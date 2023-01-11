https://ria.ru/20230111/uvlazhnenie-1844139844.html

Как увлажнить воздух в квартире: девять способов обойтись без увлажнителя

Как увлажнить воздух в комнатах квартиры без увлажнителя

Как увлажнить воздух в квартире: девять способов обойтись без увлажнителя

Сухой воздух в квартире негативно сказывается на самочувствии жильцов, а также состоянии животных и растений. Почему важно увлажнять воздух, особенно зимой, чем РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:00

2023-01-11T15:00

2023-01-11T15:16

общество

россия

здоровье

вода

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Сухой воздух в квартире негативно сказывается на самочувствии жильцов, а также состоянии животных и растений. Почему важно увлажнять воздух, особенно зимой, чем опасен засушливый микроклимат в помещениях, как обеспечить оптимальные показатели влажности в комнате без увлажнителя — советы экспертов в материале РИА Новости.Влажность воздуха в квартиреУровень влажности воздуха в помещении – один из показателей, от которого зависит не только самочувствие жильцов, домашних животных, но и общее состояние ремонта и мебели в квартире или доме. Если воздух пересушен, то у человека могут появиться головные боли, стянутость кожи, затрудненное дыхание, аллергии. Однако при высокой влажности и плохой вентиляции в квартире может образовываться плесень. Важно обеспечить и поддерживать оптимальные параметры микроклимата в жилище."Передача респираторных инфекций, в том числе вируса гриппа, зависит от влажности и температуры", — предупреждает санитарный врач, Николай Дубинин, дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов". По словам специалиста, экспериментальные исследования инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, показали, что выживаемость или интенсивность воздействия бактерий, вирусов и аллергенов сводится к минимуму при среднем уровне влажности от 40 до 70%.Кроме того, эксперт отмечает, что влажность влияет также на скорость газовыделения формальдегида из строительных материалов внутри помещений, на скорость образования кислот и солей из серы и двуокиси азота, на скорость образования озона. "Влияние влажности на обилие аллергенов, патогенов и вредных химических веществ предполагает, что уровень влажности следует рассматривать как фактор качества воздуха в помещении", — говорит Николай Дубинин.НормаНормальным показателем согласно ГОСТу 30494-2011 в теплое время года является уровень водяных паров в спальне и гостиной 30–60% (критично высокая 65%), а в период холодов и в отопительный сезон — 30–45% (максимальный 60%). В ГОСТе 16371-2014 указана информация о нормах влажности в комнате с деревянной мебелью, ее оптимальный диапазон составляет 45–70%. При этом ГОСТ не нормирует уровень влажности на кухне и в санузле, т.к. показатели там выше по естественным причинам (приготовление блюд, испарение при стирке, прием душа/ванной).Цифры варьируются в зависимости от сезона, погоды и формата помещения:По словам Николая Дубинина, большинство неблагоприятных последствий для здоровья, вызванных влажностью, можно свести к минимуму, если поддерживать средний уровень влажности внутри помещений (от 40 до 60%). Это оптимальный показатель с точки зрения самочувствия людей и домашних животных, а также наименее пригодный для развития и размножения плесени, бактерий и вирусов.Дезинфектолог поясняет, что популяции пылевых клещей минимальны при относительной влажности ниже 50% и достигают максимального размера при относительной влажности 80%. Т.е. чем выше влажность, тем комфортнее домашним паразитам — пылевым клещам, и в доме может появиться плесень. А большинство видов плесени не могут расти, если относительная влажность не превышает 60%.Как измеритьЧтобы определить уровень влажности в помещении без специального прибора, Николай Дубинин рекомендует стакан с водой охладить в холодильнике до температуры от 3 до 5 градусов. После достать и поставить в комнате на далеком расстоянии от батарей. Наблюдая за этим "инструментом", можно интерпретировать результаты следующим образом:Ещё узнать уровень влаги в комнате можно с помощью сорванной с дерева еловой шишки. Нужно принести ее домой и разместить подальше от отопительных приборов, цветочных горшков и плиты. Если чешуйки закроются — то влаги много, а если раскроются — то воздух в квартире или доме суше, чем положено.