https://ria.ru/20221128/orvi-1834789421.html
Эксперт Минздрава посоветовал носить маски для профилактики ОРВИ
Эксперт Минздрава посоветовал носить маски для профилактики ОРВИ - РИА Новости, 28.11.2022
Эксперт Минздрава посоветовал носить маски для профилактики ОРВИ
Из-за роста числа заболевших ОРВИ лицам из групп риска рекомендуется носить маски в местах большого скопления людей, они снижают риск заражения, заявил РИА... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:41
2022-11-28T15:41
2022-11-28T15:41
здоровье - общество
владимир чуланов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Из-за роста числа заболевших ОРВИ лицам из групп риска рекомендуется носить маски в местах большого скопления людей, они снижают риск заражения, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.Он отметил, что в последние дни в России наблюдается увеличение количества заболевших ОРВИ, в том числе среди детей."В местах большого скопления людей рекомендуется, в первую очередь лицам из групп риска, носить маски или респираторы, поскольку они снижают риск заражения инфекциями с воздушно-капельным путем передачи. Их ношение не является обязательным, но они действительно могут защитить от заражения", - сказал Чуланов.Он уточнил, что также стоит сделать прививку от гриппа, если она ещё не была сделана в этом году, и рекомендуется вакцинироваться от COVID-19, если прошло более 6 месяцев после предыдущей вакцинации или заболевания.Кроме того, взрослым с признаками ОРВИ нужно оставаться дома, чтобы не заражать других людей и снизить риск возможных осложнений для собственного организма, а при возникновении признаков ОРВИ у детей, не нужно отводить их в детский сад или школу до исчезновения симптомов заболевания, пояснил Чуланов.
https://ria.ru/20221127/protokol-1834605314.html
https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html
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здоровье - общество, владимир чуланов, россия, орви
Здоровье - Общество, Владимир Чуланов, Россия, ОРВИ
Эксперт Минздрава посоветовал носить маски для профилактики ОРВИ
Эксперт Чуланов: для профилактики ОРВИ лицам из групп риска рекомендуется носить маски
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Из-за роста числа заболевших ОРВИ лицам из групп риска рекомендуется носить маски в местах большого скопления людей, они снижают риск заражения, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Он отметил, что в последние дни в России наблюдается увеличение количества заболевших ОРВИ, в том числе среди детей.
"В местах большого скопления людей рекомендуется, в первую очередь лицам из групп риска, носить маски или респираторы, поскольку они снижают риск заражения инфекциями с воздушно-капельным путем передачи. Их ношение не является обязательным, но они действительно могут защитить от заражения", - сказал Чуланов.
Он уточнил, что также стоит сделать прививку от гриппа, если она ещё не была сделана в этом году, и рекомендуется вакцинироваться от COVID-19, если прошло более 6 месяцев после предыдущей вакцинации или заболевания.
Кроме того, взрослым с признаками ОРВИ нужно оставаться дома, чтобы не заражать других людей и снизить риск возможных осложнений для собственного организма, а при возникновении признаков ОРВИ у детей, не нужно отводить их в детский сад или школу до исчезновения симптомов заболевания, пояснил Чуланов.