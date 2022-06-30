https://ria.ru/20220630/gardeniya-1799274399.html

Каспийский жасмин: особенности ухода за гарденией в домашних условиях

Гардения: уход в домашних условиях, фото цветка, выращивание и пересадка

Каспийский жасмин: особенности ухода за гарденией в домашних условиях

Гардения – тропический цветок, поэтому ей необходим особенный уход. Описание растения, фото, как выращивать его в домашних условиях, виды и способы размножения... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:41

2022-06-30T15:41

2022-06-30T15:41

растения

цветы

общество

россия

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Гардения – тропический цветок, поэтому ей необходим особенный уход. Описание растения, фото, как выращивать его в домашних условиях, виды и способы размножения – в материале РИА Новости.ГарденияГардении (Жасминовидная, Августа или Капский жасмин) – это вечнозеленое растение семейства Мареновые, в природе встречается в тропических лесах Индии, Китая и на юге Африки. Растет чаще всего в виде кустарников, но можно найти и деревья, достигающие двух метров в высоту. Комнатная гардения может вырасти до 80 см, ее побеги гладкие, сильно ветвятся. Листья кожистые, темно-зеленого цвета, достигают в длину 8 см, растут попарно. Они имеют широколанцетную или обратнояйцевидную форму, к основанию немного сужаются, поверхность глянцевая.Особенности цветкаГардения привлекательна за счет своего внешнего вида: крупные многослойные цветы в сочетании с плотными листьями интересной формы образуют "пушистый" куст. Также это растение используют для создания элитных эфирных масел. Аромат гардении присутствует в знаменитых духах, например, Nina Ricci Premier jour, Chanel Gardenia, Dior Addict Shine, Estee Lauder Intuition, Dior Miss Dior, Agent Provocateur, Guerlain Cruel Gardenia.Кроме внешнего вида и аромата гардения ценится за свои лечебные свойства. На основе корней и плодов этого растения делают отвары для лечения тонзиллита, желтухи и стоматита, жаропонижающие и противовоспалительные средства.Уход за гардениейЧтобы гардения правильно развивалась, пышно цвела и радовала приятным ароматом, важно обеспечить ей особый уход.Почва и горшкиГардении необходим подкисленный грунт с pH 4,5–5,5. Можно приобрести готовую почву для ацидофилов, а также землю для азалий и рододендронов. Создать правильный грунт для гардении можно самостоятельно: для этого в равных частях нужно смешать дерновую, листовую и хвойную землю, песок и верховой торф. Также следует добавить немного сфагнума – специального мха. Субстрат перед посадкой растения необходимо прокалить в духовке, чтобы исключить грибковые и другие инфекции.Материал горшка подойдет любой: и глиняный, и пластиковый, и стеклянный. Самое важное – это размер. Горшок должен быть просторным, но не сильно – немного больше, чем объем корневой системы растения.ПоливПолив гардении во многом зависит от сезона и ее жизненного цикла. Весной и летом перед цветением и во время него земля всегда должна быть слегка влажной. Поливать растение нужно сразу, как только подсохнет верхний слой. Осенью и зимой рост гардении замедляется, поэтому полив следует ограничить. При этом растение нельзя заливать или оставлять воду в поддоне, это чревато появлением корневой гнили.Вода для полива должна быть отстоянной (или фильтрованной) и комнатной температуры. Для поддержания кислотности грунта раз в две недели в воду можно добавлять лимонный сок или лимонную кислоту – две–три капли или две крупинки на 1 л.ТемператураТак как гардения – это тропическое растение, она не переносит низкую температуру и резкие перепады в течение дня. Весной и летом оптимальным будет +22–24 °С, ночью – +18–20 °С. Во время цветения лучше стараться поддерживать постоянный показатель около +20 °С. Зимой температуру воздуха слегка снижают. Днем она должна варьироваться в пределах +17–20 °С, ночью – не опускаться ниже +16 °С. В это время на побегах начинается формирование бутонов, и если температурный режим будет выше, то начнут расти ветки в ущерб цветочным почкам.Если в комнате есть кондиционер, то надо убедиться, что потоки воздуха не попадают на гардению, то же самое касается обычного проветривания. Проводить процедуру нужно обязательно, но важно защитить цветок от сквозняка.ВлажностьДо цветения листья гардении опрыскивают каждый день. Как только почки начнут распускаться – процедуру прекращают, но поддерживают высокую влажность в помещении. Для этого можно разместить емкость с водой рядом с растениями. Также важно протирать листья гардении влажной тканью. Это поможет листьям эффективнее усваивать кислород из воздуха, что улучшает внутренние процессы воздухообмена и фотосинтеза.ОсвещенностьГардения очень любит свет, поэтому лучше всего ее выращивать подоконниках, расположенных на восточной или западной сторонах. Можно разместить и на южных, но тогда придется защищать цветок от прямых солнечных лучей. Не стоит ставить горшки на окна, перед которыми растут высокие деревья, а также выходящие на северную сторону. В день гардения должна получать свет в течение 12 часов. Зимой, когда световой день короткий, необходимо использовать фитолампы. Также важно в период цветения не менять расположение горшка и не поворачивать его разными сторонами к свету. Гардения к этому очень чувствительна и может сбросить бутоны и цветы.