указанием размеров:Оптимальные размеры бани от 3х3,5 м до 5х6 м. Площадь парилки на одного человека минимум 85х120 см, стандартом считается помещение площадью 200х200 см. А потолок специалисты советуют делать не ниже 210 см.Чертежи можно сделать самостоятельно, найти готовые варианты в открытом доступе или заказать уникальный проект у специалистов. Они учтут все особенности участка и пожелания клиента. После того, как чертеж будущей бани готов, можно составить таблицу расходов. Тщательное планирование позволит избежать ошибок и дорогостоящих переделок.Выбор стройматериаловНа строительном рынке представлен широкий выбор материалов для возведения бани своими руками. Для начала нужно определиться с проектом. Владимир Шалимов советует начать с функционального назначения. "Что будет в бане? Парная, моечное отделение и предбанник – минимальный набор помещений. Можно добавить комнату отдыха. Если баня будет выполнять и функции гостевого дома, то, возможно, имеет смысл предусмотреть второй этаж", — говорит специалист.При подборе стройматериалов необходимо учитывать следующие критерии:В бане высокий уровень влажности и резкие перепады температуры, поэтому материалы должны быть паропроницаемыми, долговечными и с высокой теплопроводностью. Полы могут быть деревянными или бетонными, облицованными керамической плиткой. В предбаннике покрытие делают сплошным, утепленным, а в парилке и моечной – проливным, со сбором стекающей воды. Стены в банном комплексе могут быть из бревен, бруса, щитов. Они бывают блочными и кирпичными. Можно возвести баню из сэндвич-панелей. Все зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. При устройстве кровли главное – качественная гидро- и теплоизоляция, а также вентиляция пространства под крышей, чтобы исключить образование конденсата."Самым традиционным материалом для бани является дерево: брус или оцилиндрованное бревно. Однако это не идеальный материал. Дерево подвержено изменениям, вызванным сменойтемпературно-влажностного режима. Оно может расширяться в периоды повышенной влажности, а после возвращаться к прежним размерам. Так появляются трещины, которые нужно конопатить. Слабые места в бане из бруса и бревна - стыки, их необходимо утеплять", – комментирует Владимир Шалимов.Реже, но все же строят бани из мелкоштучных стеновых каменных материалов. Например, кирпича. "Лицевой кирпич можно дополнительно не облицовывать. Материал этот долговечен, хорошо выдерживает эксплуатационные нагрузки и экстремальные температуры, однако баню из кирпича обязательно придется утеплить", – поясняет Владимир Шалимов. В качестве стройматериалов для бани используют и блоки. В большинстве случаев такие постройки требуют дополнительного утепления, снаружи их необходимо покрыть штукатурными составами или выбрать другой способ внешней отделки."При выборе строительных материалов стоит особое внимание обратить на подбор крепежа. От качества этих элементов зависит и долговечность любого здания, и его безопасность", — отмечает Дмитрий Киселёв, кандидат технических наук, директор по развитию и обучению, руководитель российской испытательной лаборатории ГК fischer.Чтобы правильно подобрать крепеж, нужно учитывать тип и материал бани: кто-то планирует сделать её из кирпича, кто-то — из дерева; кто-то хочет с бассейном, а кто-то — без него. В любом случае, по словам эксперта, для крепления различных конструктивных элементов понадобятся:При строительстве деревянной бани Дмитрий Киселёв рекомендует использовать конструкционные шурупы, которые имеют оцинкованное покрытие. Если их не планируется скрывать, для повышения эстетических качеств можно использовать изделия из нержавеющей стали, которая поможет избежать изменения цвета металла и появления на поверхности деревянных конструкций некрасивых потеков.Для деревянной бани на монолитном/железобетонном фундаменте лучше использовать клиновые анкеры (еще их называют "анкер-болт" или "анкер-шпилька"). Лучше брать их в комплекте с большой шайбой, что помогает надежно закрепить обвязочный брус к бетону.Если баня возводится из газобетона или кирпича с обшивкой сайдингом (внешней) и/или деревом (внутренней), можно использовать пластиковые дюбели. Они помогут закрепить полки, где обычно находятся сидушки, осветительные приборы."При устройстве каркасной бани (каркас из стоек, обшитых гипсокартоном или плитами ОСБ, с внутренним заполнением минватой) лучше выбрать специализированный крепеж для пустотелых материалов. Например, самоустанавливающиеся дюбели, которые позволяют работать с большинством материалов: деревом, ГКЛ (гипсокартонным листом), бетоном, ДСП (древесно-стружечными плитами), фиброцементом, пластиковыми и стальными панелями, ОСБ (ориентированно-стружечными плитами), МДФ (древесно-волокнистыми плитами средней плотности), ламинатом", — советует Дмитрий Киселёв.