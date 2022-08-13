https://ria.ru/20220813/tsvety-1809335305.html

Цветы на балконе: какие посадить и как правильно ухаживать

Цветы на балконе: какие можно посадить, названия и фото

Цветы на балконе: какие посадить и как правильно ухаживать

Чтобы устроить в лоджии “мини-оранжерею”, нужно учитывать, что для разных сторон света подходят разные растения. О том, как выращивать цветы на балконе, какие... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T09:33

2022-08-13T09:33

2022-08-13T09:45

общество

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Чтобы устроить в лоджии “мини-оранжерею”, нужно учитывать, что для разных сторон света подходят разные растения. О том, как выращивать цветы на балконе, какие виды можно посадить в контейнеры, ящики или горшки – в материале РИА Новости.Цветы на балконеЧтобы насладиться зеленью и сезонными цветами в городе, можно устроить свой личный “оазис” на балконе. Просто вынести растения недостаточно, важно учитывать на какую сторону выходит балкон и какой уход требуется конкретным видам.Особенности посадкиОсобого подхода к посадке балконных растений нет. Главное учитывать особенности каждого цветка и придерживаться основных рекомендаций.Сроки посадки. Уже в апреле можно высаживать балконные растения, которые рекомендовано сажать весной. При этом многие виды в первое время на ночь нужно заносить в квартиру (к примеру, розы и бегонии), чтобы уберечь от внезапных заморозков. При этом нельзя размещать цветы в отапливаемых помещениях, только в неотапливаемых. Саженцы особо привередливых растений выносят на балкон только в мае, когда становится стабильно тепло.Почва и дренаж. Дренажный слой насыпается на дно горшка, он необходим для эффективного сброса излишков воды, что предотвратит загнивание корней, а также для обеспечения оптимального количества кислорода, который необходим для здорового роста балконных растений. В качестве дренажа можно использовать гальку, керамзит, глиняные и керамические черепки и даже кусочки красного кирпича. Для балконных растений подойдет универсальная почва или специальная для конкретного вида. Лучше всего выбирать субстрат с большим количеством питательных веществ, например с добавлением гранулированных удобрений. В течение долгого времени они будут высвобождаться в землю, обеспечивая цветы необходимыми макро- и микроэлементами.Схема посадки. Если в один большой горшок или ящик планируется посадить сразу несколько растений, важно обеспечить достаточное расстояние между ними. Оно зависит от корневой системы того или иного растения, если она разрастается вширь, то отступать необходимо около 10-15 см. Цветы следует высаживать на одинаковой глубине. При этом нужно помнить, что если посадить их слишком глубоко – повышается вероятность загнивания корней, а если совсем близко к поверхности, то при ветре растение будет неустойчиво и есть риск, что оно сломается.Процесс посадки. На дно контейнера, ящика или горшка нужно засыпать дренажный слой, далее на 75 % заполнить емкость субстратом и хорошенько его увлажнить. Разместить саженцы и осторожно заполнить оставшееся пространство землей. Ее слегка уплотнить ладонью, а растения полить."Распространенная ошибка – сажать петунию и катарантусы в маленькие балконные ящики. Во-первых, в маленьких емкостях они будут быстро пересыхать и могут погибнуть, во-вторых, они быстро разрастаются и имеют внушительные размеры, поэтому их лучше сажать в большие горшки на 10-15 литров", – уточнила Натали Серова, эксперт по коммерческому озеленению, основатель онлайн-школы по уходу за комнатными растениями.Правила уходаУсловия на балконе несколько отличаются от комнатных, поэтому за балконными растениями важно правильно ухаживать после посадки. Соблюдение простых правил позволит достигнуть здорового роста цветов и пышной красивой зелени.Защита. В первые несколько дней после посадки важно защитить саженцы от солнца (это касается даже тех растений, которые, наоборот, любят яркое освещение). Для этого можно просто поставить цветы в тенистое место. Если растения зимуют на балконе, то их необходимо уберечь от холода, для этого горшки оборачивают утеплителем, например, агроволокном.