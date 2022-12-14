https://ria.ru/20221214/yaponiya-1838516282.html

В Японии авиапассажира приговорили к лишению свободы за отказ надеть маску

В Японии авиапассажира приговорили к лишению свободы за отказ надеть маску - РИА Новости, 14.12.2022

В Японии авиапассажира приговорили к лишению свободы за отказ надеть маску

В Японии пассажира приговорили к двум годам лишения свободы за отказ надеть маску в самолете, сообщает Japan Today. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:36

2022-12-14T11:36

2022-12-14T11:36

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ТОКИО, 14 дек — РИА Новости. В Японии пассажира приговорили к двум годам лишения свободы за отказ надеть маску в самолете, сообщает Japan Today.Инцидент произошел в сентябре 2020 года, когда сотрудник университета Дзюнъя Окуно отказался использовать средства индивидуальной защиты на борту авиакомпании Peach Aviation, вылетавшим из аэропорта Кусиро на северном японском острове Хоккайдо в Кансай.Во время взлета бортпроводники заметили, что один из пассажиров находится в салоне без маски, и попросили ее надеть. Мужчина отказался: он называл требование авиакомпании "антинаучным" и попросил, чтобы ему его предъявили в письменной форме. Кроме того, он кричал на бортпроводника и попытался выкрутить ему руку. Командир корабля счел поведение "антимасочного диссидента" представляющим угрозу для других пассажиров и направил самолет на вынужденную посадку в аэропорт Ниигата. Там мужчину попросили покинуть борт воздушного судна, этому требованию он подчинился. Всего на борту находились около 120 человек. Вылет в итоге был задержан более чем на два часа. Прокуроры требовали четыре года по подозрению в причинении ущерба профессиональной деятельности и нанесении увечий. Сам обвиняемый настаивал на своей невиновности, так как с детства страдает астмой и ношение маски для него затруднительно.Суд не признал нанесение увечий, а лишь проявление насильственных действий, но согласился с тем, что поведение обвиняемого угрожало безопасности.

https://ria.ru/20221122/aviakompaniya-1833313439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

япония, самолеты, новости - туризм, пассажиры, медицинские маски, происшествия