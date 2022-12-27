https://ria.ru/20221227/maski-1841775026.html

Масочный режим в России 2022-2023: где действует сейчас

Масочный режим 2022-2023: до какого числа вводят и в каких областях

Масочный режим в России 2022-2023: где действует сейчас

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в разных реги­о­нах России в декабре 2022 года привел к тому, что Роспо­треб­над­зо­р вводит сейчас допол­ни­тель­ные... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T21:02

2022-12-27T21:02

2022-12-27T21:02

распространение коронавируса

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

здоровье

здоровье - общество

орви

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841748936_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_1570901f51ffb9bdf290a668c6c51456.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в разных реги­о­нах России в декабре 2022 года привел к тому, что Роспо­треб­над­зо­р вводит сейчас допол­ни­тель­ные огра­ни­чи­тель­ные меры, в том чис­ле обя­за­тель­но­е ноше­ние масок. Будет ли масочный режим повсеместно в 2023 году, в каких областях на сегодняшний день действуют ограничения и до какого числа, суть этой профилактической меры и штрафы за ее несоблюдение — в материале РИА Новости.Масочный режимВ связи с серьезным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в большинстве регионах России Роспотребнадзор принял решение о введении некоторых ограничительных мер.По данным ведомства и результатам лабораторных исследований, среди населения наиболее распространены такие респираторные вирусы:В связи с этим, для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции и предупреждения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, введена профилактическая мера - ношение гражданами масок в качестве средства защиты "барьерного" типа.Для чего нуженПо словам Анастасии Анниковой, введение масочного режима - важная часть комплекса профилактических мероприятий, которые призваны не допустить распространения гриппа А, SARS, CoV-2, риновирусов, минимизация и снижение критического порога заболеваемости."По рекомендациям ВОЗ медицинские маски используются для борьбы с гриппом и острыми респираторными инфекциями при низком риске заражения, в случае высокого риска заражения необходимо использовать респираторы. Связано это с тем, что маски защищают “от тебя”, а респираторы с уровнем защиты FFP2 и выше - защищают “тебя”", — уточняет Николай Дубинин, санитарный врач, эпидемиолог, директор по качеству компании "Добролов"."Сейчас, после пандемии коронавируса, все уже поняли, что маски работают. Носил маску и не заболел, не носил и заразился, — говорит врач. — Поэтому маски, например, в общественных местах и транспорте должны стать неотъемлемой частью культуры, как в Японии. Но часто населению нужно просто помочь — сделать ношение масок обязательным. Маска дешева и практична, её не жалко выбросить и легко купить на каждом углу".В каких регионах вводятРоспотребнадзор 15 декабря 2022 года сообщил, что заболеваемость гриппом за январь-октябрь 2022 года выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом и составила 7,87 на 100 тыс. населения. За аналогичный период 2021 года показатель был на уровне 0,71 на 100 тыс. населения. Масочный режим ввели в ряде регионов. Профилактические меры действуют до особого распоряжения.МоскваПо сообщению столичного управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день рост инфекционных заболеваний, в том числе острых респираторных вирусных инфекций, среди взрослых и детей от 7 до 14 лет превышает эпидемические пороговые величины. По данным лабораторного мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладает вирус гриппа А(H1N1)-2009.Для жителей Москвы, по словам Николая Дубинина, рекомендации имеют исключительно профилактический характер. Основные ограничения и рекомендации касаются работы медицинских учреждений. Так, в поликлиниках разделены потоки здоровых и больных людей. Осуществляется изоляция по различным инфекционным заболеваниям.Санкт-ПетербургОдним из первых регионов по введению масочного режима этой зимой был Санкт-Петербург.В постановлении главного государственного санитарного врача по городу от 13.12.2022 № 6 "Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022 - 2023 годов в Санкт-Петербурге" сказано: "Ввести масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях всех форм собственности, а также, ввести масочный режим в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности".Другие регионы России"На уровне регионов требование по ношению масок вводилось и снималось по мере роста и спада заболеваемости и госпитализации населения. Ограничения вводятся в разных субъектах РФ по-разному. Так, в Ульяновской области носить маску необходимо только в общественном транспорте, медицинских учреждениях, аптеках и городских организациях", — комментирует Николай Дубинин.