Полив. Цветы на балконе нуждаются в регулярном поливе, особенно это касается тех, которые стоят непосредственно на солнце. На южном балконе цветы лучше всего поливать 1–2 раза в день по мере просыхания почвы. Первый полив лучше осуществлять рано утром, второй – поздно вечером. На балконах, выходящих на другие стороны, поливать можно реже, главное следить за увлажненностью почвы. Допустимо использовать водопроводную отстоянную воду, но для цветов, которым нужна кислая среда, подойдет только кипяченая. При скоплении жидкости в поддонах ее необходимо постоянно убирать, иначе корни могут начать гнить.Удобрение. Вносить подкормку в первый раз можно не раньше, чем через три недели после посадки. В течение всего теплого сезона можно использовать жидкие универсальные удобрения, которые добавляются в воду для полива. Также можно приобрести специализированные подкормки для конкретного вида растений. Прекращать удобрять нужно в августе, иначе новые побеги не успеют вызреть до зимы и с наступлением холодов погибнут.Пересадка. Пересаживать растения на балконе необходимо раз в год. Делать это можно весной, с наступлением устойчивого тепла. Также между пересадками землю можно периодически рыхлить, это поможет ей обогатиться кислородом.Какие цветы можно посадить на балконеВажный критерий выбора – на какую сторону выходит балкон или лоджия. Это влияет на количество света и на то, как сильно солнечные лучи будут попадать на растения.Для северной стороныНа северном балконе лучше всего будут себя чувствовать тенелюбивые цветы. Они прекрасно переносят отсутствие солнца, справляются с высокой влажностью и, как правило, не очень прихотливы в уходе.Бальзамин. Это растение средних размеров не вырастает выше 50 см. Имеет прямостоячие стебли, которые сильно ветвятся, поэтому бальзамин похож на куст. Листья могут быть овальными, в форме сердца или ланцетными (заостренными на концах). Они мясистые, их края волнистые или изрезанные, на поверхности может появляться сахаристая жидкость. Цветет бальзамин несколько месяцев. Бутоны неправильной формы одиночные или собраны в рыхлые соцветия, разнообразные по цветовым оттенкам.На балконах в контейнерах чаще всего выращивают два вида: новогвинейский (отличается крупными цветами и ланцетными листьями) и бальзамин Уоллера (имеет более мелкие цветы, но привлекает светло-зелеными листьями сердцевидной формы). Бальзамин любит плодородную слегка влажную почву.Фуксия. Декоративное растение с гибкими ветвями, которые покрыты зелеными или красноватыми листьями. Они, в свою очередь, имеют овально-ланцетную форму, не превышают 5 см в длину и слегка зубчатые по краю. Фуксия цветет обильно и долго, ее цветки могут быть разного оттенка, гладкими и махровыми. Каждый состоит из двух частей: венчиковидной чашечки и трубчатого венчика. Благодаря такому виду фуксию сажают в подвесные горшки и контейнеры. Она одновременно неприхотлива и требовательна: отлично растет на северных балконах, но при этом для обильного цветения нуждается в подкормках. Может сбросить бутоны из-за случайного перелива или перестановки горшка. Также имеет чувствительные к перегреву корни: идеальная температура для фуксии +16–22 °С.Бегония. Это растение поражает многообразием форм: от травянистой до полукустарниковой и кустарниковой. Окрас цветов многообразен и зависит от сорта. Листья бегонии располагаются асимметрично, они широкоовальные, зеленого или коричневого цвета с пурпурной примесью. Цветет растение с июля до первых октябрьских холодов, а на застекленном балконе может начать цвести даже в конце мая. Бегония бывает миниатюрной – до 25 см в высоту, высокой с толстыми стеблями и крупным цветами – до 60 см в высоту, а также существуют висячие сорта. Это растение нуждается в регулярном обильном поливе, рыхлении почвы, а также в подкормке специальными удобрениями для бегоний.