Подкормки и удобренияГардения жасминовидная нуждается в подкормках весной и летом. Для этого подойдут жидкие удобрения для цветущих азалий. Можно чередовать корневые и внекорневые подкормки, добавляя их в раствор для опрыскивания. Проводить процедуру нужно два раза в месяц. Когда растение замедляет свой рост (осенью и зимой), удобрения вносить не следует. Также для профилактики хлороза (нарушение образование хлорофилла) гардению можно подкармливать хелатом железа или опрыскивать им листья – пару раз за сезон.Пересадка гарденииКупленную в магазине гардению лучше всего пересадить через неделю–две, но если растение цветет, нужно дождаться, пока этот процесс полностью прекратится. Несмотря на то, что магазинный торф и транспортировочный горшок не подходят для нормального развития растения, стресс при цветении может привести к сбрасыванию бутонов и цветов.Купленному цветку можно организовать теплый душ и в процессе осмотреть его на предмет заболеваний и паразитов. После временной адаптации пора приступать к пересадке. Для этого используется метод перевалки: растение вместе с земляным комом осторожно извлекают из старого горшка и вставляют в новый, более широкий. В нем предварительно должен быть заложен слой дренажа, крупного речного песка, кусочки древесного угля и нового грунта. Оставшееся свободное пространство необходимо засыпать новым субстратом. Растение поливают теплой отстоянной водой. В течение недели цветок будет "привыкать" к новому горшку и уже после этого его можно поставить на постоянное место пребывания.Молодые гардении необходимо пересаживать каждую весну, потому что их корневая система активно растет и развивается. Взрослым цветам будет достаточно пересадки раз в три–четыре года, процедуру лучше всего проводить в марте. Во время цветения пересаживать растение можно только при острой необходимости, например, в случае его болезни. Для этого гардению достают из горшка, очищают корни полностью от земли и удаляют поврежденные части. После этого корневую систему помещают в слабый раствор марганцовки на 20 минут, а потом в раствор биостимулятора в соответствии с инструкцией. Остальной процесс пересадки не отличается от процедуры со здоровым цветком.РазмножениеСуществует два способа размножения гардении.Из семянВыращивание гардении из семян – достаточно трудоемкий процесс, этот способ используется редко. Собирать материал лучше всего в весеннее время. Но самостоятельно собранные семена имеют короткий срок всхожести, поэтому их нужно успеть посадить в ближайшие два–три дня после сбора. Перед процессом посадки можно повысить успех прорастания, замочив посевной материал в растворе циркона или в соке алоэ на три–четыре часа. Для дальнейших действий потребуется контейнер с крышкой, чтобы создать эффект теплицы. Его нужно заполнить подкисленным грунтом – можно использовать смесь, которая подходит для взрослых гардений. Семена необходимо поместить на 5 мм вглубь, субстрат опрыскать из пульверизатора водой с добавлением пары капель лимонного сока. Затем контейнер закрывают и держат в помещении с температурой +24–25 °С, в тени. Изредка можно открывать крышку и проветривать, а также при необходимости увлажнять субстрат. Первые ростки должны появиться уже через месяц и тогда можно переставить контейнер на подоконник с рассеянным светом. При этом температура должна оставаться на том же уровне. Гардения – очень капризный цветок с низкой всхожестью семян. В самом лучшем случае взойдут 50 %. Как только у ростков появятся первые настоящие листочки, их рассаживают по отдельным горшочкам – не более 8–10 см в диаметре. Когда гардении подрастут до 15 см в высоту, необходимо начать формировать крону с помощью прищипки верхушки. Молодые растения зацветут не ранее чем через один-два года.ЧеренкованиеДля такого способа необходимо срезать черенки сразу после цветения гардении. Их длина должна быть не меньше 10 см, в идеале у них должен присутствовать одревесневший кончик. На черенке нужно оставить три–четыре листика, остальные можно срезать. Место среза у основания необходимо обработать толченым активированным углем или стимулятором корнеобразования (например, "Корневином", "Цирконом" или "Гетероауксином"). Черенки высаживают во влажный субстрат в контейнер, который потом закрывают крышкой. Температура должна держаться на уровне +25 °С. Импровизированную тепличку следует периодически проветривать и увлажнять в ней субстрат. Когда появятся корешки, ростки рассаживают по отдельным горшочкам. При достижении 15–18 см в высоту макушки необходимо прищипнуть. Посаженные таким способом гардении могут зацвести уже через полгода–год.Возможные проблемыПроблемы в содержании гардении кроются в основном в ошибках при уходе за ней:БолезниСамым распространенным заболеванием среди гардений является хлороз. Выполнять профилактические действия необходимо постоянно, иначе цветок будет всегда болеть. Хлороз возникает при защелачивании почвы, а значит в воду для полива нужно внести лимонный сок или лимонную кислоту. Когда заболевание прогрессирует, листья цветка начинают неравномерно желтеть. При этом прожилки остаются зелеными и сильно выделяются на поверхности. Такое проявление требует использования специальных средств: растение опрыскивают и поливают железосодержащими препаратами (например "Феровит" и "Микро-Fe") в соответствии с инструкцией.ВредителиКак и любой другой комнатный цветок, гардения подвержена насекомым-паразитам. Заражение проявляется по-разному в зависимости от вредителя и требует своевременного вмешательства.Фото гардении

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

растения, цветы, общество, россия