Для влажной зоны бани, где оборудуют бассейн или душевую, эксперт рекомендует использовать дюбели, которые не боятся воды и подходят для крепления практически на любой основе — монолитном или пустотелом кирпиче, камне, бетоне и пенобетонных блоках, гипсокартонных листах, в том числе с облицовкой керамической плиткой.ТеплоизоляцияОтдельная тема - выбор теплоизоляции для бани. "При достаточной толщине бруса или бревна используют лишь межвенцовый утеплитель. Если парная будет плохо удерживать жар, то утепление может быть выполнено изнутри. Для этого сооружают каркас из обрешетки, между стойками которой помещают минераловатную теплоизоляцию, закрывая ее пароизоляцией. Однако этот способ займет много времени. Минераловатные плиты теплоизоляции необходимо подрезать под размер каркаса.Кроме того, процесс монтажа пароизоляции также требует аккуратности от монтажников: нужно проклеить нахлесты, в зоне примыканий к деревянным конструкция пленку также проклеить герметичной клейкой лентой. В целом создание такого контура – процесс трудозатратный”, — говорит Владимир Шалимов.Для бани из кирпича и блока, а также при недостаточной толщине бруса или бревна эксперт советует использовать утеплитель PIR – жесткие теплоизоляционные плиты, облицованные с обеих сторон фольгой."Если поверхность ровная, на ней нет перепадов и щелей, то плиты крепятся при помощи специальной клей-пены непосредственно к стенам. Нет необходимости делать дополнительную обрешетку и крепить пароизоляционные пленки. Поскольку утеплитель закрыт фольгой, которая является полностью паронепроницаемой, необходимости в пароизоляции нет. Стыки между плитами нужно оклеить алюминиевой лентой. Важно для этих целей использовать именно алюминиевый строительный скотч, поскольку он является термостойким. Лавсановый не держит банные температуры. Так образуется сплошной паро- и теплоизоляционный слой", – говорит эксперт. Поверх термоплит к стенам крепится деревянная обрешетка, к которой в дальнейшем прибивают вагонку. Специалист отмечает, что кроме функции паро- и теплоизоляции PIR-плиты играют важную для бани роль отражающей изоляции: все инфракрасное тепло, выделяемое печкой, возвращается обратно в помещение. Благодаря этому баня быстрее нагревается и дольше держит жар.ФундаментДля легких деревянных конструкций подходят и малозаглубленный ленточный фундамент, и утепленная шведская плита (УШП), и сваи. "При выборе основания нужно в первую очередь опираться на особенности грунта. На влажной, болотистой местности сваи — фактически единственный вариант. В большинстве других случаев подходит УШП. Эта технология привлекательна с точки зрения скорости возведения и функциональности. На грунтовую подготовку и укладку бетона в общей сложности уходит не больше недели. А после того как бетонная смесь наберет прочность, получится и фундамент, и готовый черновой пол", — рассказывает Владимир Шалимов.Этапы устройства фундамента включают:ВодоснабжениеВ зависимости от того, с какой периодичностью используется баня, водоснабжение в ней можно сделать летним или круглогодичным. Воду в баню подводят разными способами, которые нетрудно реализовать своими силами.Существует три варианта подачи воды в баню:Пошаговая инструкция строительства баниПроцесс включает несколько основных этапов:Подготовительный этап считается самым важным и сложным. Если заранее не продумать план действий и не просчитать все необходимые в работе материалы, то в процессе строительства или, что еще хуже, после возведения бани своими руками, могут возникнуть проблемы.Как выбрать печь для баниВ парилке необходимо удерживать высокую температуру в пределах +50…+90 градусов. Справиться с этой задачей могут дровяные, электрические, газовые печи и комбинированные. Вопросом выбора надежной и долговечной печи необходимо озаботиться еще на этапе проектирования. Это позволит рассчитать основные параметры оборудования, прочность фундаментного основания и варианты монтажа печи.Основные критерии при выборе печи:В русской бане, как правило, устанавливают кирпичные печи. Но для возведения таких тяжелый конструкций необходим отдельный прочный фундамент. А среднее время протапливания занимает от двух до пяти часов. К тому же для ее кладки придется пригласить опытного печника, а это дополнительные расходы. Металлическая печь нагревается быстрее, но также быстро и остывает. Многообразие конструкций и моделей печи позволит выбрать готовое решение. Установку важно выполнять в полном соответствии с требованиями противопожарной безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/banya-1786815708.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

баня, общество, жилье, строительство, строители