Бакопа. Травянистое растение, которое вполне неприхотливое и отлично дополнит балконную композицию, потому что его ветви вьются и стелются. Они достигают 70 см в длину, на них попарно располагаются небольшие нежно оливковые листья. Цветы бакопы небольшие – около 2 см в диаметре, зачастую белые, но есть сорта с розовыми и лиловыми оттенками. Цветение продолжается с июня по сентябрь и может быть как скудным, так и неожиданно пышным. На одном кусте могут появляться сразу и мелкие, и крупные цветы, которые не теряют своих декоративных свойств даже в период затяжных дождей. Бакопе необходим влажный субстрат и полутень.Для южной стороныНа южный балкон попадает больше всего солнечного света на протяжении почти всего светового дня, поэтому здесь можно разместить только самые устойчивые растения, любящие жару. Тем не менее, для комфортного содержания некоторых из них необходимо совсем немного притенять балкон, чтобы прямые солнечные лучи не повредили листья.Георгины. Ониочень популярны у садоводов, но сейчас все чаще встречаются именно на балконах. Важно правильно подобрать сорт: для выращивания на лоджии подойдут некрупные виды растения, например, "Миньон Мишунг" и "Веселые ребята". Их высота не превышает 50 см, они имеют гладкие листья темно-зеленого оттенка. Цветы различаются по виду и окрасу, но чаще всего они пышные, шаровидной формы. Цветет георгин с июля и до первых заморозков. Особого ухода такое растение не требует, главное размещать его в месте, куда попадает солнечный свет, но где оно защищено от ветра. Почву регулярно нужно рыхлить, поливать, а также подкармливать минеральными удобрениями, как универсальными, так и специализированными.Анютины глазки. Это травянистое небольшое растение, высота которого не превышает 30 см. Садоводы любят его за красивые цветы необычной формы и разнообразных ярких расцветок. Анютины глазки считаются неприхотливым цветком, но при условии выращивания их на балконе – внимательный уход растению все-таки нужен. В частности, оно не переносит засуху, поэтому поливать его надо по мере высыхания верхнего слоя земли, а буйное цветение во многом зависит от удобрений. Но органические не подойдут, лучше всего использовать минеральные для цветущих культур. Также анютиным глазкам очень нужен свежий воздух, поэтому выращивать их на остекленных балконах сложно.Лаванда. Онапривычна многим в виде сухоцвета, который может долгое время украшать помещение. Но этот ароматный и красивый цветок выращивают и на балконе, для чего потребуются особые условия содержания. Лаванде нужно много света, поэтому поставить ее следует на южный балкон в незатененное место. Тем не менее, в период зноя лучше отставлять цветок на восточный подоконник. Несмотря на то, что это теплолюбивое растение, слишком сильная жара будет для него губительна. Идеальная температура +18–20 °С. При ее повышении закрытый балкон нужно хорошо проветривать. Лаванда не нуждается в частых подкормках, но если она сильно замедлилась в росте, то можно вносить универсальные минеральные удобрения для комнатных растений.Немезия. Она представлена кустарниками как однолетними, так и многолетними, но для балконного выращивания чаще всего используются однолетние сорта. Это растение в зависимости от вида может быть в высоту от 30 см до 60 см. Цветы мелкие, но собраны в грозди, отчего внешне немезия кажется пышной и объемной. В процессе роста побеги растения из прямых становятся изогнутыми, что обусловлено тяжестью соцветий. Листья линейные и ланцетные, по краям, как правило, зазубренные. Немезия – это неприхотливый цветок, растет даже на бедной почве. Но для длительного и яркого цветения ей нужен регулярный полив, удаление отцветших соцветий и подкормки. В качестве удобрений подойдут многокомпонентные для цветущих растений, а также подкормки с повышенным содержанием калия и фосфора.Сурфиния. Этоблизкая родственница петунии, но ее выделяют как отдельный сорт. Она любит свет и тепло, поэтому идеально будет чувствовать себя на южном балконе. Сурфиния образует пышные небольшие кустики, отличается обильным цветением с весны и до первых заморозков. Цветки средние (до 8 см в диаметре), но располагаются тесно друг к другу. В сочетании с ниспадающими стеблями выглядят как яркая полусфера. Это стойкое растение, которое не требует особого ухода и устойчиво к заболеваниям. Нужен лишь стабильный полив, универсальные и азотные подкормки и почва с дренажным слоем.