https://ria.ru/20221221/maski-1840345506.html
Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах
Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 21.12.2022
Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах
Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах из-за роста случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте управления... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:22
2022-12-21T18:22
2022-12-21T22:30
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
медицинские маски
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах из-за роста случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице."В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих", — говорится в заявлении.Управление Роспотребнадзора по Москве совместно с департаментом здравоохранения следит за соблюдением противоэпидемического режима в медицинских учреждениях."В поликлиниках разделены потоки здоровых и заболевших, организован отдельный вход для пациентов с симптомами заболеваний. В стационарах боксированная система позволяет изолировать пациентов с различными инфекционными заболеваниями для профилактики внутрибольничных инфекций", — уточнили в ведомстве.Там отметили, что в Москве с начала эпидемиологического сезона полностью не закрыли ни одну из образовательных организаций. Учебный процесс приостанавливают только в отдельных зданиях, классах и группах, о чем информируют родителей.В Роспотребнадзоре при этом сообщили, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась."Среди совокупного населения — на 20,1 процента, среди взрослого населения (старше 15 лет) — на 17,2 процента, среди детей 0-2 лет — на 20,7 процента, среди детей 3-6 лет — на 26,5 процента, среди детей 7-14 лет — на 25 процентов", — уточнили в управлении.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех пациентов с проявлениями ОРВИ. Она пояснила, что это необходимо для снижения рисков для заболевших. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о тестировании на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках по полисам ОМС. Минздрав также обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа.
https://ria.ru/20221217/gripp-1839412396.html
https://ria.ru/20221217/gripp-1839261957.html
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), медицинские маски, общество, здоровье - общество
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Медицинские маски, Общество, Здоровье - Общество
18:22 21.12.2022 (обновлено: 22:30 21.12.2022)
Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах
Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски в общественных местах из-за гриппа
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах из-за роста случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте
управления Роспотребнадзора по столице.
"В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих", — говорится в заявлении.
Управление Роспотребнадзора по Москве совместно с департаментом здравоохранения следит за соблюдением противоэпидемического режима в медицинских учреждениях.
"В поликлиниках разделены потоки здоровых и заболевших, организован отдельный вход для пациентов с симптомами заболеваний. В стационарах боксированная система позволяет изолировать пациентов с различными инфекционными заболеваниями для профилактики внутрибольничных инфекций", — уточнили в ведомстве.
Там отметили, что в Москве с начала эпидемиологического сезона полностью не закрыли ни одну из образовательных организаций. Учебный процесс приостанавливают только в отдельных зданиях, классах и группах, о чем информируют родителей.
В Роспотребнадзоре при этом сообщили, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась.
"Среди совокупного населения — на 20,1 процента, среди взрослого населения (старше 15 лет) — на 17,2 процента, среди детей 0-2 лет — на 20,7 процента, среди детей 3-6 лет — на 26,5 процента, среди детей 7-14 лет — на 25 процентов", — уточнили в управлении.
На прошлой неделе глава Роспотребнадзора
Анна Попова предложила тестировать на грипп всех пациентов с проявлениями ОРВИ. Она пояснила, что это необходимо для снижения рисков для заболевших. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин
подписал распоряжение о тестировании на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках по полисам ОМС. Минздрав также обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа.