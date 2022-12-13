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В медучреждениях Петербурга ввели масочный режим из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 13.12.2022
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В медучреждениях Петербурга ввели масочный режим из-за гриппа и ОРВИ
В медучреждениях Петербурга ввели масочный режим из-за гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 13.12.2022
В медучреждениях Петербурга ввели масочный режим из-за гриппа и ОРВИ
В Санкт-Петербурге с 14 декабря во всех медицинских учреждениях вводится обязательный масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, следует из... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:04
2022-12-13T22:23
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 14 декабря во всех медицинских учреждениях вводится обязательный масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, следует из постановления главного государственного санитарного врача города, руководителя городского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой."Ввести масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях. &lt;…&gt; Запретить допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа, за исключением лиц, осуществляющих уход за тяжелыми и лежачими пациентами", — говорится в документе.Кроме того, в городе вводится запрет на плановую госпитализацию детей, "за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью". Исключение также составляют дети с болезнями, включенными в список социально значимых и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.Помимо этого, образовательные учреждения в Петербурге обязали вводить карантин сроком не менее недели, "если ОРВИ заболели более 20 процентов школьников в классе или студентов в группе".Руководителям государственных и частных поликлиник, принимающих граждан по полисам ОМС, поручили оказывать медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ "преимущественно на дому", обращая особое внимание на детей, беременных женщин и людей из групп риска.Согласно постановлению, с 5 по 11 декабря суммарная заболеваемость населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7 процента. Среди детей от семи до 14 лет этот показатель превышен на 71,1 процента. В общей структуре заболеваемости на долю несовершеннолетних приходится 55 процентов."Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации. На долю госпитализированных детей приходится 73 процента", — сказано в документе.Как заявила на минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова, в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, — А(H1N1). Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах.Свиной грипп приводит к большому количеству осложнений, нередки летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней.Попова посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.
https://ria.ru/20221213/gripp-1838292945.html
https://ria.ru/20221212/gripp-1837991537.html
https://rsport.ria.ru/20221014/prostuda-1824051613.html
https://ria.ru/20221201/gripp-1835666515.html
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общество, здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
21:04 13.12.2022 (обновлено: 22:23 13.12.2022)
 
В медучреждениях Петербурга ввели масочный режим из-за гриппа и ОРВИ

В Петербурге в медучреждениях из-за роста случаев ОРВИ и гриппа ввели масочный режим

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкЗащитные маски в швейном цехе
Защитные маски в швейном цехе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Защитные маски в швейном цехе. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 14 декабря во всех медицинских учреждениях вводится обязательный масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, следует из постановления главного государственного санитарного врача города, руководителя городского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой.
"Ввести масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях. <…> Запретить допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа, за исключением лиц, осуществляющих уход за тяжелыми и лежачими пациентами", — говорится в документе.
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Кроме того, в городе вводится запрет на плановую госпитализацию детей, "за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью". Исключение также составляют дети с болезнями, включенными в список социально значимых и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Помимо этого, образовательные учреждения в Петербурге обязали вводить карантин сроком не менее недели, "если ОРВИ заболели более 20 процентов школьников в классе или студентов в группе".
Руководителям государственных и частных поликлиник, принимающих граждан по полисам ОМС, поручили оказывать медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ "преимущественно на дому", обращая особое внимание на детей, беременных женщин и людей из групп риска.
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Согласно постановлению, с 5 по 11 декабря суммарная заболеваемость населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7 процента. Среди детей от семи до 14 лет этот показатель превышен на 71,1 процента. В общей структуре заболеваемости на долю несовершеннолетних приходится 55 процентов.
"Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации. На долю госпитализированных детей приходится 73 процента", — сказано в документе.
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Как заявила на минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова, в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, — А(H1N1). Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах.
Свиной грипп приводит к большому количеству осложнений, нередки летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней.
Попова посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.
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