https://ria.ru/20220913/sukkulenty-1816478576.html

“Камень” или “дерево”: виды суккулентов и как выращивать их дома

Суккуленты: названия видов, фото растения, уход в домашних условиях

“Камень” или “дерево”: виды суккулентов и как выращивать их дома

Среди комнатных цветов особое место занимают суккуленты. Они разнообразны по внешнему виду, могут быть похожими на куст, на дерево или на камень. Это позволяет... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:26

2022-09-13T14:26

2022-09-13T14:26

растения

африка

австралия

америка

кактус

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Среди комнатных цветов особое место занимают суккуленты. Они разнообразны по внешнему виду, могут быть похожими на куст, на дерево или на камень. Это позволяет создавать экзотические композиции в домашних условиях. Названия суккулентов, которые лучше всего выращивать дома, как правильно за ними ухаживать и фото растений – в материале РИА Новости.СуккулентыСуккулент в переводе с латинского означает "сочный". И это лучше всего передает главную их особенность – они зачастую выглядят как растение, накачанное водой, как будто вот-вот треснет. И именно благодаря этому они так популярны в домашнем цветоводстве: эффектный внешний вид сочетается с неприхотливостью.Ботаническое описаниеСуккуленты не являются отдельным семейством. Это множество растений, объединенных главным общим признаком – все они накапливают влагу в стеблях и листьях, поэтому выглядят крупными и мясистыми, а на срезе видно желеобразную мякоть. Суккуленты растут в самых засушливых регионах – пустынях Африки, Австралии и Америки. Большинство из них имеют развитую корневую систему, что позволяет им доставать влагу из самых глубин земли. Накопленные запасы они медленно расходуют, поэтому с легкостью переживают самые засушливые сезоны года. Условно суккуленты можно поделить на две большие группы: те, что имеют утолщенный стебель и те, что копят влагу в листьях. Эти растения считаются неприхотливыми, так как не требуют регулярного полива, особой почвенной смеси и сложного ухода.Популярные видыСуккулентов существует огромное количество, и для домашнего выращивания подходят не все. Чаще всего внимание цветоводов обращено к интересным экземплярам по форме, цветению или к крупным и ветвистым растениям.АдромискусЭто низкорослый травянистый кустарник. Он имеет короткий стебель – не более 15 см в высоту, на котором располагается множество объемных мясистых листьев. Они слегка расширяются у основания и имеют опушку на поверхности. Цвет листьев зеленый с синим или фиолетовым оттенком. Цветет адромискус летом трубчатыми цветками, диаметром не более 2 см. В дикой природе суккулент растет в Капской провинции в Африке.АлоэОдин из самых популярных суккулентов, объединяющий примерно 430 видов. Это травянистый многолетник, особенностью которого является плотная прикорневая розетка на коротком стебле. В зависимости от вида со временем могут появляться побеги, у отдельных растений они достигают 2 м в длину. Листья алоэ, как и многих других суккулентов, мясистые, продолговатые, чаще всего имеют форму треугольника, а по краям располагаются шипы.АльбукаЭто луковичный суккулент, который в высоту может быть от 8 см до 1 м. Листья образуют плотную прикорневую розетку и могут быть спиральными, мечевидными и узкими. На срезе выделяют липкий сок. Цветет альбука небольшими белыми цветами с ощутимым ванильно-сливочным ароматом.АптенияМноголетнее растение с мясистыми листьями и побегами. Аптения имеет мощные утолщенные корни и стелющиеся (или ползучие) побеги, которые впоследствии могут образовать полукустарник высотой около 25 см. Молодые саженцы этого суккулента растут вверх, со временем начинают стелиться и могут достигать длины в 1 м. Листья аптении ярко-зеленые, они имеют овальную форму и заостренный конец. Цветы небольшие, но пушистые и махровые, отдаленно напоминающую астру, появляются по всей длине побегов.АргиродермаЛистовой суккулент с мясистыми полукруглыми листьями, диаметр которых не превышает 3 см. Аргиродерма любит скалистые и песчаные почвы, растет группами по 2–4 сросшихся листа. Новые растут по краю, когда как старые в центре постепенно отмирают. Внешне этот суккулент напоминает камень интересной формы. Цветет он небольшими цветами (не более 3 см в диаметре), похожими на маргаритки. Их цвет варьируется и может быть желтым, белым или розовым.БовиэяМногим этот суккулент известен под названием "морской огурец". Это луковичный суккулент, в домашних условиях выращивается только один его вид – бовиэя вьющаяся. Из центра луковицы появляются лазящие тонкие побеги с мелкими листочками. Цветы светло-зеленого оттенка появляются в конце весны. Луковицы суккулента крупные и состоят из мясистых чешуек. Тем не менее они очень хрупкие и нежные, их ни в коем случае нельзя повреждать, что требует определенных навыков при посадке и/или пересадке.БригамияЭтот суккулент имеет прямостоячий толстый стебель, который сужается к верху. Мясистые овальные листья, имеющие длину до 20 см, располагаются на макушке "ствола", нижние со временем отпадают, что оставляет рельефные следы. Все это делает суккулент похожим на пальму. В домашних условиях он может достигнуть в высоту 1 м. Бригамия цветет редко – 1 раз в 2–4 года, как правило, осенью. Бутоны имеют форму колокольчика, они могут быть белыми, желтыми или кремовыми.КактусыСуществует более 3000 видов кактусов. Все они отличаются не только по внешним данным, но и по особенностям роста и ухода. Тем не менее, все виды такого суккулента многолетние, имеют толстый ребристый стебель. Особенностью кактусов является наличие ареола. Это модифицированная пазушная почка, на которой располагаются волоски или колючки.КаланхоэЭто полукустарник с прямостоячим побегом. На нем крестообразно располагаются треугольные листья с зазубренными краями, они могут быть "сидячими" или на корешке. При опадении на землю они могут с легкостью укорениться. В дикой природе каланхоэ достигает 1 м в высоту, в домашних условиях, как правило, не превышает 30 см. Цветы суккулента собраны в соцветия. Цвет лепестков варьируется и может быть белым, желтым, оранжевым, розовым и пурпурным. Отличается пышным и продолжительным цветением.КонофитумНебольшой (не более 6 см в высоту и 3 см в ширину) листовой суккулент, издали похожий на камень. Стебли растения короткие, листья двойные, иногда могут срастаться. По бокам развиваются дочерние растения, поэтому при достаточном свободном месте могут появиться целые колонии из 10–20 суккулентов. Поверхность листьев зеленого, сизого или беловатого оттенка, имеет вкрапления более темного цвета. Цветы конофитума похожи на маленькие корзинки, они могут быть розовыми, желтыми или оранжевыми.КотиледонЭто многолетний травянистый суккулент, который может быть кустовидной или розеточной формы. Листья - ланцетные, ромбические, округлые или овальные, варьируются по цвету: светло-зеленые, сизые и красноватые. На поверхности может быть легкое опушение или белый налет. Цветет котиледон с марта по август. Цветы похожи на колокольчики, имеют глянцевые лепестки.КрассулаЧаще всего этот суккулент называют "денежным деревом", так как форма его листьев округлая и напоминает монеты. Их цвет насыщенный, от светло-зеленого до изумрудного. Они располагаются на толстых ветвистых побегах. Все вместе это напоминает небольшое дерево. Цветение крассулы начинается в октябре-ноябре и продолжается в течение трех месяцев. Цветы образуются в пазухах листьев, могут быть белого, кремового, розового или желтого оттенка.ЛитопсЭтот суккулент представляет собой два толстых листа, между которыми проходит щель. Именно из нее при цветении (в августе-сентябре) появляется белый или желтый цветок с насыщенным приятным ароматом. Литопс – небольшой суккулент, его высота не превышает 5 см. Листья толстые, мясистые, могут быть серыми, зелеными, пурпурными или коричневыми. На поверхности можно разглядеть узоры. При долговременном выращивании литопс может образовывать целые колонии по 10–20 шт.МонантесЭто небольшой кустарник со стоячими или стелющимися побегами. На них располагаются небольшие листья, которые образовывают маленькие розетки. Пластины листьев мясистые и сочные, могут иметь яйцевидную или булавочную форму. Цветет монантес регулярно, цветы розовые, коричневые или светло-зеленые.ПахифитумМноголетний суккулент, особенностью которого является сильно разрастающаяся подземная часть. Над почвой вырастает толстый стебель, его длина не превышает 30 см. Он может быть ползучим или поникающим. На нем располагаются округлые толстые листья на коротком черешке. Цветет пахифитум около месяца, начиная с июля. Цветы маленькие, похожи на колокольчики, окрашены в белый, красный или розовый цвет и приятно пахнут.ПедилантусМноголетний лиственный кустарник с цилиндрическими побегами серого или зеленого цвета. На них располагаются волнистые листья темного или светлого зеленого оттенка, они могут быть “сидячими” или иметь небольшой черенок. Их длина достигает 10 см, а поверхность либо гладкая, либо слегка опушенная. Популярность суккулент получил благодаря своим цветам: они ярко-красного оттенка и внешне напоминают туфельки или закрытые зонтики. Высота педилантуса может достигать 2 м.ПиарантусМноголетний суккулент с крупными и мясистыми стеблями зеленовато-бурого оттенка. Каждый стебель состоит из нескольких сегментов, каждый из которых длиной 3–5 см. Пиарантус может несильно возвышаться над почвой, а может стелиться по ней, образуя небольшие кустики. Цветы суккулента необычные – в форме звезды, с толстыми лепестками. Расцветка варьируется, а поверхность украшена контрастным узором.ПортулакарияСуккулент, своим внешним видом очень похожий на бонсай, но на самом деле – вьющийся кустарник. В домашних условиях длина его побегов может достигать 1 м. Их поверхность окрашена в кирпично-красный цвет, который со временем становится коричневым, что и делает портулакарию схожей внешне с деревом. На стеблях растут небольшие листья (не более 5 см в длину) овальной формы, они окрашены в светло-зеленый цвет с красной окантовкой.СинадениумЭто раскидистый кустарник, который может вырасти до 1,5 м в высоту. Побеги толстые, со временем на них появляется кора. На стеблях располагаются овальные кожистые листья на коротких черешках, растут супротивно или поочередно. Их поверхность окрашена в темно-зеленый цвет иногда могут проявиться красно-бурые полосы, пятна или разводы. Цветет зимой, небольшими колокольчатыми цветами.ФаукарияНебольшой суккулент с коротким корнем и стеблем. Листья темно-зеленые с белыми вкраплениями и утолщенные, у них по краям тонкие, но жесткие наросты. Они образовывают неплотную розетку. Цветет фаукария недолго – всего лишь 1–2 недели, но очень эффектно. Цветы крупные, пышные, одиночные, ярко или светло желтые.ХатиораЭто многолетний суккулент с тонкими, но мясистыми побегами. Визуально они поделены на сегменты, имеют цилиндрическую форму. У молодых растений побеги окрашены в зеленый цвет с легким красноватым отливом, впоследствии они становятся коричневыми и слегка растрескиваются. Растение может достигать 180 см в высоту, но только много времени спустя, так как ежегодно вырастает не более чем на 5 см. Цвести суккулент начинает весной. Цветы появляются на верхушках побегов, окрашены в розовый или желтый цвет.ЭониумЭтот суккулент настоящий долгожитель, поэтому его нередко называют вечным. Это небольшой травянистый кустарник, который может быть как с одиночным стеблем, так и разветвленным. Со временем побеги становятся похожими на ветки дерева. Высота суккулента может достигать 1 м, листья на стеблях крупные и широкие, к основанию сужаются. Чаще всего поверхность у них гладкая, но могут встречаться виды с легким опушением. Они образуют розетки по краям стеблей. Цветет эониум небольшими цветами белого, розового или желтого оттенка.ЭуфорбияСуккулент из семейства Молочайные с утолщенными побегами, где скапливается влага. Листья небольшие, но могут и вовсе отсутствовать. На срезе выделяется млечный сок, поэтому работать с растением лучше всего в перчатках. Вырастает эуфорбия до 2 м в высоту, но в домашних условиях остается в пределах 30–60 см. Цветет небольшими цветками, которые собраны в колосовидные или зонтичные соцветия.ЯтрофаПривлекательный внешне суккулент с необычным стеблем в форме бутылки. В зависимости от вида он может быть деревом или кустарником. В высоту растение может достигать 2 м, но в квартире обычно вырастает до 50 см. Листья растут на верхушке побега, осенью растение их сбрасывает, а новые появляются весной. Цветы небольшие, собраны в зонтичные соцветия, окрашены в белый, красный или розовый.ПосадкаПроцесс выращивания суккулентов из семян – очень долгий и сложный процесс, поэтому его применяют только для выведения новых сортов. В остальных же случаях сажать лучше черенок или листочек. Для этого посадочный материал сначала просушивают несколько дней, перед посадкой почву слегка смачивают теплой водой и углубляют черенок/листочек на 15–20 мм. В таком состоянии суккулент оставляют в покое в светлом и теплом месте на несколько недель.УходХоть суккуленты и считаются неприхотливыми растениями, некоторые рекомендации лучше соблюдать для здорового роста и красивого цветения.ТемператураТак как в естественной среде обитания суккуленты переносят резкие перепады температур, то днем для них будет комфортна температура до +40 °С, а ночью – до +13–15 °С.Влажность воздухаСуккуленты очень любят сухой воздух, поэтому в месте, где они растут он должен постоянно циркулировать, а влажность не должна быть высокой. Также не стоит их содержать в одной комнате с растениями, требующими постоянного увлажнения.