Сцевола очень ценится среди декораторов ландшафта. Она имеет цветы необычной веерообразной формы и множество зеленых побегов. В итоге получается обильноцветущее и пышное растение, которое достаточно устойчиво к различным погодным условиям. Сцевола в зависимости от вида может иметь как травянистую, так и полукустарниковую и кустарниковую форму. В высоту достигает 70 см, а при правильном уходе крона в ширину может быть такого же размера. Побеги тонкие, поначалу прямые, потом прогибаются под тяжестью соцветий. Цветы растения могут иметь разный оттенок, но классическимвариантом считаются холодные тона – лавандовый, синий, фиолетовый.Для западной и восточной стороныВосточные и западные балконы идеальны для создания сложных растительных композиций. Здесь достаточно света, но при этом нет палящей жары, поэтому можно выращивать самые разнообразные цветы. Лучше всего обратить внимание на эффектные теневыносливые экземпляры.Агератум. Это тропический многолетник, но в России выращивается как однолетник. Цветет он долго: цветочки маленькие, пушистые, плотно посажены друг к другу и могут быть окрашены в различные оттенки – фиолетовый, розовый, голубой или белый. Агератум – это кустообразное растение с прямым стеблем, который может достигать 50 см в высоту. Листья насыщенно зеленые, овальной формы с зазубринами по краям. Растение нуждается в регулярном поливе – оно не переносит как засуху, так и перелив. Также важно постоянно рыхлить почву и периодически вносить подкормки – универсальные для цветущих растений. При сильном разрастании цветок необходимо рассадить по разным горшкам.Буддлея. Некоторые называют ее летней сиренью за счет внешней схожести соцветий. Это кустарник, для выращивания на балконе необходимо выбирать низкорослые сорта и сажать в ящиках. Но буддлея подходит только опытным цветоводам, так как требует к себе повышенного внимания и хорошего ухода. Цветки растения могут быть разных оттенков, но чаще всего встречаются белые, розовые, пурпурные, лиловые и фиолетовые. Характерной особенностью буддлеи является ее аромат – сладкий и насыщенный.Бархатцы – одни из самых популярных цветов в клумбах, но эти пышные яркие цветы можно выращивать и на балконе. Лучше всего для этого подойдут низкорослые сорта, но многое зависит от личных предпочтений. Выращивать их можно как в горшках, так и в ящиках. Особого ухода они не требуют, им важен только правильный полив – чем выше температура, тем чаще и обильнее он должен быть. При этом нельзя допускать перелива и убирать застойную воду.Самые неприхотливые цветы для балконаВ случае, когда нет достаточно времени, опыта и сил для постоянного и сложного ухода за балконными растениями, можно обратиться к очень неприхотливым видам.Лобелия привлекает буйный ярким цветом. Множество колокольчиков, окрашенных в ярко-синий, сиреневый, молочный или пурпурный в зависимости от вида, радуют глаз с июня по сентябрь. Листья у лобелии мелкие, ланцетной формы. Все вместе образует компактный кустик, высотой до 25 см, по форме напоминающий шар. Существуют также ампельные сорта – идеальные для подвесных кашпо. Почва для этого цветка нужна рыхлая, плодородная и сыпучая, обязательно хорошо влаго- и воздухопроницаемая. Для хорошего продолжительного цветения также можно вносить подкормки – подойдут минеральные удобрения, но не с высоким содержанием азота.Санвиталия. Эти цветы – миниатюрные подсолнухи. Они неприхотливые, устойчивые к заболеваниям и отлично разбавят своей яркостью общую зеленую композицию. Санвиталия считается низкорослым растением – длина стеблей не превышает 50 см, а при условии, что они ветвящиеся и стелющиеся, то над землей редко возвышаются выше 15 см. Листья ярко-зеленые, удлиненные, яйцевидной формы. Соцветия небольшие – всего 3 см в диаметре, в зависимости от сорта могут быть желтыми, оранжевыми, коричневыми и фиолетовыми. Цветение долгое – с середины июля и почти до конца октября. Растение нетребовательно к почве, но для бурного цветения нуждается в подкормках. Подойдут комплексные минеральные удобрения.