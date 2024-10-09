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Для укрепления иммунитета и нервной системы: чем полезна ромашка - РИА Новости, 09.10.2024
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10:07 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/romashka-1593589417.html
Для укрепления иммунитета и нервной системы: чем полезна ромашка
Для укрепления иммунитета и нервной системы: чем полезна ромашка - РИА Новости, 09.10.2024
Для укрепления иммунитета и нервной системы: чем полезна ромашка
Ромашка — это лекарственное растение, известное своими полезными свойствами. От каких болезней оно помогает и как его принимать — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:07
2024-10-09T10:07
общество
растения
россия
здоровый образ жизни (зож)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ромашка — это лекарственное растение, известное своими полезными свойствами. От каких болезней оно помогает и как его принимать — в материале РИА Новости.Как собирать и сушить ромашкуЗаготавливать растение нужно в период цветения, так как самые полезные его свойства сосредоточены именно в цветках. Их можно отщипывать руками, срезать небольшими ножницами или секатором. При этом на сбор годятся только полностью распустившиеся цветки. Те, что отцвели или только начинают раскрываться, не подходят для использования в медицинских целях. Но если, например, ромашка заготавливается для принятия ванн, то пригодится даже травянистая часть растения: листья, стебель.Собирать ромашку следует в экологически чистых местах, удаленных от промышленных предприятий и автомобильных дорог. Так как она цветет все лето, сбор можно вести в любой месяц сезона. Главное, чтобы при этом была хорошая погода. В солнечный и жаркий день эфирные масла по-максимуму сохраняются в цветках аптечной ромашки.Перед сушкой необходимо перебрать траву и цветки, разложить на бумаге или куске ткани и положить в хорошо продуваемом и сухом месте, но не под прямыми лучами. Сверху ромашку можно накрыть марлей, чтобы уберечь ее от пыли и насекомых. Каждый день сырье нужно несколько раз переворачивать.Если температура в помещении, где лежит ромашка, достигает 25-35°, то она полностью высохнет примерно за 10-14 дней.Как приготовить ромашковый чайДля приготовления напитка из лекарственного растения можно использовать как готовые пакеты ромашкового чая, так и сами цветки, высушенные самостоятельно или приобретенные в аптеке. В таком случае на одну чашку потребуется 5 цветочных головок. Их нужно залить горячей водой и оставить настаиваться примерно 5 минут. После чай можно процедить. Многие добавляют в напиток мед, лимон или имбирь по вкусу.Польза ромашкового чаяЛекарственное растение имеет в составе бета-каротин, селен, калий, цинк и медь, аскорбиновую, каприловую, салициловую, изовалериановую кислоты, флавоноиды, полисахариды, дубильные вещества и эфирные масла. Все эти компоненты, при отсутствии противопоказаний, оказывают благотворное влияние на организм человека — как взрослого, так и ребенка.По мнению специалистов, чай из ромашки приносит пользу при гастрите, язве желудка, панкреатите в стадии ремиссии, заболеваниях почек и печени, судорогах, мигрени, тревогах и бессонницах. Также отвар или настой ромашки помогает нормализовать сердечный ритм, кровообращение, стимулирует деятельность головного мозга.Кроме того, растение является натуральным средством для укрепления иммунитета, помогает при кашле и боли в горле.— Отличным средством для профилактики вирусных заболеваний является ромашковый чай. Польза его — в содержании хамазулена. Это вещество обладает противовоспалительными свойствами, снимает отеки и покраснения при бактериальных инфекциях кожи, горла и дыхательных путей. Людям, страдающим от воспалений, следует выпивать 1-4 чашки в день или применять настой ромашки наружно, — отмечает врач-эндокринолог Екатерина Янг.Применять растение важно вкупе с основным препаратом, назначенным врачом.Противопоказания ромашки аптечнойСуществует ряд противопоказаний к применению ромашки, а также побочных эффектов, которые могут проявиться после ее употребления. Растение нельзя использовать при наличии индивидуальной непереносимости определенных ее компонентов, а также в моменты обострения язвенной болезни кишечника или желудка, диарее неизвестного происхождения и серьезных расстройствах психики.Частое употребление отваров, чаев или настоев ромашки в большом количестве может спровоцировать тошноту, рвотные приступы, повышение артериального давления, а также аллергические реакции — сыпи или спазмы бронхов, отек горла.Применение ромашки аптечнойЦветки ромашки включены в составы разнообразных лекарственных сборов и чаев, а также готовых лекарственных препаратов. Помимо этого, растение активно применяют и наружно. Из него делают примочки, компрессы, ванночки, которые служат как противовоспалительное средство. Издавна ромашку аптечную использовали также в косметических целях. Экстракт и эфирное масло из растения применяют для создания кремов, мыла, зубных паст, лосьонов, шампуней, губных помад, средств для укрепления волос. Существуют и другие виды ромашек: римская, немецкая (голубая), безъязычковая, далматская, персидская, нивяник обыкновенный. Их также применяют в научной и народной медицине, парфюмерии, кулинарии и антистресс-терапии.
https://ria.ru/20201228/zveroboy-1591239380.html
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общество, растения, россия, здоровый образ жизни (зож)
Общество, Растения, Россия, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)

Для укрепления иммунитета и нервной системы: чем полезна ромашка

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкЦерковь Вознесения Христова в хуторе Железный Краснодарского края
Церковь Вознесения Христова в хуторе Железный Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ромашка — это лекарственное растение, известное своими полезными свойствами. От каких болезней оно помогает и как его принимать — в материале РИА Новости.