Освещение и местоположениеТаким растениям важно яркое освещение, поэтому это идеальные обитатели южных подоконников. Но важно учитывать особенности конкретного из них: некоторые без проблем переносят прямые солнечные лучи, а некоторым видам они могут навредить, поэтому при знойном солнцепеке их придется либо убирать, либо притенять. Если выбора нет и все окна выходят только на север, необходимо "увеличивать" световой день с помощью специальных фитоламп для растений.Требования к почвеСуккулентам нужна малоплодородная и скудная земля. Для самостоятельного изготовления понадобятся песок, дерновая и листовая почва в равных пропорциях. Покупной универсальный грунт для этих растений не подойдет, так как в нем содержится торф.ПоливВажное правило при содержании суккулентов – лучше не долить, чем перелить. Так как они запасают влагу в стеблях и листьях, достаточно всего лишь увлажнять почву, когда верхний слой высохнет на 2 см. Если устраивать суккулентам ежедневный полив – они сгниют.ОпрыскиваниеОпрыскивать суккуленты можно только в весенне-летний период, а именно в жаркие дни, но не во время попадания прямых солнечных лучей. Делать это нужно мелкодисперсным пульверизатором и не чаще раза в неделю, можно даже реже. Чрезмерное увлажнение приводит к застою воды в розетке, что повлечет за собой гибель растения.ПодкормкиСуккулентам не подходят органические удобрения, только минеральные. Можно использовать как специализированные варианты для суккулентов, так и универсальные, например "Агриколу" и "Bona Forte". Подкармливать растения можно не чаще 1 раза в месяц весной и летом, зимой удобрения исключаются.ЦветениеВо время цветения суккуленты не нуждаются в особом уходе, но важно ни в коем случае не увеличивать полив и не злоупотреблять удобрениями.ПересадкаПересаживать суккуленты необходимо весной, главное, чтобы не было периода завязи бутонов или цветения. Молодые экземпляры можно пересаживать каждый год, взрослые – раз в 2–3 года.Особенности зимнего уходаПериод покоя у суккулентов не должен сопровождаться частым поливом, его, наоборот, нужно значительно сократить. В противном случае, растение начнет давать прирост и формировать бледные вытянувшиеся побеги. Лучше всего обеспечить прохладную зимовку – при температуре +5–10 °C, при этом необходимо сохранять достаточно света (с помощью фитолампы) и сухой субстрат.Но холодная зимовка подойдет не всем суккулентам, некоторые виды нуждаются в тепле и поливе круглый год. При этом их можно держать на южных подоконниках, а вечером включать фитолампу.РазмножениеСуществует три основных способа размножения суккулентов:Болезни и вредителиИз вредителей на суккуленты чаще всего нападают трипсы, клещи и червецы. Избавиться от них можно с помощью инсектицидов, которые продаются в любом цветочном магазине. Главное – использовать препараты строго по инструкции, чтобы не навредить самому растению.Из заболеваний у суккулентов может наблюдаться гниль. Она появляется из-за:Спасти суккулент, зараженный гнилью, практически невозможно. Можно попробовать удалить все пораженные части, а уцелевшее посадить в новый грунт, но этот способ не дает никаких гарантий.Еще одной проблемой может стать плесень. Для борьбы с ней нужно удалить все заплесневелые участки, пересадить растение в новый грунт и подкормить минеральными удобрениями.Лечить суккуленты очень сложно, поэтому лучше соблюдать все рекомендации по уходу, чтобы не допустить появления ни вредителей, ни заболеваний.Применение в народной медицинеЛечебные свойства суккулентов давно пользуются популярностью в народной медицине:Множество суккулентов накапливают в себе ядовитые вещества, чтобы их не могли есть дикие животные. Поэтому обращаться с ними стоит осторожно и не следует пытаться лечиться растением без предварительной консультации врача.Ошибки в уходеНачинающие цветоводы могут допустить массу ошибок при содержании суккулентов, к главным из них относятся:Декоративные композицииСуккуленты часто используются в различных декоративных композициях. Они нетривиально выглядят, прекрасно сочетаются с другими растениями и некоторое время могут расти в тесном соседстве. Существует две формы декоративных композиций, которые особенно популярны с суккулентами:

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https://ria.ru/20211008/rastenie-1753677265.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

растения, африка, австралия, америка, кактус