По словам Анастасии Анниковой, в Самарской области сейчас одновременно фиксируется рост гриппа, ОРВИ и COVID-19. С эпидемиологической точки зрения это весьма сложный период, поэтому врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики, а при повышении температуры обращаться в поликлинику.Эксперт также отмечает, что в Хабаровском крае эпидемический порог превышен почти во всех районах. В структуре циркулирующих респираторных вирусов отмечается нарастание доли вирусов гриппа до 38%. Превалируют вирусы гриппа А/H1N1 (свиной грипп). А в самой столице региона вернули масочный режим, отменили культурно-массовые мероприятия. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю напоминает гражданам о необходимости соблюдения основных мер профилактики, таких как масочный режим, режим социального дистанцирования, рекомендует как можно чаще мыть руки, а при невозможности это сделать – пользоваться антисептиками."20 декабря 2022 года главный санитарный врач по Омской области Александр Крига подписал документ, согласно которому в регионе усилены мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ, который был принят из-за ухудшения санитарно-эпидемической ситуации", — говорит Анастасия Анникова.Масочный режим введен в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания. Допуск посетителей ограничен в школы-интернаты и учреждения для детей-сирот и к пациентам учреждений социального обслуживания. Граждан с симптомами ОРВИ принимают отдельно, кроме того изолированно от других пациентов должны госпитализировать больных ковидом, гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями. "Утренний фильтр" появился на входе в образовательные и социальные учреждения — у детей и сотрудников измеряют температуру.ШтрафыАнастасия Анникова, отмечает, что на текущий момент в России регламентированы обязательные требования для предприятий и организаций, изложенные в п. 7 "МР 3.1.0178-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19" от 08.05.2020.По словам юриста, при наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, данное требование становится обязательным для исполнения, а при его несоблюдении виновные могут быть привлечены к ответственности.В ст. 20.6.1 КоАП РФ отмечены санкции в виде штрафа для:"При введении масочного режима любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации", — поясняет юрист. Эксперт отмечает, что действия руководителей Роспотребнадзора и глав субъектов РФ по отношению к гражданам, которые при посещении торговых и социальных объектов, общественных мест находятся без масок, не должны рассматриваться как действия, ущемляющие права потребителей. Ведь прежде всего такие меры направлены на пресечение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, в результате которой может быть нанесен ущерб экономике страны в целом."Таким образом, для предупреждения негативных последствий и финансовых потерь при применении штрафных санкций рекомендуем гражданам, предприятиям и организациям соблюдать требования санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, поскольку профилактические меры направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан", — комментирует Анастасия Анникова.Рекомендации РоспотребнадзораНиколай Дубинин акцентирует внимание на том, что управление Роспотребнадзора и департамент здравоохранения города Москвы отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей пошла на спад. Так, среди взрослого населения (старше 15 лет) этот показатель снизился на 17,2 %, среди детей до 2-х лет – на 20,7 %, среди детей 3-6 лет – на 26,5 % и на 25% среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. Частота госпитализаций снизилась на 15 %, пик заболеваемости пройден. Также было предложено тестировать на грипп всех пациентов с признаками ОРВИ."В целях профилактики рекомендуется ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, частое мытье рук, а также недопущение присутствия в коллективе больных людей, которые являются переносчиками заболевания", — говорит Николай Дубинин."Поскольку общая картина заболеваемости имеет негативную динамику, то руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям необходимо выдавать сотрудникам антисептики и маски, — говорит Анастасия Анникова. — Также для минимизации рисков заболеваемости хотелось бы рекомендовать сотрудникам, которые работают на улице, не допускать переохлаждения. А работодателям, прежде всего, нужно соблюдать требования охраны труда, предписания регионального Роспотребнадзора, обеспечить работникам место для обогрева и приема пищи".

https://ria.ru/20221222/maski-1840451610.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221214/covid-19-1838592691.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/rezhim-1838964380.html

https://ria.ru/20221215/maski-1839017360.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, здоровье, здоровье - общество, орви, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, грипп, свиной грипп, свиной грипп в россии, грипп в россии