Однако народные способы дают лишь общие представления об уровне влажности в помещении, чтобы узнать точные цифры, используют гигрометр. "Прибор небольшой, напоминает термометр или электронные часы, стоит не очень дорого. Так что если возникли сомнения — купите этот прибор и проверьте показатели, — рекомендует Наталья Масловская, директор компании "Диана Клининг". — Хотя в зимний период практически в каждом доме, расположенном не у моря, будет сухой воздух. Поэтому увлажнять воздух нужно практически в каждой квартире".Существует несколько разновидностей гигрометра, они отличаются точностью и способом измерения. Чаще всего используются электронные, волосяные, психрометрические. Для получения более точных показаний размещать устройство необходимо подальше от сквозняков, а также отопительных и нагревающих приборов.Чем грозит сухой воздухИзменения микроклимата в жилом помещении ощущаются на протяжении всего отопительного сезона, в среднем этот период в зависимости от региона в России длится около 3-5 месяцев. Из-за сухого воздуха у людей могут возникнуть следующие недомогания:"Значительнее всего сухой воздух оказывает влияние на дыхательную систему и кожу ребенка. Детская кожа и так относительно нежнее (тоньше и более подвержена повреждениям), а если у малыша ксероз кожи или атопический дерматит (состояния, достаточно частые в раннем возрасте) - то тогда даже при влажном, комфортном климате вне дома и внутри кожа малыша будет склонна к воспалению", — говорит Николай Комов, врач-педиатр Lahta Junior.Эксперт поясняет, что сухой воздух, по сути "вытягивает" влагу из кожи, которая и так требует регулярного увлажнения. С ее поверхностных слоев испаряется вода, как бы "выравнивая" уровень влажности. В итоге, сухая кожа — это кожа, подверженная микротравмам, которые приводят к красноте, отекам, шелушению, а также рискам вторичного бактериального обсеменения. Исключение, профилактика пересушивания кожи — главный момент в лечении атопического дерматита.По словам Николая Комова, дыхательные пути в отличие от кожи выстланы всего одним слоем эпителия, зато содержат большое количество желез. "Организм хорошо адаптируется к разному климату. Однако, холод на улице и жара с сухостью дома — способствуют появлению большего количества слизи, периодическому закладыванию носа. Взрослые адаптируются быстрее, чем малыши. Особенной проблемой сухой воздух становится при ОРВИ, так как секрет должен быть жидким, тогда он помогает справляться с вирусной инфекцией, а сгущение и пересыхание слизи этому не способствует", — поясняет врач.Вреден сухой воздух и для комнатных растений: их листья желтеют, появляются различные болезни, a особо привередливые к уровню влажности и вовсе погибают. Особенно тщательно следить за влажностью в доме нужно владельцам библиотек, коллекционных предметов искусства, мебели, паркета и дверей из массива дерева и т. п.Как увлажнить воздух в комнате без увлажнителя зимой и летомCaмый пpocтoй и бeзoпacный cпocoб cдeлaть микроклимат в жилом помещении комфортным — ycтaнoвить увлажнитель вoздyxa. Этот специальный элeктpoнный пpибop одним нажатием кнопки поможет дocтигнyть oптимaльнoгo ypoвня yвлaжнeннocти.Но можно повысить влажность в квартире и без использования оборудования.1. "Если покупка увлажнителя не рассматривается, а воздух слишком сухой, помогут комнатные цветы в больших количествах. Но нужно внимательно отнестись к выбору растений, поскольку могут встретиться не самые безопасные или, наоборот, забирающие влагу из воздуха", — говорит Наталья Масловская. Рекомендуется приобретать домашний папоротник, комнатную липу, фикус, драцену. Специалист по клинингу дополняет, что цветы без внимания оставлять нельзя. Иначе вся польза уйдет во вред: разовьется аллергия. На листьях скапливается пыль — нужно регулярно протирать их.2. Естественное увлажнение воздуха обеспечивает регулярная влажная