Как собирать и сушить ромашку

Заготавливать растение нужно в период цветения, так как самые полезные его свойства сосредоточены именно в цветках. Их можно отщипывать руками, срезать небольшими ножницами или секатором. При этом на сбор годятся только полностью распустившиеся цветки. Те, что отцвели или только начинают раскрываться, не подходят для использования в медицинских целях. Но если, например, ромашка заготавливается для принятия ванн, то пригодится даже травянистая часть растения: листья, стебель.
Собирать ромашку следует в экологически чистых местах, удаленных от промышленных предприятий и автомобильных дорог. Так как она цветет все лето, сбор можно вести в любой месяц сезона. Главное, чтобы при этом была хорошая погода. В солнечный и жаркий день эфирные масла по-максимуму сохраняются в цветках аптечной ромашки.
Перед сушкой необходимо перебрать траву и цветки, разложить на бумаге или куске ткани и положить в хорошо продуваемом и сухом месте, но не под прямыми лучами. Сверху ромашку можно накрыть марлей, чтобы уберечь ее от пыли и насекомых. Каждый день сырье нужно несколько раз переворачивать.
© Flickr / the Italian voiceСухие травы
Сухие травы - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Flickr / the Italian voice
Если температура в помещении, где лежит ромашка, достигает 25-35°, то она полностью высохнет примерно за 10-14 дней.

Как приготовить ромашковый чай

Для приготовления напитка из лекарственного растения можно использовать как готовые пакеты ромашкового чая, так и сами цветки, высушенные самостоятельно или приобретенные в аптеке. В таком случае на одну чашку потребуется 5 цветочных головок. Их нужно залить горячей водой и оставить настаиваться примерно 5 минут. После чай можно процедить. Многие добавляют в напиток мед, лимон или имбирь по вкусу.

Польза ромашкового чая

Лекарственное растение имеет в составе бета-каротин, селен, калий, цинк и медь, аскорбиновую, каприловую, салициловую, изовалериановую кислоты, флавоноиды, полисахариды, дубильные вещества и эфирные масла. Все эти компоненты, при отсутствии противопоказаний, оказывают благотворное влияние на организм человека — как взрослого, так и ребенка.
По мнению специалистов, чай из ромашки приносит пользу при гастрите, язве желудка, панкреатите в стадии ремиссии, заболеваниях почек и печени, судорогах, мигрени, тревогах и бессонницах. Также отвар или настой ромашки помогает нормализовать сердечный ритм, кровообращение, стимулирует деятельность головного мозга.
© Depositphotos.com / annafrbyЧаепитие в русском стиле
Чаепитие в русском стиле - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Depositphotos.com / annafrby
Кроме того, растение является натуральным средством для укрепления иммунитета, помогает при кашле и боли в горле.
«
— Отличным средством для профилактики вирусных заболеваний является ромашковый чай. Польза его — в содержании хамазулена. Это вещество обладает противовоспалительными свойствами, снимает отеки и покраснения при бактериальных инфекциях кожи, горла и дыхательных путей. Людям, страдающим от воспалений, следует выпивать 1-4 чашки в день или применять настой ромашки наружно, — отмечает врач-эндокринолог Екатерина Янг.
Применять растение важно вкупе с основным препаратом, назначенным врачом.

Противопоказания ромашки аптечной

Существует ряд противопоказаний к применению ромашки, а также побочных эффектов, которые могут проявиться после ее употребления. Растение нельзя использовать при наличии индивидуальной непереносимости определенных ее компонентов, а также в моменты обострения язвенной болезни кишечника или желудка, диарее неизвестного происхождения и серьезных расстройствах психики.
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Частое употребление отваров, чаев или настоев ромашки в большом количестве может спровоцировать тошноту, рвотные приступы, повышение артериального давления, а также аллергические реакции — сыпи или спазмы бронхов, отек горла.

Применение ромашки аптечной

Цветки ромашки включены в составы разнообразных лекарственных сборов и чаев, а также готовых лекарственных препаратов. Помимо этого, растение активно применяют и наружно. Из него делают примочки, компрессы, ванночки, которые служат как противовоспалительное средство.
Издавна ромашку аптечную использовали также в косметических целях. Экстракт и эфирное масло из растения применяют для создания кремов, мыла, зубных паст, лосьонов, шампуней, губных помад, средств для укрепления волос.
Существуют и другие виды ромашек: римская, немецкая (голубая), безъязычковая, далматская, персидская, нивяник обыкновенный. Их также применяют в научной и народной медицине, парфюмерии, кулинарии и антистресс-терапии.
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