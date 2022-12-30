https://ria.ru/20221230/virusnye_infektsii-1842531722.html

Как защитить себя от гриппа и ОРВИ: препараты, основные меры профилактики

Профилактика гриппа и ОРВИ 2022-2023: мероприятия для взрослых и детей, памятка

Как защитить себя от гриппа и ОРВИ: препараты, основные меры профилактики

В сезон острых респираторных вирусных инфекций взрослым и детям нужно принимать определенные меры для защиты своего здоровья без лекарств. Какие мероприятия... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T18:10

2022-12-30T18:10

2022-12-30T18:10

россия

грипп

орви

здоровье - общество

вакцинация

витамины

иммунитет

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В сезон острых респираторных вирусных инфекций взрослым и детям нужно принимать определенные меры для защиты своего здоровья без лекарств. Какие мероприятия важны для профилактики гриппа и ОРВИ в сезоне 2022-2023 годов, какие препараты используются для этого, а также полезная памятка - в материале РИА Новости.Профилактика гриппа и ОРВИОстрые респираторные вирусные инфекции - это группа заболеваний, вызванных проникающими в организм человека вирусами (чаще всего - через дыхательные пути). Повышение температуры, кашель, насморк - эти симптомы являются самыми распространенными проявлениями подобных недугов. Грипп также относится к числу вирусных инфекций.Вирусы могут поразить человека в любое время года, и все же для данной группы заболеваний характерна ярко выраженная сезонность. Так, риск заразиться гриппом и другими ОРВИ заметно возрастает осенью и зимой. Именно в этот период особую актуальность приобретает соблюдение мер предосторожности. Как правило, профилактика включает в себя целый комплекс мероприятий, который направлен на то, чтобы максимально снизить риск заражения.Профилактика гриппа и ОРВИ важна как для взрослых, так и для детей. Но в целом все основные меры универсальны и не зависят от возраста. При этом важно помнить, что дети в среднем чаще болеют различными вирусными инфекциями, чем взрослые (особенно если ходят в детский сад и в школу).При этом ребенку бывает достаточно сложно объяснить всю важность соблюдения мер профилактики (например, опасность грязных рук). А значит, основную часть заботы о здоровье маленьких граждан должны взять на себя их родители. К примеру, в сезон ОРВИ родителям младенцев стоит сократить до минимума количество приходящих в дом гостей.Для чего нужнаМногие вирусные инфекции могут не только протекать достаточно тяжело, но и приводить к серьезным осложнениям. Например, грипп может вызвать развитие пневмонии, миокардита, отека головного мозга и прочих первичных и вторичных осложнений.Как защитить себя от гриппа и ОРВИВсе популярные методы профилактики вирусных инфекций можно разделить на две большие группы - специфические и неспецифические.Специфическая профилактикаК специфической профилактике гриппа и ОРВИ относится, прежде всего, вакцинация. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также российский Роспотребнадзор именно вакцинацию называют наиболее эффективным способом защиты от различных недугов (ОРВИ и гриппа - в том числе).Даже при том, что вакцинация от гриппа не дает стопроцентной гарантии того, что привитый человек не заразится, доказано, что это заметно облегчает течение болезни, а также помогает предотвратить развитие опасных осложнений. Вакцинация показана прежде всего, гражданам из основных групп риска (в их число входят пожилые люди, маленькие дети, пациенты с хроническими заболеваниями и те, у кого в силу различных причин ослаблен иммунитет). Помимо этого прививки рекомендуется сделать гражданам, которые по долгу службы вынуждены ежедневно общаться с большим количеством людей (например, продавцы, учителя, врачи и так далее)От прививки стоит воздержаться тем, кто в прошлом уже столкнулся с сильной аллергической реакцией на введение аналогичной вакцины, а также тем, кто заболел к моменту предполагаемой вакцинации. Также прививка от гриппа может быть противопоказана гражданам в период обострения хронических заболеваний.Прививку от гриппа лучше сделать заблаговременно, за 2-3 недели до начала эпидсезона. Это необходимо для того, чтобы сформировался устойчивый иммунитет. Между прививками от коронавируса и гриппа должен пройти определенное время."