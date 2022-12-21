https://ria.ru/20221221/maski-1840345506.html

Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах

Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 21.12.2022

Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах

Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах из-за роста случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте управления... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:22

2022-12-21T18:22

2022-12-21T22:30

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

медицинские маски

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах из-за роста случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице."В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих", — говорится в заявлении.Управление Роспотребнадзора по Москве совместно с департаментом здравоохранения следит за соблюдением противоэпидемического режима в медицинских учреждениях."В поликлиниках разделены потоки здоровых и заболевших, организован отдельный вход для пациентов с симптомами заболеваний. В стационарах боксированная система позволяет изолировать пациентов с различными инфекционными заболеваниями для профилактики внутрибольничных инфекций", — уточнили в ведомстве.Там отметили, что в Москве с начала эпидемиологического сезона полностью не закрыли ни одну из образовательных организаций. Учебный процесс приостанавливают только в отдельных зданиях, классах и группах, о чем информируют родителей.В Роспотребнадзоре при этом сообщили, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась."Среди совокупного населения — на 20,1 процента, среди взрослого населения (старше 15 лет) — на 17,2 процента, среди детей 0-2 лет — на 20,7 процента, среди детей 3-6 лет — на 26,5 процента, среди детей 7-14 лет — на 25 процентов", — уточнили в управлении.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех пациентов с проявлениями ОРВИ. Она пояснила, что это необходимо для снижения рисков для заболевших. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о тестировании на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках по полисам ОМС. Минздрав также обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа.

https://ria.ru/20221217/gripp-1839412396.html

https://ria.ru/20221217/gripp-1839261957.html

https://ria.ru/20221216/gripp-1839257878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), медицинские маски, общество, здоровье - общество