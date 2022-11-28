https://ria.ru/20221128/orvi-1834789421.html

Эксперт Минздрава посоветовал носить маски для профилактики ОРВИ

Эксперт Минздрава посоветовал носить маски для профилактики ОРВИ - РИА Новости, 28.11.2022

Эксперт Минздрава посоветовал носить маски для профилактики ОРВИ

Из-за роста числа заболевших ОРВИ лицам из групп риска рекомендуется носить маски в местах большого скопления людей, они снижают риск заражения, заявил РИА... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:41

2022-11-28T15:41

2022-11-28T15:41

здоровье - общество

владимир чуланов

россия

орви

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Из-за роста числа заболевших ОРВИ лицам из групп риска рекомендуется носить маски в местах большого скопления людей, они снижают риск заражения, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.Он отметил, что в последние дни в России наблюдается увеличение количества заболевших ОРВИ, в том числе среди детей."В местах большого скопления людей рекомендуется, в первую очередь лицам из групп риска, носить маски или респираторы, поскольку они снижают риск заражения инфекциями с воздушно-капельным путем передачи. Их ношение не является обязательным, но они действительно могут защитить от заражения", - сказал Чуланов.Он уточнил, что также стоит сделать прививку от гриппа, если она ещё не была сделана в этом году, и рекомендуется вакцинироваться от COVID-19, если прошло более 6 месяцев после предыдущей вакцинации или заболевания.Кроме того, взрослым с признаками ОРВИ нужно оставаться дома, чтобы не заражать других людей и снизить риск возможных осложнений для собственного организма, а при возникновении признаков ОРВИ у детей, не нужно отводить их в детский сад или школу до исчезновения симптомов заболевания, пояснил Чуланов.

https://ria.ru/20221127/protokol-1834605314.html

https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html

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здоровье - общество, владимир чуланов, россия, орви