Метод номер один для профилактики гриппа и коронавируса – вакцинация. Это самый лучший вариант, который точечно настраивает иммунную систему на борьбу с конкретным патогеном. Если у вас был подтвержденный ковид, нужно отсчитать шесть месяцев и сделать вакцину. Если вы вакцинировались от ковида и прошло шесть и более месяцев, нужно ревакцинироваться, достаточно сделать одну инъекцию. При этом вакцина от ковида не имеет отношения к защите от гриппа. Сезон по гриппу будет очень высокий. Если вы не сделали прививку, обязательно нужно успеть вакцинироваться (от гриппа) хотя бы до середины декабря. Надо понимать, что две-три недели проходит до формирования иммунитета после вакцинации", – говорит кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.Неспецифическая профилактикаПомимо вакцинации существуют еще методы и так называемой неспецифической профилактики. Это и использование в качестве превентивной меры некоторых медпрепаратов (например, для укрепления иммунитета), и соблюдение элементарных правил гигиены, и применение средств индивидуальной защиты, и так далее.Медицинские препаратыКак правило, медицинские препараты, применяемые для профилактики гриппа и ОРВИ, можно свободно приобрести в аптеках даже без рецепта. Однако это вовсе не означает, что подобные средства абсолютно безопасны для здоровья человека. У каждого лекарственного препарата, даже у витаминов, есть свои противопоказания, так что перед тем, как купить и начать принимать то или иное средство, необходимо проконсультироваться с врачом.ВитаминыДефицит витаминов и микроэлементов в организме человека действительно может стать причиной снижения иммунитета и, как следствие, сделать его более уязвимым для атаки различных вирусов. Однако определить “на глаз”, каких именно витаминов не хватает человеку, практически невозможно. Для точной диагностики необходимо проведение соответствующих анализов крови.Восполнить запасы необходимых веществ можно при помощи коррекции питания. Например, большое количество витамина С содержится в квашеной капусте и сладком перце, а хорошим источником витамина А считаются морковь, курага и шпинат. Однако далеко не всегда у граждан есть возможность получить все нужные организму витамины и минералы из продуктов питания. А потому различные витаминно-минеральные комплексы остаются очень востребованными.ИммуномодуляторыЕсли противостоять гриппу и прочим инфекциям помогает сильный иммунитет, то очевидный способ защититься от болезни - это своевременно принять меры для его укрепления и стимуляции. Нередко для этой цели и используются различные иммуномодуляторы.Все иммуномодуляторы делятся на две большие группы: это иммуносупрессоры и иммуностимуляторы. Первые предназначены для подавления иммунного ответа организма (это необходимо, к примеру, при трансплантации органов). Вторые различными способами помогают подстегнуть иммунитет человека. Считается, что с их помощью можно снизить частоту инфекций.К иммуностимуляторам относятся и препараты с интерферонами, которые достаточно доступны и свободно продаются в каждой аптеке. Интерфероны - это особые белки человека, которые выделяются в организме в ответ на вторжение в него вирусов. Интерфероны не только стимулируют иммунитет, но и буквально подают сигнал клеткам организма, “призывая” их активизироваться на борьбу с потенциально опасными агентами.Интерфероны образуются в организме заболевшего человека и самостоятельно, без посторонней помощи. Правда, происходит это лишь при повышении температуры до определенной отметки (как правило, от 38 - 38,5 градуса и выше). Интерферон для лекарственных препаратов может получаться различными способами: из донорской крови или при помощи генной инженерии (так называемый рекомбинантный интерферон).Главная задача препаратов с интерфероном - помочь организму быстрее и эффективнее бороться с инфекцией. Основное преимущество таких лекарств - они направлены не против конкретного вируса, а оказывают общее воздействие на организм. Однако с течением времени использование подобных средств может аукнуться побочными эффектами.Индукторы интерферонаВ отличие от препаратов, содержащих уже “готовые” белки, индукторы интерферона созданы для того, чтобы стимулировать в организме производство собственных интерферонов. Соответственно, это помогает избежать побочных реакций, свойственных препаратам с интерферонами, а эффект зачастую оказывается более длительным.Выработка собственных интерферонов занимает время, а потому не стоит рассчитывать на моментальный эффект от использования подобных препаратов.АдаптогеныЕще одна группа медпрепаратов, которые нередко используются для профилактики гриппа и ОРВИ - это адаптогены. Это могут быть средства как природного, так и искусственного происхождения, которые, как считается, помогают повышать устойчивость организма к различным неблагоприятным факторам (будь то вирусы или, например, сильный стресс)К данной группе относятся препараты на основе женьшеня, элеутерококка, лимонника и прочих растений, которым приписываются разнообразные полезные свойства, а также средства на основе животных компонентов (например, пчелиное маточное молочко, мумие и другие). Нередко для профилактики гриппа и ОРВИ их используют вместе с иммуностимуляторами или витаминными комплексами.Противовирусные средстваДля профилактики сезонных вирусных инфекций порой применяются и различные противовирусные препараты. По большей части такие средства не уничтожают вирус, а лишь замедляют его распространение в организме, чтобы иммунитет человека получил возможность самостоятельно справиться с угрозой.И, конечно, не стоит забывать, что каждый медпрепарат имеет свои, порой - достаточно серьезные побочные эффекты. А потому и злоупотреблять ими не стоит.Ношение маскиОсновной путь передачи гриппа и ОРВИ - это воздушно-капельный. Когда больной человек кашляет или чихает, в воздух попадают капли, в которых содержатся частицы вируса. То есть зачастую входными воротами, через которые вирусы попадают в организм человека, становятся слизистые оболочки дыхательных путей. Защитить их могут помочь средства индивидуальной защиты, прежде всего - медицинская маска.СИЗы должны носить прежде всего заболевшие граждане, однако и для здорового человека такой аксессуар может оказаться весьма полезен. Маска должна закрывать и нос, и рот, то есть верхний край крепится на носу при помощи специального фиксатора, а нижний - полностью прикрывает подбородок."В местах большого скопления людей рекомендуется, в первую очередь лицам из групп риска, носить маски или респираторы, поскольку они снижают риск заражения инфекциями с воздушно-капельным путем передачи. Их ношение не является обязательным, но они действительно могут защитить от заражения", - отмечает главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.Избегание мест массового скопления людейСамые опасные с точки зрения возможного заражения ситуации - когда в одном (тем более - замкнутом) пространстве одновременно собирается большое число людей. Это магазины, общественный транспорт, практически любые мероприятия в закрытых помещениях и так далее.Для того, чтобы снизить риск заражения, гражданам рекомендуется свести посещение подобных мест к минимуму. Например, по возможности не пользоваться маршрутками и другими видами общественного транспорта, а небольшие расстояния проходить пешком. Если нет серьезного повода, нужно постараться минимизировать посещение больниц, где шансы встретить нездорового человека значительно выше. Для похода по магазинам можно выбирать то время, когда там нет большого наплыва покупателей.Если избежать визита не получается, стоит держаться на расстоянии от граждан, которые демонстрируют явные симптомы заболевания (например, кашель или чихание).Тщательная уборка помещенийВирусы могут долгое время сохранять свою жизнеспособность на различных поверхностях, а потому регулярная и тщательная уборка помещений играет очень важную роль (особенно если в доме или в офисе присутствует больной человек). Даже обычная влажная уборка и дезинфекция тех поверхностей, которых чаще всего люди касаются руками (дверные ручки, ручки шкафов и полок, выключатели, клавиатура и так далее) могут помочь существенно снизить риск заражения.Для уборки помещений нередко используются различные средства бытовой химии. Выбирать их стоит осторожно, особенно если в помещении проводят много времени маленькие дети или люди с аллергией.Регулярное проветривание помещенийВирусы прекрасно чувствуют себя в помещениях с теплым и сухим воздухом. Так что регулярные проветривания - еще один обязательный пункт в перечне мер неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ. Как минимум это помогает снизить концентрацию вирусов в воздухе.Для лучшего эффекта проветривать помещения стоит с открытым нараспашку окном, а коллег и членов семьи на это время (10-15 минут) можно попросить перейти в другую комнату. Если в замкнутом пространстве в течение длительного времени находится много людей, то проветривать нужно несколько раз.Соблюдение правил личной гигиеныЗаразиться можно через рукопожатия, через контакт с бытовыми предметами и поверхностями (поручни, ручки дверей и другие). Поэтому важную роль в сезон респираторных заболеваний играет регулярное мытье рук. Делать это необходимо с мылом, тщательно обрабатывая их со всех сторон.Если нет возможности вымыть руки с мылом, допускается использование кожных антисептиков. Одними из наиболее эффективных средств для дезинфекции кожи рук считаются средства на спиртовой основе, при этом концентрация спирта в них должна составлять не менее 70 процентов. Грязными руками нельзя дотрагиваться до лица, тереть глаза или, например, брать смартфон, который после будет прикладываться к лицу.Физическая активностьУмеренная физическая активность важна для поддержания иммунитета, для его способности противостоять различным вирусам и прочим недугам. Однако, по словам специалистов, изнурительные, чересчур интенсивные тренировки могут оказать противоположный эффект.Прогулки на свежем воздухеПрогулки на свежем воздухе как один из методов профилактики гриппа полезна, прежде всего, как форма физической активности. Во-вторых, это возможность выйти из душных, пыльных помещений подышать свежим воздухом (особенно если гулять в парках, скверах или за городом).Многим подобные прогулки также помогают избавиться от накопившегося стресса, который может негативно отражаться на здоровье человека, делая его более восприимчивым к различным внешним угрозам.Полноценный отдыхДля поддержания здорового иммунитета человеку необходим нормальный отдых. Прежде всего - полноценный ночной сон, его продолжительность для взрослого человека в среднем должна составлять не менее 7 часов в сутки.Вот лишь несколько основных правил здорового сна:Профилактика в ДОУ и школахВ детских садах и школах дети проводят по несколько часов в день, при этом зачастую - в закрытых помещениях (группах или классах) и в достаточно многочисленных группах. В подобной обстановке вирус способен распространяться очень быстро, тем более что малыши нередко пренебрегают правилами гигиены.Регулярные проветривания помещений и влажная уборка (в том числе - с использование средств для дезинфекции) обязательны в образовательных организациях. Для дополнительной дезинфекции воздуха могут использоваться специальные приборы: ультрафиолетовые лампы, рециркуляторы воздуха и прочие.Для того, чтобы как можно меньше больных детей попадали в коллектив, важна организация так называемых “входных фильтров” (его основная функция - не допустить учеников и воспитанников с явными признаками заболевания к занятиям). Данная процедура, к примеру, может включать измерение температуры.В период, когда заболеваемость гриппом и ОРВИ заметно возрастает, в школах и детских садах может вводиться масочный режим, а также ограничения на перемещения детских групп. Например, вместо того, чтобы переходить на уроки из класса в класс, школьники весь учебный день проводят в одном кабинете, что заметно сокращает число контактов с потенциальными носителями вируса.Также в школах и детских садах в наиболее опасный период могут быть отменены массовые мероприятия.Рекомендации врачей“От сезона к сезону состав вакцины против гриппа может меняться. Как правило, в него включают те штаммы и виды вируса, которые, в соответствии с прогнозами эпидемиологов, будут наиболее распространены на этот раз. Иммунитет после прививки сохраняется примерно в течение года, так что вакцинироваться от гриппа врачи рекомендуют ежегодно”, - говорит врач общей практики, гастроэнтеролог Юлия Оковитая.

https://ria.ru/20221216/gripp-1839257878.html

https://ria.ru/20221217/gripp-1839412396.html

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https://ria.ru/20221223/antibiotiki-1840710478.html

https://ria.ru/20220221/immunomodulyator-1773847442.html

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https://ria.ru/20221227/maski-1841775026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, грипп, орви, здоровье - общество, вакцинация, витамины, иммунитет