https://ria.ru/20210118/romashka-1593589417.html

Для укрепления иммунитета и нервной системы: чем полезна ромашка

Для укрепления иммунитета и нервной системы: чем полезна ромашка

Ромашка — это лекарственное растение, известное своими полезными свойствами. От каких болезней оно помогает и как его принимать — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T20:41

2021-01-18T20:41

2021-01-18T20:41

здоровый образ жизни (зож)

россия

растения

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ромашка — это лекарственное растение, известное своими полезными свойствами. От каких болезней оно помогает и как его принимать — в материале РИА Новости.Как собирать и сушить ромашкуЗаготавливать растение нужно в период цветения, так как самые полезные его свойства сосредоточены именно в цветках. Их можно отщипывать руками, срезать небольшими ножницами или секатором. При этом на сбор годятся только полностью распустившиеся цветки. Те, что отцвели или только начинают раскрываться, не подходят для использования в медицинских целях. Но если, например, ромашка заготавливается для принятия ванн, то пригодится даже травянистая часть растения: листья, стебель.Собирать ромашку следует в экологически чистых местах, удаленных от промышленных предприятий и автомобильных дорог. Так как она цветет все лето, сбор можно вести в любой месяц сезона. Главное, чтобы при этом была хорошая погода. В солнечный и жаркий день эфирные масла по-максимуму сохраняются в цветках аптечной ромашки.Перед сушкой необходимо перебрать траву и цветки, разложить на бумаге или куске ткани и положить в хорошо продуваемом и сухом месте, но не под прямыми лучами. Сверху ромашку можно накрыть марлей, чтобы уберечь ее от пыли и насекомых. Каждый день сырье нужно несколько раз переворачивать.Если температура в помещении, где лежит ромашка, достигает 25-35°, то она полностью высохнет примерно за 10-14 дней.Как приготовить ромашковый чайДля приготовления напитка из лекарственного растения можно использовать как готовые пакеты ромашкового чая, так и сами цветки, высушенные самостоятельно или приобретенные в аптеке. В таком случае на одну чашку потребуется 5 цветочных головок. Их нужно залить горячей водой и оставить настаиваться примерно 5 минут. После чай можно процедить. Многие добавляют в напиток мед, лимон или имбирь по вкусу.Польза ромашкового чаяЛекарственное растение имеет в составе бета-каротин, селен, калий, цинк и медь, аскорбиновую, каприловую, салициловую, изовалериановую кислоты, флавоноиды, полисахариды, дубильные вещества и эфирные масла. Все эти компоненты, при отсутствии противопоказаний, оказывают благотворное влияние на организм человека — как взрослого, так и ребенка.По мнению специалистов, чай из ромашки приносит пользу при гастрите, язве желудка, панкреатите в стадии ремиссии, заболеваниях почек и печени, судорогах, мигрени, тревогах и бессонницах. Также отвар или настой ромашки помогает нормализовать сердечный ритм, кровообращение, стимулирует деятельность головного мозга.Кроме того, растение является натуральным средством для укрепления иммунитета, помогает при кашле и боли в горле.Применять растение важно вкупе с основным препаратом, назначенным врачом.Противопоказания ромашки аптечнойСуществует ряд противопоказаний к применению ромашки, а также побочных эффектов, которые могут проявиться после ее употребления. Растение нельзя использовать при наличии индивидуальной непереносимости определенных ее компонентов, а также в моменты обострения язвенной болезни кишечника или желудка, диарее неизвестного происхождения и серьезных расстройствах психики.Частое употребление отваров, чаев или настоев ромашки в большом количестве может спровоцировать тошноту, рвотные приступы, повышение артериального давления, а также аллергические реакции — сыпи или спазмы бронхов, отек горла.Применение ромашки аптечнойЦветки ромашки включены в составы разнообразных лекарственных сборов и чаев, а также готовых лекарственных препаратов. Помимо этого, растение активно применяют и наружно. Из него делают примочки, компрессы, ванночки, которые служат как противовоспалительное средство. Издавна ромашку аптечную использовали также в косметических целях. Экстракт и эфирное масло из растения применяют для создания кремов, мыла, зубных паст, лосьонов, шампуней, губных помад, средств для укрепления волос. Существуют и другие виды ромашек: римская, немецкая (голубая), безъязычковая, далматская, персидская, нивяник обыкновенный. Их также применяют в научной и народной медицине, парфюмерии, кулинарии и антистресс-терапии.

https://ria.ru/20201228/zveroboy-1591239380.html

https://ria.ru/20210106/fitoterapiya-1588055852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), россия, растения, общество