уборка. Очистка напольного покрытия, полок, столешниц и других поверхностей поможет не только насытить воздух испаряющейся влагой, но и избaвиться oт пыли и микpoopгaнизмoв — клещей и микробов. Использовать для уборки можно как швабры и тряпки из мягкoй ткaни, так и пapoгeнepaтopы или пылecocы, если это позволяют обрабатываемые покрытия.3. После принятия душа или ванны можно не сливать воду и открыть дверь ванной комнаты, чтобы исходящий пар способствовал нормализации уровня влажности во всей квартире.4. Разложить по дому гидрогелевые шарики. "Можно на подоконнике расставить емкости с водой и украшениями — разноцветными камешками, шариками — с одной стороны, это подчеркнет дизайн, с другой, вода увлажняет воздух", — отмечает Наталья Масловская.5. В помещении, где требуется увлажнение, можно установить аквариум, настольный фонтан или любую емкость с водой. В детской комнате Наталья Масловская рекомендует поставить фонтан или аквариум с рыбками, а лучше с водяными черепахами, поскольку он обычно без плотной крышки. И детям будет интересно наблюдать и ухаживать за живностью, и воздух в комнате от жидкости в аквариуме будет увлажняться.6. "Возможно, неожиданно, но ЗОЖ хорошо сказывается на атмосфере в квартире, — заметила Наталья Масловская. — Во-первых, здоровое питание предполагает отказ от сковороды, то есть не жарим ничего и воздух не сушим. Зато приветствуются пароварка и мультиварка. Они как раз помогают воздух увлажнить. Можно даже совсем в них ничего не готовить, а просто налить воды и поставить в комнату — пар увлажнит воздух".7. Эксперт отмечает, что чайник — по сути, это тоже увлажнитель воздуха. Наталья Масловская говорит о том, что важно держать его в чистоте. Многие не придают значения накипи и не очищают ее, бывает, и плесень внутри чайника растет. А это все бьет по здоровью. В продаже есть специальные средства для удаления накипи и солей жесткости.8. "В каждом доме найдется губка: поменьше — на кухне, а побольше, например, для мытья машины. Она тоже может быть полезна для увлажнения воздуха. Самый очевидный способ — это намочить ее и положить около батареи, чтобы влага медленно испарялась. Так делают и с полотенцем, и белье сушат в комнате, опрыскивают шторы и мебель из пульверизатора для увлажнения воздуха. Но есть и другие способы: например можно намочить губку, отжать и положить в полиэтиленовый пакет с дырками. Так влага будет медленно испаряться. Для усиления эффекта можно разложить несколько пакетов с губками", — рекомендует Наталья Масловская.9. Специалист поделилась еще одним лайфхаком, как увлажнить воздух при помощи посудомоечной машины. "Совет прост: не закрывать дверцу после мытья. Некоторые модели запрограммированы так, что сами открывают дверцу, когда программа завершена, у остальных придется открывать самостоятельно. Можно в принципе и не сушить посуду: помыл и открыл дверцу. Посуда всё равно высохнет, воздух увлажнится, плюс счет за электроэнергию будет чуть меньше", — комментирует Наталья Масловская.Какой способ самый быстрый"Самый простой, быстрый способ — делать регулярные влажные уборки и чаще проветривать комнаты. Мыть полы, вытирать пыль, не забывать заглядывать в труднодоступные уголки. Звучит банально, но всё это ради здоровья. Ленишься сам — вызови специалиста" — порекомендовала Наталья Масловская.Николай Дубинин дополняет, что быстро увлажнить воздух в квартире можно с помощью подручных средств. Например, можно вскипятить парочку кастрюль с водой и после поставить их на подоконник, испаряющийся пар будет увлажнять воздух. Без кипячения воды тоже можно обойтись. Набрать несколько вазочек с водой и расставить по комнате рядом с батареями. Летом можно также использовать пульверизатор, периодически распрыскивая воду по комнате. Для бoлee длитeльнoгo эффeктa yвлaжнeния pacпылять жидкocть можно нa штopы или тюль, однако пocлe выcыxaния нa ткaнях мoгyт образоваться paзвoды.

https://ria.ru/20211126/uvlazhnitel-1760973631.html

https://ria.ru/20221120/deti-1832846667.html

https://ria.ru/20170414/1492252605.html

https://ria.ru/20221230/virusnye_infektsii-1842531722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, здоровье, вода