Очиток (седум). Стойкий и неприхотливый суккулент, который нуждается в ярком солнечном свете. Ему не вредят сквозняки и прямые солнечные лучи, но для него опасен перелив. Он запасает влагу в листьях, которую мало испаряет. Поэтому нужно придерживаться правила – лучше не долить, чем перелить. Разные сорта и виды очитка цветут в разные периоды и отличаются внешне, но у самого распространенного мелкие остроконечные цветочки, которые располагаются кучно и образуют пышные округлые "шапочки". Смотрится это очень эффектно, а разнообразие оттенков позволит подобрать сорт, который идеально будет сочетаться с остальными растениями.Настурция. Травянистое неприхотливое растение, которое с легкостью можно вырастить из семян. В зависимости от вида, может иметь вид кустарника или лианы. При этом плетистая настурция может расти как горизонтально, так и вертикально, что позволяет создавать самые разные декоративные решения. Цветы разнообразны по оттенкам, поэтому можно выбрать подходящий сорт, сочетающийся с другими растениями. Настурция плохо переносит солнечные лучи, поэтому идеальна для северных балконов. Она непрерывно цветет до заморозков, при условии регулярного полива и внесения подкормки, при этом азотистые удобрения ей не подходят. Также саженцы настурции очень хрупкие, поэтому при пересадке в новый грунт и горшок их переносят с комом земли.Вьющиеся цветы для балконаДушистый горошек. Красивый, вьющийся, по большей части зеленый и цветущий нежными цветами различных оттенков: от белого до фиолетового и коричневого. Плети некоторых сортов достигают 3 м в длину, что позволяет горошку быстро оплетать опору. Сажать ростки горошка необходимо с промежутком в 25 см, а для бурного цветения нужно сразу срезать сухие соцветия. Для балкона можно выбрать как сорта высотой до 3 м, так и низкорослые варианты – до 45 см в высоту. Все зависит от доступного места.Плющ. Он не любит солнце, поэтому на южном балконе посадить его не получится. Широкую популярность получил за счет своей выносливости и неприхотливости: он способен пережить зиму на балконе. Тем не менее, несмотря на все плюсы, он имеет один значимый минус – нуждается в постоянном формировании и обрезке, в противном случае одичает и беспорядочно разрастется по всем доступным опорам.Клематис. Многолетнее вьющееся растение, отличающееся от других похожих красивым цветением. Но клематис достаточно капризен. Ему нужно тепло, заморозки он не переживет. За счет своей корневой системы ему нужно много пространства – горшок или ящик минимум 50 см в высоту и столько же в ширину, который следует разместить в месте, куда не попадает ветер. В первый год клематис нужно прищипывать, чтобы он не давал новые побеги. Для балкона лучше всего выбрать сорта высотой до 2 м, например "Элегия", "Текса", "Валге Даам", "Руж Кардинал" или "Хегли Гибрид".Как красиво оформить балкон цветамиРасставить красиво горшки и контейнеры с растениями недостаточно, чтобы получить красивый мини-сад. Важно учитывать особенности цветения каждого цветка и отталкиваться именно от этого свойства. Натали Серова отмечает, если хочется обилия цветов и буйство красок, то высадить можно такие однолетние растения как петунии, катарантусы, вербены, калибрахоа, виолы. Если не нравятся пышно цветущие растения, то можно сделать композиции из таких вариантов как различные злаки, хосты, брунеры, астильба, бадан, бузульник, гаура, вербейник, монарда, вероника, плющи, традесканции, шалфей, гипсофила, лаванда, тысячелистник и т.д. Они, конечно, тоже цветут, но зачастую более мелкими, скромными цветами, у них красивая зелень и они создают ощущение луга или поля – не специально высаженного цветника, а именно чего-то дикого, природного, в стиле прованс, что сейчас особенно модно и актуально.Что касается горшков и других емкостей, то их можно выдерживать в едином стиле. К примеру, если хочется сделать упор на что-то природное, то лучше приобрести деревянные ящики или горшки, стилизованные под бочки. Если хочется античности, то это керамические и глиняные емкости, светлые стены и много вьющихся растений. Для поддержки современных стилей подойдут стеклянные горшки (но важно учитывать, что они подходят не всем растениям), металлические контейнеры и ящики.

https://ria.ru/20220425/udobreniya-1785377297.html

https://ria.ru/20220504/rasteniya-1786150276.html

https://ria.ru/20220602/tsvety-1792599129.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия